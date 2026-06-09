Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dal jméno jedné z nejslavnějších továren. Co chybělo, aby z něj byl český Ford?

Ivana Vaňkátová
  12:02
Přestože vybudoval kolos, který podle dobového sloganu dokázal vyrobit „vše od špendlíku až po lokomotivu“, jeho životní dráhu i osud celé rodiny tragicky ukončila zrůdná nacistická ideologie. Právě 9. června před 130 lety položil Emil Kolben základní cihlu svého prvního podniku, ze kterého vyrostl gigant ČKD. Byl inovativní, předvídavý a úspěšný. Ale nástup nacismu fatálně podcenil a celá rodina skončila tragicky.
Emil Kolben se narodil v roce 1862 ve Strančicích u Prahy. Vystudoval...

Emil Kolben se narodil v roce 1862 ve Strančicích u Prahy. Vystudoval elektrotechniku a strojnictví na německé vysoké škole technické v Praze a studium dokončil v roce 1887 s vynikajícími výsledky. | foto: archiv MF DNES

První bardotky vyjely z Kolbenky v roce 1967, poslední v roce 1971. Celkem ...
Manželka Kolbenova vnuka Andrée Kolbenová odhaluje nový pomník v pražských...
Emil Kolben
Ukradená busta Emila Kolbena
23 fotografií

Mezi Čechy je název Kolbenka dodnes pojmem a do jisté míry synonymem pro obří strojírenský podnik. Legendární továrna v pražských Vysočanech se dokonce zapsala i do lidového humoru a vtipů o těžké práci.

Cesta Emila Kolbena z chudoby do USA

Cesta Emila Kolbena na průmyslový vrchol připomínala klasický americký sen. Narodil se 1. listopadu 1862 ve Stránčicích u Prahy v chudší židovské rodině. Měl devět sourozenců a již od patnácti let se musel živit sám. Po absolutoriu strojnictví a elektrotechniky na pražské technice získal v roce 1887 dvouleté cestovní stipendium. Po cestách po Evropě odplul v roce 1888 i se svou ženou Malvínou do Spojených států amerických.

V USA se uchytil u společnosti Edison General Electric Company. Vypracoval se natolik, že v sedmadvaceti letech zastával post šéfinženýra v Shenectady a dělal přímého asistenta samotnému Thomasi Alvovi Edisonovi, kterému pomáhal konstruovat elektromotory a dynama pro tramvaje. Americký vynálezce jej prý přivítal žertem ‚Budeme dobrými nepřáteli‘.

Kolben by dnes Vysočany nepoznal. Továrny nahradily rezidence

Během vývoje tramvají pro americká velkoměsta se Kolben sblížil s další legendou elektrotechniky, Nikolou Teslou, v jehož laboratoři se seznámil s principy střídavého proudu. O tom, že si tito velikáni lidsky sedli, svědčí i fakt, že se Edison přijel podívat na pozdější „vysočanský zázrak“ do Prahy osobně.

Souboj s Křižíkem a první stávka kvůli kouření

Do Prahy se Kolben vrátil v roce 1896 a 9. června toho roku založil firmu Kolben a spol. Na prázdném pozemku nedaleko vlakového nádraží ve Vysočanech, který chytře vybral kvůli takřka neomezené územní rezervě směrem na východ, stála zpočátku jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. Vyráběly se zde elektromotory, alternátory či dynama.

Při pobytu v USA poznal Kolben výhody vícefázových motorů. Zatímco František Křižík, otec zakladatel elektrických drah v českých zemích, používal jednosměrný proud, Kolben byl přesvědčen o výhodnosti proudu střídavého. A díky tomu vyhrál v roce 1898 nad Křižíkem v soutěži o velkou investici – pražskou ústřední městskou elektrárnu. Jeho projekt byl totiž o polovinu levnější.

Ale vše nebylo zalité sluncem. Už v prvním roce provozu zažily Kolbenovy továrny rovnou tři stávky, jednu z nich rozdmýchal do té doby nevídaný zákaz kouření při práci na soustruhu.

Emil Kolben se narodil v roce 1862 ve Strančicích u Prahy. Vystudoval elektrotechniku a strojnictví na německé vysoké škole technické v Praze a studium dokončil v roce 1887 s vynikajícími výsledky.
První bardotky vyjely z Kolbenky v roce 1967, poslední v roce 1971. Celkem bylo vyrobeno ve třech sériích 230 lokomotiv.
Ukradená busta Emila Kolbena
Netradičně pojatá socha podnikatele Emila Kolbena ve Vysočanech je z tvrzeného skla. Pamětní deska vedle něj připomíná zaměstnance strojírenského závodu ČKD, kteří zemřeli v protektorátním období.
23 fotografií

Gigant ČKD a výroba tanků pro wehrmacht

Kolben do českých zemí přinesl nejmodernější technologie. Jako vůbec první u nás instaloval ve výrobní hale pojízdné elektrické jeřáby, čímž výrazně ulehčil fyzickou dřinu dělníků. Firma rostla raketovým tempem. Do roku 1910 vyrobila deset tisíc elektrických strojů a dodala 70 kompletních zařízení do velkých elektráren. Během první světové války přešel závod na zbrojní sortiment a zaměstnával už 2 500 lidí.

Ve dvacátých letech minulého století přišla éra velkých fúzí. V roce 1921 Kolbenův závod splynul s Českomoravskou strojírenskou. V roce 1927 se připojila Akciová společnost Strojírny (původně Breitfeld-Daněk) a o rok později oficiálně vznikla akciová společnost Českomoravská-Kolben-Daněk se slavnou zkratkou ČKD. Emil Kolben se stal jejím ředitelem a později místopředsedou správní rady. Podnik v té době vyráběl vše od zubařských křesel a lokomotiv až po součástky pro bitevní lodě či elektrifikaci Slovenska.

Slibný rozvoj zastavila německá okupace v březnu 1939. Emil Kolben byl kvůli svému židovskému původu okamžitě zbaven všech funkcí v ČKD, rodinné firmy byly nuceně prodány a veškerý majetek zkonfiskován. Vysočanskou továrnu plně ovládli nacisté pro potřeby wehrmachtu. Ze závodů začaly masivně vyjíždět německé stíhače tanků Hetzer – za jediný rok jich zde sestavili celkem 1 977 kusů. Kvůli této válečné výrobě se Kolbenka stala terčem Spojenců, jejichž bombardéry B-24 areál v březnu 1945 těžce poškodily.

Daněk od Pardubic položil základ ČKD, s Kolbenem se možná ani nepotkal

Tři generace Kolbenů v Terezíně

Velkoprůmyslník Kolben v jednom směru vizionář nebyl. Těžce podcenil hrozbu nacismu a na podzim 1938 odmítl odjet do emigrace. V tom momentě skončila cesta evropské obdoby amerického Forda. V červnu 1943 byl 81letý Emil Kolben deportován do terezínského ghetta. Jeho manželka Malvína zemřela již v roce 1940. Do transportu doprovázela starého průmyslníka dcera Lilly, syn Hanuš a vnuk Jindřich. Emil Kolben si s sebou vzal jen malý černý kufřík. „Ten kufr přede mnou otevřel. Bylo v něm sto osmdesát akcií ČKD,“ vzpomínal jeho vnuk Jindřich v roce 2007.

V terezínských podmínkách Emil Kolben po několika týdnech zemřel. Během holokaustu zahynulo celkem 26 členů rodiny Kolbenů. Kolbenův syn Hanuš byl zavražděn v plynových komorách v Osvětimi, vnuk Hanuš zemřel na skvrnitý tyfus v koncentračním táboře Kaufering. Vnuk Jindřich přežil Osvětim a prchnul z pochodu smrti do Buchenwaldu.

Trpké osudy zbylých příslušníků rodu pokračovaly i po skončení války. Přeživší sice rodný podnik po náletu rychle obnovili, ale po komunistickém puči v únoru 1948 o něj definitivně přišli plošným znárodněním. Komunistický režim rodinu perzekvoval. Kolbenovi těžko sháněli práci a děti byly vyhazovány ze škol. Vnuk Jindřich, který byl s dědečkem vězněn v Terezíně, sice v Kolbence pracoval v leteckém výzkumu a stal se uznávaným odborníkem na letecké motory, po srpnové okupaci v roce 1968 však i on emigroval do západního Německa.

Když začínaly ČSD s elektrikou, nasadily i lokomotivy „na baterky“

Značka ČKD pod taktovkou socialismu sice formálně rostla, po znárodnění pod ni splynulo množství firem z celé republiky a holding zaměstnával kolem 50 tisíc lidí ve více než 40 oborech, ale komunistické vedení přestalo inovovat a technická úroveň začala stagnovat.

Co zbylo z Kolbenky v roce 2026?

Po sametové revoluci v roce 1989 ztratil strojírenský gigant svá největší východní odbytiště. Následovala neúspěšná privatizace, po které se celý holding rozpadl. Zatímco některé menší nástupnické firmy získaly nové majitele a prosperují, samotný historický areál ve Vysočanech potkal smutný osud. Desítky let chátral, historická západní část s nejstaršími montážními halami a původní slévárnou byla kompletně srovnána se zemí a opuštěné objekty v minulosti sloužily vietnamským obchodníkům jako sklady textilu, což vedlo k několika ničivým požárům.

Při pohledu na Vysočany v roce 2026 je jasné, že průmyslová éra tohoto místa definitivně skončila. Cenné pozemky, které byly na konci 19. století periferií, mají dnes obrovskou hodnotu díky skvělé dostupnosti do centra Prahy. Místo někdejší lokomotivky již roky stojí moderní O2 arena a rozsáhlý brownfield bývalé Kolbenky se v posledních letech intenzivně mění v moderní městskou čtvrť plnou bytových domů, administrativních budov a obchodních prostor.

Zkrachovalé ČKD v čele s Rusy hledá cestu k byznysu přes Kypr a Kazachstán

Slavného zakladatele a jeho rodinu, které se po roce 1989 dostalo morální satisfakce, dnes v hlavním městě připomíná alespoň stanice metra trasy B Kolbenova a stejnojmenná ulice, která se v dobách komunismu paradoxně jmenovala po Juliu Fučíkovi. Pamětní desky visí také v prostorách vysočanské radnice a v jeho rodných Stránčicích, které Emilu Kolbenovi posmrtně vrátily čestné občanství, jež mu kdysi odebrali nacisté. Podnikatelské impérium sice zmizelo, ale jméno Kolben zůstává pevnou součástí české historie a „kolbenka“ synonymem pro práci v továrně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Dvanáct tisíc kostiček. Sagrada Família je největší stavebnicí v historii Lega

Stavebnice Lego Sagrada Família (5. června 2026)

Milovníci Lega se mohou připravit na dlouhé zimní večery při stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Família. Lego totiž spustilo předobjednávky na tuto svou dosud největší stavebnici čítající...

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

Dal jméno jedné z nejslavnějších továren. Co chybělo, aby z něj byl český Ford?

Emil Kolben se narodil v roce 1862 ve Strančicích u Prahy. Vystudoval...

Přestože vybudoval kolos, který podle dobového sloganu dokázal vyrobit „vše od špendlíku až po lokomotivu“, jeho životní dráhu i osud celé rodiny tragicky ukončila zrůdná nacistická ideologie. Právě...

9. června 2026  12:02

Umělá inteligence přikrmuje čínský obchod. Prodej čipů se zdvojnásobil

ilustrační snímek

Čínský export i import v květnu výrazně zrychlily a překonaly očekávání analytiků. Hlavním motorem je globální investiční supercyklus spojený s umělou inteligencí, který zvyšuje ceny i poptávku po...

9. června 2026  11:41

Innogy vidí budoucnost v biometanu, postaví také větrnou elektrárnu

Pražská centrála společnosti innogy. (23. října 2025)

Skupina innogy zůstává největším dodavatelem plynu v Česku, má přes 1,3 milionu zákazníků. Meziročně hodlá navýšit investice na více než trojnásobek. Skupina akceleruje plány ve výrobě biometanu,...

9. června 2026  11:12

Za dvě zmrzliny 44 eur. Účtenka z cukrárny v centru Říma budí rozhořčení

Fontána Čtyř řek na Piazza Navona

Sociálními sítěmi koluje fotografie účtenky ze zmrzlinárny v centru Říma. Podle ní podnik naúčtoval za dezert americkým turistům přemrštěnou cenu. Poté, co svůj zážitek turisté sdíleli ve facebookové...

9. června 2026  10:44

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

9. června 2026

Ropný hlad vypukne během září, říká expertka na geopolitiku z londýnského City

Premium
Analytička a expertka na geopolitiku Anna Rosenbergová z Amundi

Konflikt v Íránu už trvá déle než sto dní. Přiškrtil celosvětový tok ropy i dalších surovin, a přestože zatím nenastalo globální zhroucení trhů, pokračující útoky pociťuje celý svět. „Na výběr je jen...

9. června 2026

Kimova Korea je dnes silnější než kdy dřív. Nejen díky Rusku a Číně

Kim Čong-un na kontrole prací v turistickém resortu Wonsan-Kalma v KLDR (1....

Ještě v roce 2020 působil Kim Čong-un zranitelně. Během několika následujících let však svou pozici výrazně posílil. Ekonomická situace dnešní Severní Koreje je v nejlepším stavu od doby, kdy se Kim...

8. června 2026

Pohádková výhra vyplacena. Vítěz Eurojackpotu má již na účtu 2,47 miliardy

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

Rekordní výhra v loterii Eurojackpot už našla svého majitele. Šťastný sázející, který na konci května vyhrál historických 2,911 miliardy korun, má po zdanění 2,47 miliardy k dispozici na svém online...

8. června 2026  19:37

OBRAZEM: Kanceláře roku znají vítěze. Jak vypadají nejlepší realizace v Česku

Jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, které hodnotí pracovní prostory...

Jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, které hodnotí pracovní prostory v Česku, zná své vítěze. Ty vybrala odborná porota složená z architektů a odborníků kancelářského byznysu. Do soutěže...

8. června 2026

Evropská unie uvolnila Ukrajině dalších 2,8 miliardy eur. Ocenila reformy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě, kde se...

Evropská unie v pondělí uvolnila dalších 2,8 miliardy eur (67,9 miliardy korun) na podporu finančních potřeb Ukrajiny, která se již více než čtyři roky brání ruské agresi. Informovala o tom Evropská...

8. června 2026  17:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

K české iniciativě na podporu nákladní železnice se připojily další tři státy

Na železničním přejezdu v Mělníku se srazil vlak s dodávkou. (2. července 2023)

Českou snahu o navýšení investic do výstavby železničních terminálů a zjednodušení přeshraničních přeprav zboží podpořily po pondělním jednání rady ministrů zástupci Španělska, Švédska a Polska....

8. června 2026  17:03

Brigádníci by měli přijet aspoň na měsíc, říká viceprezident bavorského gastrosvazu

Andreas Brunner, viceprezident Bavorského svazu hotelů a restaurací DEHOGA...

Bavorsko je cestovatelským magnetem Německa a letní brigády v hotelech nebo gastronomii jsou ekonomickou součástí této spolkové země. „První týden se brigádník zaučuje. Teprve potom může být firmě...

8. června 2026  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.