Důležitá je změna myšlení, říká šéf Kodaku. Akcie rostou, firma oslovuje mladé

Společnost Eastman Kodak po letech strádání pozvolna obnovuje svůj zašlý lesk. Svědčí o tom i vývoj akcií, které v poslední době výrazně posílily. Obrat k lepším zítřkům nastartoval především současný generální ředitel Jim Continenza, jenž do firmy nastoupil v roce 2019 s cílem tradiční značku zachránit.
Generální ředitel společnosti Eastman Kodak Jim Continenza během udílení cen Kodak Film Awards v Los Angeles v Kalifornii (2. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Eastman Kodak se v minulosti stala symbolem firmy, která nedokázala včas zareagovat na nástup digitální fotografie. Kvůli vleklým finančním problémům dokonce v roce 2012 vyhlásila bankrot. Současný šéf Jim Continenza však již krátce po svém nástupu spustil ozdravný proces, který začíná přinášet výsledky, píše portál CNBC.

Ve srovnání s minulostí dnes společnost Eastman Kodak už nevydělává primárně na klasických fotoaparátech, jako to bylo v minulosti. Zaměřuje se především na sféru komerčního tisku i výrobu nejrůznějších materiálů. Současný generální ředitel Jim Continenza tvrdí, že obrat k lepšímu pomohl před lety nastartovat i oblíbený režisér Christopher Nolan.

Je to právě totiž Nolan, který před lety zavolat Continenzovi s tím, aby firma Kodak nezavírala svou továrnu na acetát, bez kterého se dnešní filmový průmysl neobejde. „Poslechl jsem ho a měl pravdu,“ uvedl pro CNBC šéf Kodaku.

Akcie společnosti Kodak za poslední měsíc vyrostly o 65 procent. V meziročním srovnání růst dosahuje dokonce na 90 procent. Investoři oceňují, že firma ve čtvrtém kvartálu loňského roku vykázala hrubý zisk ve výši 67 milionů dolarů, což představuje meziroční růst o 31 procent.

Kodaku se zároveň daří snižovat úrokové náklady o zhruba 40 milionů dolarů za rok. Firma v minulých letech splatila více než 400 milionů dolarů a v podstatě obměnila celý svůj management. Změnila se i komunikace směrem k investorům, která je proti minulosti mnohem otevřenější.

Ti zároveň oceňují, že řada oceňovaných filmů z poslední doby vznikla právě i díky technologiím Kodaku. Značka zároveň úspěšně oslovuje generaci Z, kterou čím dál více baví analogová fotografie. „Klíčem k úspěchu jsou dlouhodobé investice a změna myšlení, o což se v Kodaku snažím už sedm let,“ tvrdí dnes Jim Continenza a slibuje, že úspěch bude v dalších letech ještě výraznější.

Continenza ale dodává, že raketový růst akcií Eastman Kodak není jeho primárním cílem. Tím je naopak stabilita. „Chci, aby cena akcií rostla pomalu. Tak se buduje zdravá firma. Máme obrovsky silnou značku, což je naše obrovská výhoda,“ doplňuje šéf Kodaku s tím, že ačkoliv firma existuje na trhu již dlouhých 130 let, Continenza ji momentálně řídí spíše jako startup.

Značka Kodak již dnes nepatří jedinému majiteli, její použití se liší podle oborů. V brýlích a čočkách ji má navždy pod kontrolou společnost EssilorLuxottica, pro tisk, průmysl a film vlastní značku Eastman Kodak Company, spotřebitelský fotografický film zase spravuje společnost Kodak Alaris.

Značku Kodak Apparel, která vyrábí oblečení s potiskem brandu, nevlastní Kodak přímo, ale funguje prostřednictvím licence udělené společností Eastman Kodak Company.

Kodak Apparel je v rukou společnosti Modern Works, resp. její divize Highlight Brands, která pod touto licencí navrhuje, vyrábí a distribuuje oděvy.

Společnost Kodak v minulosti doplatila na to, že dřívější vedení firmy absolutně ignorovalo nástup digitální fotografie. Management se obával, že by nová technologie mohla ohrozit jejich ziskový byznys s fotoaparáty a fotografickými papíry.

Mezitím ostatní společnosti začaly digitální formát rozvíjet a přinášet na trh inovativní produkty. Spotřebitelé postupně přecházeli na digitální fotografie, nabízely totiž rychlejší a pohodlnější způsob pořizování a sdílení snímků. Kodak se snažil držet svého starého obchodního modelu a nebyl schopen se rychle přizpůsobit novému digitálnímu světu. To se nyní s novým šéfem změnilo, uzavírá CNBC.

