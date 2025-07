Španělé nás přijali. Výrazně snižujeme věkový průměr, říká farmářka z Česka

Scházíme se spolu během tří týdnů, které výjimečně trávíte v Praze. Koupíte si ve zdejším supermarketu ovoce?

Ne, obecně se mi v Česku stává, že když přijdu do obchodu, přejde mě hlad. Vyberu si maximálně česká jablka. Jsem zvyklá, že ovoce a zelenina mají vůni a ta mi tady chybí. Raději si zajdu na farmářské trhy, než abych šla do supermarketu. Na Kanárských ostrovech chodím i do jednoho obchodního řetězce, který jako jediný podporuje lokální trh.

Vyvařená banánová slupka je výborná na srdce, z banánů vyrábíme i víno. Pokud bych vám neřekla, z čeho je, tak to nepoznáte. Jeden zkušený vinař tipoval Sauvignon.