Přestaňte si hrát na oběti krize, řekl šéf podřízeným. Teď rezignuje

„Jak to bude s bonusy? Dojde na snižování mezd? A co příspěvky na důchod?“ Takové otázky pokládali členové týmu finančních poradenských služeb firmy KPMG na pondělní virtuální schůzce. Zároveň si stěžovali na systém hodnocení, který zaměstnance seřazuje od nejvýkonnějšího po ty nejméně výkonné.



Adresátem jejich stížností a otázek byl dvaapadesátiletý Bill Michael, který má v rámci týmu na starosti 1 500 zaměstnanců. Meetingu se účastnila zhruba třetina z nich, píše Guardian. Michael otázky utnul s tím, že si zaměstnanci mají přestat stěžovat, a že si rovněž mají „přestat hrát na oběti“.

Následně zaměstnancům sdělil, že se i přes pandemická opatření setkává s klienty na kávě. Podle jednoho z účastníků schůzky, kterého zpovídaly Financial Times (FT), Michael doslova řekl, že si je vědom toho, že porušuje zákony, když se s lidmi během pandemie schází.



Pobouření zaměstnanců nemohlo být větší, když Michael sdělil, že nevědomá předpojatost, která podle odborníků přispívá k diskriminaci menšin ve velkých korporacích, je „totální blbost“.

Firma Michaelova slova vyšetřuje

Obrazovku aplikace, která zaměstnancům umožňuje během meetingu odesílat anonymní komentáře, následně zaplavila slova, která předsedu nijak nešetřila. „Podle vás není nic jako nevědomá předpojatost?! Děláte si legraci? Prosím, nejdřív se informujte, než takové prohlášení učiníte,“ komentoval Michaelův projev jeden z účastníků.

S ohledem na předsedovo prohlášení, že si zaměstnanci stále jen stěžují, účastníci v komentářích zdůrazňovali, že Michael nedávno sliboval balíček odměn v hodnotě 1,7 milionu liber (50 milionů korun). „Všichni jsme kvůli koronaviru trochu otřesení,“ uvedl jeden ze členů týmu. „Pokud vám někdo uprostřed recese, ve chvíli, kdy umírají lidé, řekne, že si máte přestat stěžovat, tak to o něčem vypovídá. Je to neuvěřitelně necitlivé.“

Podle tiskového mluvčího společnosti nyní firma Michaelovy komentáře pronesené během meetingu vyšetřuje. Michael zároveň ve středu sdělil, že křeslo předsedy KPMG opouští.



Locdown budí emoce, hájí se Michael

Přitom ještě v pondělí, bezprostředně po schůzce, se Michael pokusil o smířlivý tón a zaměstnancům poslal omluvný email. „Vím, že na slovech záleží, a lituji těch, které jsem se dnes rozhodl použít. Myslím si, že lockdown je těžký pro nás pro všechny. Je mi velmi líto, co jsem řekl, i jak jsem to řekl,“ napsal v emailu. „Starat se o blahobyt našich lidí a vytvářet kulturu, v níž se každý může posouvat, má pro mě zásadní význam a je jádrem všeho, co jako firma děláme.“

Kvůli pandemii KPMG již mzdy některých svých zaměstnanců snížilo, a to o zhruba jedenáct procent. Pandemie se podepsala i na výplatní pásce samotného Michaela. Zatímco v roce 2020 činila jeho výplata 1,7 milionu liber (50 milionů korun), o rok dříve to bylo 1,98 milionu liber (více než 58 milionů korun).

Podle tiskové mluvčí společnosti se zaměstnanci společnosti nemusí bát. Bonusy se budou vyplácet v březnu jako za normálních okolností, plány na smršťování příspěvku na důchod nejsou na pořadu dne, a ti zaměstnanci, kteří si to zaslouží, dostanou přidáno.