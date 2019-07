Druhý a definitivní konec Letgo. Tentokrát zmizelo potichu a bez varování

Je to podruhé za půl roku, co Letgo přestalo fungovat. Poprvé se to stalo v březnu. Tehdy firma bez bližšího udání důvodu oznámila, že od začátku dalšího měsíce nebude v Česku k dispozici. Nakonec však obrátila a po krátkém odstavení znovu umožnila umisťování inzerátů (více zde).



Tentokrát žádné oficiální prohlášení firma neposkytla. Technologický web Czechcrunch dokonce označil konec firmy v Česku za „odchod po anglicku“. Webové stránky Letgo zobrazují chybové hlášky a útržky kódu, aplikace pak zmizela jak z obchodu Google Play, tak z App Store.



Smůlu mají i ti uživatelé, kteří mají aplikaci již staženou. Vyžaduje po nich totiž aktualizaci, která je odkáže na příslušný obchod, buď od Googlu nebo od Applu. Tam však žádnou verzi aplikace nenaleznou.



Protože se odchod služby uskutečnil tak potichu, nestihli někteří uživatelé dokončit své odkládané nákupy či prodeje. Na facebookovém profilu aplikace se tak začínají objevovat příspěvky od lidí, kteří hledají prodejce, jejichž zboží je dříve zaujalo. Během posledního měsíce se tam také množily stížnosti na upadající úroveň inzerátů a nedostatečnou komunikaci firmy.



Czechcrunch upozornil na to, že podobně jako v Česku přestalo Letgo fungovat i na Slovensku, v Chorvatsku a Slovinsku. Podle informací webu o tom rozhodli akcionáři. Údajně se totiž chtěli více soustředit na rozvojové země.



Americká verze aplikace funguje beze změny. Na dotazy médií firma ani její investoři prozatím nereagovali. Původem americká společnost, založená roku 2015, měla v loňském roce podle odhadů hodnotu 1,5 miliardy dolarů.