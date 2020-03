Tulipány ve šrotu a milionové ztráty. Květinový průmysl vinou viru zvadl

V plné tulipánové sezoně a před očekávaným svátkem matek končí hory růží, chryzantém, tulipánů a jiných odrůd v odpadcích. „Bohužel nemáme jinou možnost, než květiny vyhodit,” říká Michel van Schie, tiskový mluvčí holandské květinové burzy Royal Flora Holland.

„Je to vůbec poprvé v historii, co něco takového musíme udělat. Holandská květinová burza už funguje více než sto let a nikdy jsme nečelili takové krizi,” dodává van Schie pro AFP. Přes Royal Flora Holland denně projde okolo 60 milionů květin, ročně to pak činí přes 12 miliard rostlin.

Momentálně se však více než polovina z tohoto počtu vyhodí, zbytek se prodá hluboko pod cenou. „Kvůli koronaviru nám úplně opadla poptávka po květinách. Pokud zničující tempo nepoleví, budeme muset zlikvidovat 70 až 80 procent celkové nizozemské roční produkce květin,“ uvádí van Schie.

„Něco takového jsme nikdy neviděli, pro naši zemi jsou tulipány příznačné –stejně jako sýry a větrné mlýny. Ježe teď nemáme vůbec žádnou poptávku, krize přišla pro naše dodavatele tulipánů v nejhorší možný čas,” říká Prisca Kleijnová, šéfka Royal Association of Bulb Producers, která se specializuje na cibule tulipánů.

„Čeká nás Den matek a tulipánoví pěstitelé sklízí teprve od ledna. Během dubna a května měli inkasovat většinu svých zisků, o které teď přijdou. Tato krize bude mít velmi dramatické dopady na celý náš průmysl,” dodává.

Zoufalí šlechtitelé a pěstitelé se snaží motivovat své zákazníky ke koupi květin, jak to jen jde. Šlechtitelská společnost DeRuiter Innovations uveřejnila na svém instagramovém profilu video, kde sděluje světu stávající potíže a vyzývá zákazníky, aby je v těžkých časech podpořili.

Hlavním heslem kampaně je Kupujte květiny a ne toaletní papír. „V těchto těžkých časech není nic lepšího, než obdarovat své blízké, přátele a rodinu květinami,” dodává firma.

Kampaň vybízí i k nákupu u lokálních floristů a květinářů, kteří čelí velkým potížím.

„Situace v Nizozensku je prostě tragická. Burza funguje pouze na principu poptávky a nabídky. Poptávka šla výrazně dolů, a proto se většina květin neprodala. Jedna růže se pak prodávala za dvě tři koruny. Pěstitelé byli požádáni o to, aby dodali pouze třetinu své klasické dodávky, ale neprodalo se ani to. Další den pak zkusili dodat jen 20 procent, což zase bylo málo, takže ceny vyletěly na nějakých 30 až 40 korun za kus, což je více než na Valentýna. Burza se snaží najít nějakou rovnováhu, ale vzhledem ke všem vnějším vlivům je to velmi těžké,” popsal pro iDNES.cz situaci Jiří Hemerle z českého květinového e-shopu Florea.

Nizozemská krize dopadá i na české prodejce květin. Mnoho květinářství úplně přerušilo provoz. Pokud jsou obchody s květinami přece jen otevřené, tak nemají zákazníky.

„My naštěstí provozujeme e-shop, takže máme plné ruce práce. Většinou objednávky uzavíráme už den předem a vůbec nestíháme. Na malé květináře ovšem bude mít tato krize nesmírný dopad,” říká Jiří Hemerle.

Předseda Svazu květinářů a floristů Jiří Horák v ČTK upozornil, že podle dosavadních propočtů přicházejí pěstitelé květin denně kvůli pandemii v průměru zhruba o 12 milionů korun a prodejci o 13,5 milionu korun. „Nynější situace je taková, že zahradnické prodejny mohou sice na základě výjimky prodávat, ale není bohužel komu. Poptávka poklesla o desítky procent a vzhledem ke karanténě se velká většina objednávek ruší,“ komentovalo na sociálních sítích situaci na českém trhu vedení žateckého zahradnictví Cinke.

Florea zakázala osobní odběr a hotovostní platby, kurýři jezdí v rouškách a rukavicích a nechávají květiny přede dveřmi. „Řešili jsme problémy s dovozem z Nizozemska, museli jsme požádat o výjimku od ministerstva dopravy, abychom se dostali přes hranice,” vysvětluje Hemerle současnou situaci ve své firmě. „Vůbec nedokážu odhadnout, jak to celé dopadne,” uzavírá.

Podívejte se na reportáž z holandské květinové burzy:

VIDEO: 7 miliard květin projde květinovou burzou v Holandsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu