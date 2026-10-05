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Ceny jízdného navýšíme maximálně o inflaci, říká nová šéfka Českých drah

Tomáš Cafourek
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Generální ředitelka a předsedkyně představenstva Českých drah Lenka Hamplová | foto: České dráhy

Stomiliardový dluh Českých drah se v příštích letech ještě prohloubí. Nákupy nových vlaků budou nezbytné pro uhájení zakázek na jednotlivých linkách, říká nově jmenovaná šéfka Českých drah Lenka Hamplová. Bývalá šéfka infrastrukturní a ekonomické sekce ministerstva dopravy přišla do státem vlastněného dopravce s cílem nalézt provozní úspory, a to v čase jen několika málo let. Než se rozjedou vlaky na nedávno vysoutěžených linkách, musejí dráhy přidat na efektivitě, aby provoz ekonomicky fungoval.

Váš předchůdce říkal, že by vám rád předal agendu řízení Českých drah. Uskutečnilo se to?
Viděli jsme se s Michalem Krapincem myslím třikrát. Nebylo to o tom, že by mi říkal, jaké problémy v Českých drahách jsou, ale spíš mi u některých klíčových věcí říkal, jaká byla trajektorie jeho uvažování. Jak by on konkrétní věci řídil dál. Při předávání agendy vidíte projekty a vidíte cíl. To, jak k tomuto cíli dojdete, už nemusí být úplně nalajnováno. Já jsem ráda, že mi Michal řekl, jak by některé věci řešil a na co si dát pozor, respektive na co upřít pozornost. Myslím si, že bylo ku prospěchu firmy, že jsme byli schopni spolu normálně komunikovat, jako ta léta před tím.

Chci těžit z toho, co někdo říká, že je k tíži Českých drah. Že je to moloch, líný kapr v rybníce. Ale ona to může být štika.

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