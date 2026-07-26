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Makaróny s Popelkou a dávkovače jako světelné meče. Kraft spojil své síly s Disneym

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  12:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Potravinářský gigant Kraft Heinz chce využít sílu filmových postav a příběhů společnosti Disney k oživení svých tradičních značek. Obě firmy nyní uzavřely víceletou dohodu, která propojí potraviny, zábavní parky, výletní lodě, reklamu i streamovací platformy.

Kraft Heinz se stane výhradním dodavatelem vybraných omáček, makarónů se sýrem a smetanových sýrů v severoamerických parcích a resortech Disney. Jeho produkty budou k dostání také na lodích Disney Cruise Line, píše The Wall Street Journal.

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Součástí dohody je také možnost využívat známé postavy a příběhy Disney u deseti značek Kraft Heinz, a to včetně Heinz, Philadelphia nebo Kraft Mac & Cheese. V obchodech se tak mohou objevit například makaróny se sýrem s motivem Popelky nebo marshmallows Jet-Puffed s obrázkem Olafa z Ledového království.

Dávkovače jako světelné meče ze Star Wars

Spolupráce bude viditelná také přímo v zábavních parcích. Podle šéfa severoamerické divize Kraft Heinz Nicolase Amayi by se v Disneylandu mohly objevit například také dávkovače kečupu ve tvaru světelných mečů ze Star Wars. „Právě o tom dnes marketing je. Jde o vytváření zážitků, které si lidé zapamatují,“ uvedl pro The Wall Street Journal.

Pro Kraft Heinz jde o další krok ve snaze zastavit dlouhodobý pokles prodeje a vrátit zájem zákazníků k desítky let starým výrobkům. Firma už nechce spoléhat pouze na reklamu a umístění zboží v supermarketech, ale snaží se své značky spojovat se sportem, zábavou a volným časem.

Podobnou smlouvu uzavřela letos také s ligou amerického fotbalu NFL. Omáčky Heinz se díky ní mají častěji objevovat na stadionech, zatímco firma může ve vlastní propagaci využívat materiály spojené se soutěží.

Trendy se rodí mimo regály supermarketů

Nový směr prosazuje generální ředitel Steve Cahillane, který se vedení společnosti ujal letos. Původně měl uskutečnit její složité rozdělení, nakonec však od plánu ustoupil a rozhodl se problémy skupiny řešit v její současné podobě.

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Kraft Heinz chce na podporu svého amerického byznysu vložit 600 milionů dolarů, tedy zhruba 12,6 miliardy korun. Peníze mají směřovat do marketingu, prodeje, výzkumu a vývoje, přičemž část využije také spolupráce s Disney.

Podle Nicolase Amayi se totiž nové potravinářské trendy stále častěji rodí mimo regály supermarketů, například v restauracích, na stadionech nebo v zábavních parcích. „Spousta věcí, které vzniknou tady, se nakonec přenese i do maloobchodu,“ uzavřel pro The Wall Street Journal.

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