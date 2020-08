V KFC končí s olizováním prstů. V časech pandemie se slogan nehodí

V momentální situaci, kdy je i kýchání na veřejnosti, líbání nebo podávání ruky něco nepatřičného, není olizování prstů v restauraci úplně dobrý nápad, uznal řetězec KFC. Od svého tradičního sloganu proto dočasně upustil.

Krok oznámila firma v pondělí. „Nacházíme se v mimořádné situaci. Máme ikonický slogan, který se však úplně nehodí do současného prostředí,“ zdůvodnila to globální marketingová šéfka Catherine Tang-Gillespie. Ke sloganu se chce firma vrátit, „až přijde ten správný čas“.

Podle zpravodajství CNN je tento krok KFC i přes dobré úmysly zároveň promyšlenou a dobrou marketingovou kampaní. Firma rozmazala zmíněný slogan na svých starých billboardech a claim upravila také na síti YouTube. Jednoduchý trik má opět přitáhnout pozornost k byznysu s pomalým růstem, nízkou loajalitou zákazníků i nízkými maržemi v době, kdy je vyčerpán pandemií koronaviru.



V březnu společnost KFC podobně jako ostatní řetězce uzavřela své pobočky a přesvědčovala zákazníky, aby si objednávali jídlo domů. Instalovala také plexiskla u pokladen a vyžadovala po obsluze, aby nosila ochranné prostředky. V posledních dvou měsících se prodeje opět odrazily ode dna.

Není to však poprvé, co slavný slogan KFC dočasně přestala používat, nikdy však k tomu jako dnes nebyla tolik „donucena“ vnějšími okolnostmi. Například v únoru 2011 svůj slogan nahradila prostším So Good (výjimečně dobré), což zdůvodnila snahou dělat lepší byznys, který nebude zaměřený pouze na jídlo, ale také na podporu společenské odpovědnosti.