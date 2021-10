Lego stírá genderové předsudky. S průzkumem pomohly samy děti

„Dívky jsou připraveny na svět, ale společnost není zcela připravena podporovat jejich růst prostřednictvím hry. Zatímco dívky jsou stále sebevědomější a mají chuť zapojit se do široké škály činností, u chlapců to neplatí,“ doplňuje Geena Davisová, oscarová herečka a aktivistka, která v roce 2004 založila institut, aby bojovala proti negativním genderovým stereotypům a podporovala inkluzi.



Podle studie se jednasedmdesát procent dotázaných chlapců obávalo, že se stanou terčem posměchu, pokud si budou hrát s tím, co je označeno za „dívčí hračky“ - tuto obavu sdíleli i jejich rodiče.

„Rodiče se více obávají, že se budou posmívat jejich synům než jejich dcerám za to, že si hrají s hračkami spojenými s druhým pohlavím,“ uvedla Madeline Di Nonno, výkonná ředitelka Geena Davis Institute on Gender in Media.

„Je to ale také tím, že chování spojené s muži je ve společnosti více ceněno,“ dodala Di Nonno. „Dokud společnost neuzná, že chování a činnosti typicky spojované se ženami jsou stejně hodnotné nebo důležité, budou je rodiče a děti váhavě přijímat.“

Na základě toho společnost Lego oznámila, že bude pracovat na odstranění genderových stereotypů ze svých hraček. Globální průzkum probíhal mezi téměř 7 tisíci rodiči a dětmi ve věku od šesti do 14 let z Číny, České republiky, Japonska, Polska, Ruska, Velké Británie a USA a zjistil, že přístup ke hře a budoucí kariéře je stále nerovný a omezující.

„Usilovně pracujeme na tom, aby společnost Lego byla inkluzivnější,“ uvedla Julia Goldinová, produktová a marketingová ředitelka společnosti Lego Group, největšího světového výrobce hraček.

Lego nezná pohlaví

Podle ní se tradičně ke značce Lego dostávali spíše chlapci, ale produkty jako řada pro umění a řemesla (Lego Dots nebo Lego City) se speciálně navrhly tak, aby zaujaly chlapce i dívky. Posláním společnosti je nyní podporovat výchovu a péči, stejně jako prostorové povědomí, kreativní uvažování a řešení problémů.

Bez určení Společnost Lego již neoznačuje žádné své výrobky jako „pro dívky“ nebo „pro chlapce“. Na stránkách Lego.com spotřebitelé nevyhledávají výrobky podle pohlaví, ale podle věku a zájmu.

Pokud jde o tvůrčí hraní, dívky se cítí méně omezovány a méně podporují typické genderové předsudky než chlapci. Jsou také otevřenější různým typům tvůrčí hry ve srovnání s tím, co obvykle podporují jejich rodiče a společnost.

Z průzkumu vzešlo, že 74 procent chlapců věří, že některé činnosti jsou určeny pouze pro dívky, zatímco jiné pro chlapce.

Zatímco 82 procent dívek věří, že je v pořádku, když dívky hrají fotbal a chlapci cvičí balet, kdežto u chlapců je to jen 71 procent.

Navzdory pokroku, kterého dívky dosáhly v odbourávání předsudků v raném věku, však podle tohoto výzkumu zůstávají obecné postoje ke hře a tvůrčí kariéře nerovné a omezující.

Pod většinou tvůrčích profesí si rodiče představují muže bez ohledu na to, zda mají syna, dceru nebo oba. Téměř šestkrát častěji si představují vědce a sportovce jako muže než ženu (85 procent oproti 15 procent), více než osmkrát častěji si spojují inženýry s mužským než ženským pohlavím (89 procent oproti 11 procent).

Děti dotazované v tomto výzkumu mají stejné dojmy s tím rozdílem, že dívky mnohem častěji než chlapci přisuzují ženám širší škálu profesí.

Umění pro holčičky, výkon pro chlapce

Studie zjistila, že rodiče stále povzbuzují syny ke sportování nebo kmenovým aktivitám, zatímco dcerám nabízejí tanec a oblékání (dívky byly v těchto aktivitách podporovány pětkrát častěji než chlapci) nebo pečení (třikrát častěji).



Naopak rodiče téměř čtyřikrát častěji podporují chlapce než dívky, aby se věnovali programovacím hrám (79 procent vs. 21 procent) a totéž dělají, pokud jde o kódovací hračky (72 procent vs. 28 procent).

„Tyto poznatky zdůrazňují, jak zakořeněné jsou genderové předsudky po celém světě,“ uvedla zakladatelka institutu Geena Davisová.



„Naším úkolem je nyní povzbudit chlapce a dívky, kteří si chtějí hrát se sadami, které mohly být tradičně vnímány jako ‚neurčené pro ně‘,“ dodala Goldinová.