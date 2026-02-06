Generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka poukázal na to, že banka v loni dokončeném strategickém programu vybudovala novou digitální infrastrukturu od základních transakčních a účetních systémů po novou klientskou aplikaci. „I při takto zásadních změnách jsme dokázali dále zvyšovat počty klientů banky, objemy obchodních aktivit se zákazníky a ziskovost Skupiny KB,“ dodal.
Podle Juchelky představovala transformace Komerční banky největší projekt v českém bankovnictví za posledních dvacet let. „Zvýšili jsme schopnost digitálně prodávat, dodávali standardně vysoké výsledky pro naše akcionáře a zjednodušovali organizaci. Počet zaměstnanců se snížil o 20 procent přibližně za pět let,“ shrnul generální ředitel.
KB chce být opět první dámou českého byznysu, říká členka představenstva
Provozní náklady se loni meziročně snížily o 4,2 procenta na 17 miliard korun. Objem úvěrů naopak stoupl o 6,8 procenta na 905,8 miliardy Kč. „Podíl digitálních prodejů dosáhl 54,74 procenta a digitálně podepsaných hypoték máme už devadesát procent,“ vyčíslil Juchelka.
Objem standardních klientských vkladů vzrostl o 5,8 procenta na 1,089 bilionu Kč a počet zákazníků skupiny se zvýšil o 42 000 na 2,268 milionu.
Za letošní rok se podíl z čistého zisku vyplacený v dividendách může snížit. „S ohledem na současnou situaci a předpoklady hodlá vedení KB pro rok 2026 navrhnout výplatu dividend ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku,“ uvedl finanční ředitel KB Etienne Loulergue.