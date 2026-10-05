Váš předchůdce říkal, že by vám rád předal agendu řízení Českých drah. Uskutečnilo se to?
Viděli jsme se s Michalem Krapincem myslím třikrát. Nebylo to o tom, že by mi říkal, jaké problémy v Českých drahách jsou, ale spíš mi u některých klíčových věcí říkal, jaká byla trajektorie jeho uvažování. Jak by on konkrétní věci řídil dál. Při předávání agendy vidíte projekty a vidíte cíl. To, jak k tomuto cíli dojdete, už nemusí být úplně nalajnováno. Já jsem ráda, že mi Michal řekl, jak by některé věci řešil a na co si dát pozor, respektive na co upřít pozornost. Myslím si, že bylo ku prospěchu firmy, že jsme byli schopni spolu normálně komunikovat, jako ta léta před tím.
Chci těžit z toho, co někdo říká, že je k tíži Českých drah. Že je to moloch, líný kapr v rybníce. Ale ona to může být štika.