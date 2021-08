Virgin Atlantic míří na londýnskou burzu. Bransonovi dochází čas i peníze

Aerolinky Virgin Atlantic založil britský miliardář Richard Branson. Jeho firma Virgin Group nyní vlastní 51 procent těchto aerolinek, zbývajících 49 patří americké letecké společnosti Delta Air Lines. Podle televize Sky News je pravděpodobné, že v případě vstupu na burzu by Branson nad aerolinkami ztratil většinovou kontrolu.



Zdroje televize Sky News považují za pravděpodobné, že firma Virgin Atlantic plán na uvedení akcií na burzu oficiálně představí až na podzim. Mluvčí aerolinek nicméně označil informace o vstupu na burzu za spekulace a odmítl je komentovat.

Britský miliardář Richard Branson se dostal do středu zájmu médií, když se před několika týdny vydal do vesmíru v rámci testovacího letu raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic. Z kosmodromu v americkém Novém Mexiku letoun odstartoval ráno tamního času a zhruba po hodině zase přistál. Podle firmy se dostal až za hranici vesmíru. Bransonův let je považován za milník soutěžení ve vesmírné turistice.



Kvůli koronaviru se britský miliardář dostal do finančních potíží již loni na jaře a o pomoc požádal nejprve britskou vládu, později i americkou. S první žádostí o poskytnutí záchranné půjčky aerolinkám Virgin Atlantic však neuspěl. Britská vláda jej tehdy odkázala, aby si nejdříve zkusil pomoci jinou cestou. Později to miliardář zkusil podruhé a jako protihodnotu nabídl svůj soukromý ostrov Necker Island.

Při soudním řízení v Londýně se zástupci Virgin Atlantic nechali slyšet, že hotovost aerolinkám dojde v září 2020. Společnost proto sestavila záchranný plán, na kterém se má dohodnout s držiteli dluhopisů. Tlačí ji ale čas, a proto ještě ten samý den požádala u newyorského soudu o ochranu před věřiteli.



Branson je díky svému bohatství, jehož hodnotu časopis Forbes odhaduje na 4,4 miliardy dolarů, sedmým nejbohatším Britem. V reakci na kritiku si miliardář postěžoval na to, že veškeré kalkulace jeho majetku vycházejí z hodnoty skupiny Virgin před stávající krizí.



„Nejsou to peníze v bance, na kterých bych seděl, a které bych mohl kdykoliv vybrat,“ obhajoval se Branson, který dodal, že všechno své osobní bohatství a peníze zpětně investuje do svých společností.