Čistý zisk Komerční banky loni přesáhl 18 miliard, rozdělí ho akcionářům

  12:17
Čistý zisk Komerční banky loni stoupl meziročně o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun. Představenstvo banky ho všechen navrhuje rozdělit mezi akcionáře formou dividendy, na akcii by tak připadlo 95,60 Kč. O výplatě rozhodne valná hromada 23. dubna.
Generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka poukázal na to, že banka v loni dokončeném strategickém programu vybudovala novou digitální infrastrukturu od základních transakčních a účetních systémů po novou klientskou aplikaci. „I při takto zásadních změnách jsme dokázali dále zvyšovat počty klientů banky, objemy obchodních aktivit se zákazníky a ziskovost Skupiny KB,“ dodal.

Podle Juchelky představovala transformace Komerční banky největší projekt v českém bankovnictví za posledních dvacet let. „Zvýšili jsme schopnost digitálně prodávat, dodávali standardně vysoké výsledky pro naše akcionáře a zjednodušovali organizaci. Počet zaměstnanců se snížil o 20 procent přibližně za pět let,“ shrnul generální ředitel.

Provozní náklady se loni meziročně snížily o 4,2 procenta na 17 miliard korun. Objem úvěrů naopak stoupl o 6,8 procenta na 905,8 miliardy Kč. „Podíl digitálních prodejů dosáhl 54,74 procenta a digitálně podepsaných hypoték máme už devadesát procent,“ vyčíslil Juchelka.

Objem standardních klientských vkladů vzrostl o 5,8 procenta na 1,089 bilionu Kč a počet zákazníků skupiny se zvýšil o 42 000 na 2,268 milionu.

Za letošní rok se podíl z čistého zisku vyplacený v dividendách může snížit. „S ohledem na současnou situaci a předpoklady hodlá vedení KB pro rok 2026 navrhnout výplatu dividend ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku,“ uvedl finanční ředitel KB Etienne Loulergue.

