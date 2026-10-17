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Kola Superior si našla zákazníky ve více než 30 zemích. Kde je kupují nejvíc?

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Za českou značkou jízdních kol Superior stojí firma Bike Fun International. V...

Za českou značkou jízdních kol Superior stojí firma Bike Fun International. V současnosti chystá například nový silniční model Photon, který testoval také Zdeněk Štybar. | foto: Bike Fun International

Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
14 fotografií
Česká značka kol Superior už se dávno neprodává jen na českém trhu. Své zákazníky si kola z Kopřivnice, kde se vyrábějí v mateřské firmě BIKE FUN International, našla ve více než 30 zemích. V tomto roce značka Superior poprvé atakuje hranici 60 000 prodaných kol, která míří nejen k českým zákazníkům, ale také do Skandinávie, Francie či zemí Beneluxu.

Příběh české značky Superior se začal psát už v 90. letech minulého století. Zpočátku jen dovážela kola do cyklistických obchodů, ale již v roce 1995 je začala sama kompletovat a v následujícím roce zahájila jejich výrobu. Z původně malé obchodní firmy se postupně stal výrobce s přibližně stovkou zaměstnanců, jehož kola koncem devadesátých let mířila také do Nizozemska, Francie či Velké Británie.

Později značku Superior získala společnost Bike Fun International, která výrobu přesunula do průmyslového areálu v Kopřivnici. Od roku 2020 je součástí společnosti ConsilTech, která je členem českého rodinného holdingu Consillium. Letos Bike Fun International oslavila 25 let od svého vzniku. Za tu dobu vznikly v kopřivnickém areálu přes dva miliony jízdních kol a elektrokol.

80 procent exportu jde do severní Evropy, Francie a Beneluxu

Za dobu fungování se podmínky na trhu výrazně proměnily a pro Bike Fun International bylo rozhodující, že dokázala získat nové zákazníky v zahraničí. Značka Superior, která je stěžejní značkou kopřivnického výrobce, působí dnes na více než 30 trzích po celém světě.

80 procent exportu míří do zemí Beneluxu, Francie a severní Evropy. V současnosti se zaměřuje na expanzi zejména v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Itálii, z mimoevropských trhů se pak česká značka prodává ve Spojených státech a Austrálii.

„Více než 60 tisíc prodaných kol v roce 2026 je pro nás potvrzením, že Superior dokáže být konkurenceschopný i na mezinárodních trzích. Naším cílem ale není pouze růst v objemu. Chceme dlouhodobě posilovat pozici značky u našich distributorů a dealerů a reagovat na to, kam se cyklistický trh posouvá,“ říká René Gasser, generální ředitel Bike Fun International. Dodává, že v dalších letech vidí potenciál zejména v rozvoji elektromobility.

Česká značka jízdních kol Superior se prodává zejména v severní Evropě, Francii a Beneluxu, ale své zákazníky si našla i v USA a Austrálii.

V roce 2026 přišla změna obchodního modelu

Poslední roky přitom nebyly pro evropský cyklistický průmysl jednoduché. Po mimořádně silné poptávce během pandemie následovalo ochlazení trhu a tlak na snižování skladových zásob. Dopady pocítila i Bike Fun International. Přesto dokázala změny ustát a v roce 2025 její tržby dokonce meziročně vzrostly o 2,8 procenta na 2,24 miliardy korun. Dosáhla tak čistého zisku 33,1 milionu korun.

V letošním roce má našlápnuto na další úspěšnou sezonu. V mnohém je přelomový. Firma totiž přistoupila k zásadní změně: od února 2026 převzala přímou obchodní zodpovědnost za distribuci značek Superior a Rock Machine na českém i slovenském trhu. Nové uspořádání zjednodušilo obchodní strukturu, zrychlilo komunikaci a přiblížilo výrobce jednotlivým dealerům.

Různé trhy, různá poptávka

O kvalitě kopřivnických kol svědčí i označení Česká kvalita, které nesou všechny modely značky Superior. Jde o symbol, který zaručuje kvalitu a bezpečnost výrobku, a jehož udělení spadá pod Národní program Česká kvalita, který zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...

Superior má široké portfolio, aby dokázal uspokojit poptávku všech kategorií. V nabídce má horská a celoodpružená kola, gravel kola, silniční modely, městská a trekkingová kola i dětská kola. Významnou součástí nabídky jsou také elektrokola, na která chce společnost v následujících letech více sázet.

Šíře nabídky je jedním z důvodů, proč se firmě daří uspět na zahraničních trzích. Dokáže díky ní vyhovět lokální poptávce. Zatímco někde převažuje zájem o sportovní horská nebo gravel kola, jinde, například v zemích Beneluxu, jsou důležitější městské a trekkingové modely. Ve Švýcarsku zase zákazníci nejčastěji vyhledávají horská elektrokola nebo celoodpružená kola.

Pro nadcházející období má firma jasné cíle. Kromě posilování na zahraničních trzích hodlá růst i v České republice. „Na domácím trhu chceme postupně dosáhnout podílu 10 až 15 procent,“ uvádí CEO společnosti René Gasser.

Vlastní vývoj nových konceptů

Kromě obchodní expanze sází Bike Fun International i na vlastní vývoj. Mezi nejzajímavější projekty patří elektrokolo s převodovkou integrovanou přímo do motoru. Takové řešení nahrazuje klasické přehazovačky, snižuje nároky na údržbu a jezdci nabízí plynulé řazení bez starostí.

Vývojáři z Kopřivnice zároveň pracují na platformě s 32palcovými koly, která slibují lepší přejezd terénních nerovností a stabilitu ve vyšších rychlostech. Prototypy gravelu i horských hardtailů už testuje olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý.

Novinka čeká také příznivce silniční cyklistiky. Superior pro ně chystá nový silniční model Photon, který testoval také Zdeněk Štybar.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Bike Fun International.

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