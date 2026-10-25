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KOMENTÁŘ: Victoriino tajemství odhaleno. Push-upka má delší život, než se zdálo

Jan Dvořák
  11:00
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října...

Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) | foto: Reuters

Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Kylie Jennerová v podprsence za v přepočtu téměř miliardu korun na přehlídce...
Doutzen Kroesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Elsa Hosková na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
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Společnost Victoria’s Secret zaznamenala pod vedením nové šéfky Hillary Superové obrat k lepšímu, zvýšila se návštěvnost obchodů i tržby. K oživení značky přispěly faktory, jako je velký počet kamenných prodejen a obtížnost výběru správné velikosti a typu podprsenky, což zákaznice motivuje k návštěvě obchodů, kde si je mohou vyzkoušet.

Ještě nedávno bylo docela snadné zařadit značku Victoria’s Secret mezi ty, které mají nejlepší časy již za sebou a která je odsouzena k zániku. Po triumfálním tažení v prvních deseti letech nového tisíciletí se tento prodejce spodního prádla dostal do potíží, zamýšlí se Amanda Hullová z agentury Bloomberg.

Společnost Victoria’s Secret zrušila v roce 2019 svou kdysi populární televizní módní přehlídku poté, co její zakladatel a dlouholetý marketingový ředitel Ed Razek odešel do důchodu pod tlakem veřejnosti kvůli svým výrokům o vyloučení modelek s většími velikostmi a trans modelek z přehlídkového mola.

V roce 2020 se pak zdálo, že poptávka po pohodlí v době pandemie by mohla uvrhnout značku Victoria’s Secret do smrtelných křečí. Nové značky oslavující ženské křivky, jako například Skims Kim Kardashianové a Savage X Fenty zpěvačky Rihanny byly připravené ovládnout masový trh se spodním prádlem...

Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia

V uplynulém roce se však vše obrátilo k lepšímu. Dozvuk nedělní módní přehlídky značky, která se opět konala jednou ročně a do televize se poprvé vrátila v roce 2024, toho byl jen důkazem. Akce byla směsicí nostalgie po nultých letech a současné oslavou popkultury, přičemž mnoho z nejslavnějších „andělů“ značky – Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk – se vrátilo ke své práci s křídly po boku oblíbenců generace Z, jako jsou Gigi a Bella Hadidovy, Tate McRae a popová skupina Katseye. Kylie Jennerová se na molu předvedla v novém provedení jednoho z oblíbených starých triků společnosti: podprsence poseté diamanty, jejíž hodnota údajně činí 50 milionů dolarů.

Přehlídka také zahrnovala o něco větší rozmanitost tělesných typů než v době svého původního vysílání a na rozdíl od Razekovy teorie začlenění několika modelek plus size a trans modelek ve skutečnosti na produkt vůbec nemá žádný vliv.

Vrací se i Pink

V roce 2024 společnost najala jako svou novou šéfku Hillary Superovou, bývalou generální ředitelku společností Anthropologie a Savage X Fenty. Právě ona má na svědomí radikální obrat v osudu značky: do obchodů se vrátili zákazníci, snížily se slevy a tržby meziročně rostou již pět po sobě jdoucích čtvrtletí.

Nedávno společnost oznámila, že se plně zaměří na oživení značky Pink, své kdysi velmi úspěšné dceřiné značky, která nabízí odvážné spodní prádlo a domácí oblečení pro cílovou skupinu ve věku 18 až 24 let. V roce 2018, kdy značka dosáhla svého vrcholu, přitom šlo o samostatný obchodní segment s obratem 3 miliard dolarů ročně. Značka Pink již zaznamenala zlepšení své situace díky populární sérii spoluprací, v rámci nichž se na jejích tílkách a mikinách objevila mimo jiné loga univerzit a týmů NFL.

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Kroky společnosti byly z provozního hlediska promyšlené, ale k oživení firmy přispěla také řada vnějších faktorů. Jedním z nich je skutečnost, že teenageři a lidé ve věku kolem dvaceti let dnes velmi rádi chodí do nákupních center – možná dokonce více než starší generace –, kde s velkou pravděpodobností narazí na některý z více než 700 amerických obchodů této značky s charakteristickým černorůžovým designem.

Lépe si je vyzkoušet

Dalším faktorem je, že podprsenky představují největší a nejdůležitější produktovou kategorii značky Victoria’s Secret, je skutečnost, že pro zákaznice je velmi obtížné vybrat si správnou velikost. To je přivádí do obchodů, aby si je tam vyzkoušely, a to včetně těch, kterým pro nákup džínů nebo tenisek obvykle vyhovují online nákupy.

I konkurenti v segmentu spodního prádla jako Skims začali experimentovat s kamennými prodejnami, ale z hlediska čistých čísel pravděpodobně nikdy nedosáhnou tak široké dostupnosti, jakou má síť Victoria’s Secret.

Specifická náročnost podprsenek jakožto výrobků také poskytla společnosti trvalou výhodu nad novými konkurenty v oblasti designu a výroby. Konkurenti se museli vypořádat s novými problémy při výrobě a zajišťování dodávek, které zavedení hráči v tomto odvětví již dávno vyřešili ve svých vývojových a dodavatelských řetězcích.

Victoria’s Secret loni propásla valentýnský test. Teď si chce spravit reputaci

Možná však tomu, co snahám značky pomohlo nejvíce, byl čas – čas, aby se kontroverze utišila a společnost se mohla přeorientovat, a čas, aby lidé vyzkoušeli její konkurenty a zjistili, že jim na trhu něco chybí. V jistém smyslu byla negativní reakce na Victoria’s Secret oprávněná i nevyhnutelná: značka ztratila kontakt se svými zákazníky.

Způsob, jakým Victoria’s Secret na tuto negativní reakci reagovala, také dokládal, jak křehké se stalo její uchopení měnící se kultury. Už tehdy mělo být společnosti jasné, že ženy nechtějí ani nepotřebují aktivisty, aby jim prodávali kalhotky – ano, o to se Victoria’s Secret skutečně pokusila –, ale potřebovaly o něco více velikostí podprsenek a vizi sexy vzhledu, která by působila moderněji.

A právě k tomu se značka Victoria’s Secret v posledních dvou letech nakonec přiklonila. Její produkty nyní oslovují širší okruh Američanů, kteří navštěvují nákupní centra a kteří, jak se ukázalo, celou tu dobu prostě jen chtěli v cenově dostupném spodním prádle cítit se sexy, uzavírá komentář agentury Bloomberg.

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