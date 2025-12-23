Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení

Autor:
  12:56
Letecká společnost Ryanair čelí v Itálii pokutě ve výši 255 milionů eur (asi 6 miliard korun) za zneužívání dominantního postavení vůči cestovním kancelářím. Irská firma označila rozhodnutí italského antimonopolního úřadu za bizarní a rozhodla se proti pokutě odvolat. Nízkonákladová společnost je na burzovním trhu jedním z nejvýraznějších vítězů končícího roku.
Boeing 737 Max v barvách Ryanair

Boeing 737 Max v barvách Ryanair | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
Cestující si poměřují svá palubní zavazadla v zařízení společnosti Ryanair před...
ilustrační snímek
9 fotografií

Italský antimonopolní ústav uvedl, že společnost Ryanair cestovním kancelářím blokovala či komplikovala možnost nabízet její lety v kombinaci s lety jiných aerolinek či jinými službami. Toto zneužívání dominantní pozice podle úřadu začalo v dubnu 2023 a trvalo minimálně do letošního dubna.

„Dominantní pozice Ryanairu nevyplývá pouze z jeho významného a rychle rostoucího podílu na trhu, ale také z řady další faktorů,“ uvedl úřad. Celkově to podle něj poskytuje dopravci významnou tržní sílu, což mu umožňuje postupovat do značné míry nezávisle na konkurentech a spotřebitelích.

Bizarní, reagoval Ryanair na dvojnásobné daně. Ruší spoje z obou bruselských letišť

Společnost Ryanair na svou obranu uvedla, že rozhodnutí úřadu je nespravedlivé a ignoruje loňský verdikt milánského soudu, podle něhož prodejní systém firmy přináší výhody spotřebitelům a vede ke konkurenčním cenám letenek.

Ryanair jako jeden z vítězů roku na burze

Ačkoliv v Itálii čelí irská letecká společnost vysoké pokutě, na burzovním trhu jde o jednoho z nejvýraznějších vítězů roku 2025. Od počátku roku totiž akcie firmy vyskočily již o 55 procent. Za cenovým růstem stojí podle analytiků hned několik faktorů. Letecká společnost se více zaměřila na řízení nákladů, provozní efektivitu a pomohl i zpět odkup akcií v objemu 750 milionů eur.

Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

Pro většinu aerolinek v Evropě, jejichž akcie se na burze obchodují, byl rok 2025 úspěšný. Cenový růst akcií ale zaznamenaly především tradiční letecké společnosti, a to včetně Air France-KLM, Lufthansy či skupiny IAG, která stojí kupříkladu za značkou British Airways. Naopak většina nízkonákladových aerolinek takový úspěch neslavila. Výjimkou je právě irská firma Ryanair, píše agentura Bloomberg.

„Irská společnost Ryanair má jasné cíle, které se jí daří naplňovat. Těžit může mimo jiné z velmi sehraného managementu a jedné z nejsilnějších rozvah v oboru,“ tvrdí analytik Stephen Furlong ze společnosti Davy.

Letecká společnost těží i z rostoucí poptávky

Za úspěch vděčí společnost Ryanair i svým cestujícím. Ještě v roce 2024 totiž vyhlídky letecké společnosti do dalších let znepříjemňovaly zpožděné dodávky letadel od Boeingu i několik soudních sporů s online prodejci letenek. Letos ale situace na trhu byla úplně já, a i díky obrovské poptávce po cestování společnost v prvním kvartále letošního roku v meziročním srovnání více než zdvojnásobila čistý zisk.

Odhal velký batoh a dostaneš zaplaceno. Ryanair zvýší odměny důsledným pracovníkům

I přesto ale analytici tvrdí, že Ryanair nesmí usnout na vavřínech. Mezi hlavní rizika dalšího růstu akcií je zejména konkurence s dalšími druhy dopravy, a to hlavně s tou železniční. Pokud se nejrůznější enviromentální daně a poplatky v Evropě dál zvyšovat, mohou hlavně cenově citlivější cestující do budoucna více preferovat jiné tipy přepravy, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Správa železnic jako kdyby žila v Matrixu, říká nový ministr dopravy

Premium
Ivan Bednárik, ministr dopravy (18. prosince 2025)

Jedním z hlavních úkolů nově nastupujícího ministra dopravy Ivana Bednárika bude razantní zeštíhlení správce tuzemských kolejí, Správy železnic. Státní organizaci, která kvůli nalezeným 80 milionům v...

Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení

Boeing 737 Max v barvách Ryanair

Letecká společnost Ryanair čelí v Itálii pokutě ve výši 255 milionů eur (asi 6 miliard korun) za zneužívání dominantního postavení vůči cestovním kancelářím. Irská firma označila rozhodnutí italského...

23. prosince 2025  12:56

Severokorejci pronikají na americký trh, Amazon zablokoval 1 800 žádostí o práci

Ilustrační snímek

Technologický gigant Amazon odhalil více než 1 800 žádostí o práci od podezřelých agentů ze Severní Koreje, kteří se snažili využít falešné identity k získání pracovních míst v IT oborech, upozornil...

23. prosince 2025  12:16

Bitvu o nadzvukové cestování vyhráli Sověti. Tu-144 měl být jejím symbolem

Tupolev Tu-144 je vyřazený proudový dopravní nadzvukový letoun. Návrh byl dílem...

Přestože se symbolem cestování nadzvukovou rychlostí stal britsko-francouzský Concorde, jako první dopravní letadlo na světě překonal rychlost zvuku elegantní sovětský letoun Tupolev Tu-144. Na...

23. prosince 2025  9:54

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

23. prosince 2025

Zlevnilo máslo, podražila vejce. Na kolik letos vyjde štědrovečerní večeře

Premium
Tradiční smažený kapr s bramborovým salátem

Kolik letos stojí sváteční menu podle vzorového koše, který portál iDNES.cz dlouhodobě sleduje? Domácnosti zaplatí téměř stejně jako loni, přestože u jednotlivých potravin docházelo během roku...

23. prosince 2025

Využité dvacet minut denně. Nabíječky elektroaut budou ještě roky prodělávat

Dobíjecí stanici pro elektroauta zabudovanou do stožáru lampy dnes v Brně...

Pomalé AC nabíječky, které mají být řešením pro obyvatele sídlišť při přechodu na elektromobilitu, jsou v současnosti naplno využívány v průměru jen zhruba dvacet minut denně. Rozdíly v utilizaci,...

23. prosince 2025

Jak se změní svět práce v příštích dvaceti letech. Odborníci předkládají své vize

Studio Cushman & Wakefield navrhlo podobu kanceláří budoucnosti nazvaných Six...

Svět práce čeká největší otřes od průmyslové revoluce. Podle Mezinárodního měnového fondu se AI dotkne skoro poloviny pracovních míst, ale skutečná změna tkví v něčem jiném: v daty řízené efektivitě,...

22. prosince 2025

Čína zavádí vysoká cla na mléčné výrobky z EU, podle Bruselu neoprávněně

Jogurty a mléčné výrobky jsou dražší než v Česku. (20. června 2025)

Čína začne vybírat prozatímní clo na některé mléčné výrobky dovážené z Evropské unie. Je to důsledek antisubvenčního vyšetřování, které Peking zahájil loni. Cla budou v rozmezí 21,9 až 42,7 procenta...

22. prosince 2025  19:49

Od útoků k rekordům. Ukrajinská firma doručí více než 1,5 milionu balíků denně

Zaměstnanci společnosti Nova Post obsluhují zákazníky na poště v Černihivu na...

Válka na Ukrajině nezastavila růst jedné z největších soukromých firem v zemi – poštovní a kurýrní společnosti Nova Post. I přes časté výpadky elektřiny, raketové útoky a zničené pobočky se firma...

22. prosince 2025

Čína předhání Západ i ve zbraních. Dodávky ze zahraničí už nechce

Letecký motor CJ2000 na výstavě Nanchang Air Show (31. října 2025)

Ještě před dvaceti lety se Čína řadila mezi největší světové dovozce zbraní. Nová data ukazují, že se ve zbraňovém průmyslu stala zcela soběstačnou. Firmy zvládají vyrábět už i kvalitní motory do...

22. prosince 2025  15:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

22. prosince 2025  12:41

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

22. prosince 2025  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.