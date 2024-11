Nábytkářská firma má problémy. Kika, která byla i v Česku, míří do insolvence

Společnost bojuje s finančními problémy již několik let. V červnu minulého roku kvůli tomu oficiálně oznámila, že vstoupí do insolvence a uzavřela 23 z celkových 40 prodejen. Už tehdy přišlo o práci 1 900 z 3 900 zaměstnanců. O zhruba 17 měsíců později to ale vypadá, že podnik uzavře i zbylé prodejny a propustí své veškeré pracovníky, píše rakouský portál Der Standard.

Firma se potýká s rostoucí konkurencí i změnou spotřebitelského chování. Mnoho zákazníků se totiž snaží v nynější době šetřit a přesouvá se i do online prostředí. I proto jsou tradiční kamenné provozovny, které jsou pro společnost Kika/Leiner typické, v ohrožení. Nepomáhají navíc ani snahy o snížení nákladů.

Investor firmu nespasil

Poté, co v červnu roku 2023 podnik představil svůj úsporný balíček, začal o měsíc později s hledáním investora. Od něj si firma slibovala, že ji odkoupí a zachrání před úplným bankrotem. To se díky příchodu Hermanna Wiesera částečně povedlo, a i díky něm došlo v roce 2023 ke schválení nového restrukturalizačního plánu, který společnosti umožnil v menším měřítku pokračovat v činnosti.

O více než rok později je ale jasné, že ani tento plán se nevyvedl. Finanční problémy pokračují dál a firma se dodnes potýká s obrovsky slabou poptávkou. Zadlužení společnosti v minulých měsících opět narostlo, a i proto se společnost během letošního listopadu opět ocitla v insolvenci. Rakouské portály píšou, že podání konkrétního insolvenčního návrhu by mělo padnout během čtvrtka.

Nábytkářský průmysl na rakouském trhu se podle dostupných dat propadl v loňském roce meziročně asi o 15 procent. Trend pokračuje i v roce letošním. Podle odhadů by se měl dostat na více než 10 procent. S úbytkem tržeb se na rakouském trhu potýkají i další velké řetězce včetně švédského giganta IKEA.

O práci přijde zbylých 1 400 zaměstnanců

Podle odborníků jsou nynější snahy na záchranu firmy Kika/Leiner jen mizivé. Pokud se ani nyní nepodaří najít investora, čeká podnik pravděpodobně likvidace. Je tedy skoro jisté, že o práci přijde zbylých 1 400 pracovníků.

Za posledních 12 měsíců se v Rakousku dostalo do platební neschopnosti celkem 850 společností, a to třeba známého módního řetězce Espirit. „Kika/Leiner není jediným případem. K insolvenci dospěly i jiné velké značky, jako je třeba i Salamander,“ tvrdí Gerhard Weinhofer z rakouského sdružení Creditreform.

Rakouská média varují, že na možnou likvidaci firmy doplatí i spotřebitelé. Doporučují všem zákazníkům, aby co možná nejdříve uplatnily své dárkové poukazy. „Po zahájení insolvenčního řízení přestane firma poukazy přijímat,“ varuje právník Maximilian Eder z rakouského Sdružení pro ochranu spotřebitelů.

V ohrožení jsou také klienti, kteří již zaplatili zálohu za zboží, a to třeba za kuchyně. Ti musí nyní čekat na rozhodnutí insolvenčního správce, který jim může tuto smlouvu i vypovědět, dodává Der Standard.

Řetězec Kika působil i v Česku. V roce 2019 ale síť devíti prodejen převzala společnost, která stojí za značkou XXXLutz. Obchody postupně „přebarvila“ novým názvem, jen v pražských Stodůlkách a v Brně původní název Kika zachovala.