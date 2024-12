KTM je na pokraji bankrotu. Zaměstnanci se možná nedočkají ani výplaty

Společnosti KTM se za poslední tři desítky let podařilo vypracovat na jednoho z nejvýznamnějších producentů motocyklů na světě. V posledních měsících značku ale tíží značné finanční problémy. Firma se snaží přijít s úsporným balíčkem i konkrétními opatřeními, díky nimž v motocyklovém světě zůstane, píše portál Motosport-Total.

Vedení společnosti KTM se snaží s finančními problémy bojovat již více než rok. V té době se totiž odehrála první menší vlna propouštění, která tehdy potkala několik desítek zaměstnanců. Letos přišlo o práci v KTM už asi 1 tisíc zaměstnanců a dalších zhruba 500 pracovníků o ni podle rakouských médií přijde ještě do konce roku 2024. Nadcházející vlna propouštění v KTM se očekává i na počátku roku příštího.

Zaměstnanci bez mezd i vánočních odměn

V návaznosti na úsporná opatření se rakouský výrobce během ledna a února roku 2025 rozhodl výrazně zredukovat výrobu. Podnik přejde z dvousměnného na jednosměnný provoz a podle rakouských médií je navíc možné, že současní zaměstnanci neobdrží své mzdy za listopad až do konce nynějšího roku. Týká se to i tradičních vánočních odměn, které velmi pravděpodobně letos vůbec nebudou.

Vlastníkem společnosti KTM je korporace Pierer Industrie. Ta se v minulých měsících snažila získat investice na další výrobu KTM v řádu stovek milionů eur. Nastolené plány se ale rakouské korporaci nepovedlo realizovat, a proto se společnost rozhodla přesunout k dobrovolné restrukturalizaci se samosprávnou. To podle legislativy znamená, že aktuální management firmy zůstane během procesu pod kontrolou podniku a bude pracovat pod dohledem soudu na realizaci plánu reorganizace.

Ekonomika v útlumu

Současná neideální situace se velmi pravděpodobně podepíše na provozní výkonnosti KTM v letech 2025 a 2026. Ta totiž proti původním odhadům klesne asi o 1 miliardu eur (asi 25 miliard korun). Potvrzují to také vykázané tržby z prvního pololetí roku 2024, které meziročně klesly o 27 procent. Jen v tomto období značka vykázala ztrátu ve výši 195 milionů eur (asi 4,9 miliard korun). Podepisuje se to i na akciovém trhu, neboť od počátku roku akcie společnosti spadly už o 87 procent.

Současná situace v KTM je však odrazem celkové nepříliš ideální éry rakouské ekonomiky, které je podobně jako ta česká velmi svázaná s fungováním německého hospodářství. „Od KTM čekám jasnou odpověď, jak se to mohlo stát. Jak se společnost ze skvělých zisků a dobrých vyhlídek do budoucna tak rychle přehoupla k existenčním problémům,“ komentuje situaci i rakouský ministr práce a hospodářství Martin Kocher pro ORF.

Smutný rok oslav

Rakouský výrobce motocyklů KTM má obrovskou tradici. Letošní rok je pro něj navíc symbolický, neboť společnost oslavuje již 90 let existence. Za jejím založením stál v roce 1934 Hans Trunkenpolz, původně šlo o dealerství německých aut a motorek. Do výroby prvních motocyklů se firma pustila až po druhé světové válce a její výraznější expanze se začala odehrávat až v průběhu šedesátých let minulého století.

Expanze tohoto podniku po světě nejprve probíhala hladce a úspěšně. V druhé polovině osmdesátých let minulého století se ale objevily první finanční problémy, které se podniku nepodařilo vyřešit. I kvůli nim se v roce 1991 odehrál první krach. Ten ale značka nakonec přečkala a následně až do roku 2021 víceméně konstantně rostla na hodnotě. S tím stoupala i motocyklová produkce. Nejprve podnik vyráběl asi 6 tisíc motocyklů ročně, v dobách největší slávy posledních let to však bylo i 1 000 motocyklů za den.