Italský antimonopolní ústav uvedl, že společnost Ryanair cestovním kancelářím blokovala či komplikovala možnost nabízet její lety v kombinaci s lety jiných aerolinek či jinými službami. Toto zneužívání dominantní pozice podle úřadu začalo v dubnu 2023 a trvalo minimálně do letošního dubna.
„Dominantní pozice Ryanairu nevyplývá pouze z jeho významného a rychle rostoucího podílu na trhu, ale také z řady další faktorů,“ uvedl úřad. Celkově to podle něj poskytuje dopravci významnou tržní sílu, což mu umožňuje postupovat do značné míry nezávisle na konkurentech a spotřebitelích.
Společnost Ryanair na svou obranu uvedla, že rozhodnutí úřadu je nespravedlivé a ignoruje loňský verdikt milánského soudu, podle něhož prodejní systém firmy přináší výhody spotřebitelům a vede ke konkurenčním cenám letenek.
Ačkoliv v Itálii čelí irská letecká společnost vysoké pokutě, na burzovním trhu jde o jednoho z nejvýraznějších vítězů roku 2025. Od počátku roku totiž akcie firmy vyskočily již o 55 procent. Za cenovým růstem stojí podle analytiků hned několik faktorů. Letecká společnost se více zaměřila na řízení nákladů, provozní efektivitu a pomohl i zpět odkup akcií v objemu 750 milionů eur.
Pro většinu aerolinek v Evropě, jejichž akcie se na burze obchodují, byl rok 2025 úspěšný. Cenový růst akcií ale zaznamenaly především tradiční letecké společnosti, a to včetně Air France-KLM, Lufthansy či skupiny IAG, která stojí kupříkladu za značkou British Airways. Naopak většina nízkonákladových aerolinek takový úspěch neslavila. Výjimkou je právě irská firma Ryanair, píše agentura Bloomberg.
„Irská společnost Ryanair má jasné cíle, které se jí daří naplňovat. Těžit může mimo jiné z velmi sehraného managementu a jedné z nejsilnějších rozvah v oboru,“ tvrdí analytik Stephen Furlong ze společnosti Davy.
Letecká společnost těží i z rostoucí poptávky
Za úspěch vděčí společnost Ryanair i svým cestujícím. Ještě v roce 2024 totiž vyhlídky letecké společnosti do dalších let znepříjemňovaly zpožděné dodávky letadel od Boeingu i několik soudních sporů s online prodejci letenek. Letos ale situace na trhu byla úplně já, a i díky obrovské poptávce po cestování společnost v prvním kvartále letošního roku v meziročním srovnání více než zdvojnásobila čistý zisk.
I přesto ale analytici tvrdí, že Ryanair nesmí usnout na vavřínech. Mezi hlavní rizika dalšího růstu akcií je zejména konkurence s dalšími druhy dopravy, a to hlavně s tou železniční. Pokud se nejrůznější enviromentální daně a poplatky v Evropě dál zvyšovat, mohou hlavně cenově citlivější cestující do budoucna více preferovat jiné tipy přepravy, uzavírá Bloomberg.