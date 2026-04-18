Lidl expanduje s privátními značkami. Nově se objeví i v Kauflandu

Veronika Bělohlávková
Privátní značky přestávají být výsadou jednoho obchodníka. Kaufland nově zařadí do nabídky produkty, které zákazníci dosud znali pouze z Lidlu. Vedle již nabízené značky Parkside se v jeho regálech objeví také Lupilo nebo Esmara. Změna se dotkne hlavně nepotravinářského zboží a postupně proběhne i v Česku.

V Kauflandu se začnou prodávat privátní značky Lidl. (17. dubna 2026) | foto: Kaufland

Privátní značky dlouhodobě fungují jako podpis konkrétního obchodníka. Zákazníci si je spojují s jedním řetězcem a podle nich se orientují v nabídce. Teď se tento model začíná měnit.

Produkty značek Crivit, Silvercrest, Livarno, Esmara a Lupilo dosud dostupných jen v diskontním řetězci Lidl, se nově objeví i v Kauflandu. Oba obchodníci sice patří do stejné německé skupiny Schwarz, navenek ale vystupují samostatně a na trhu si konkurují.

Zákazníci Kauflandu tak získají širší výběr. Nově půjde o sportovní vybavení značky Crivit, domácí elektrospotřebiče Silvercrest, bytové doplňky Livarno, módu Esmara nebo dětské a kojenecké zboží Lupilo. Sortiment se bude rozšiřovat postupně. Nejprve přijdou produkty pro sport a elektrospotřebiče, ostatní kategorie budou následovat v dalších měsících.

Současně s tím Kaufland ukončí část svých dosavadních privátních značek v nepotravinářském segmentu. Postupně zmizí značky sportovního oblečení Newcential, elektrospotřebiče Switch On, dámské oblečení Oyanda, značka bytového designu LIV&BO nebo dětské oblečení Kuniboo, které nové značky nahradí.

Firma argumentuje tím, že jde o reakci na vývoj trhu. „Tyto značky jsou cenným přírůstkem do našeho nepotravinářského sortimentu. Budou našim zákazníkům trvale k dispozici a pravidelně je doplníme o nové nebo speciální položky,“ uvedl člen představenstva pro nákup a vztahy se zákazníky Jochen Baab.

Podle něj zákazníci získají širší výběr při zachování výhodného poměru ceny a kvality. Zároveň se nebudou muset vzdát produktů, na které jsou zvyklí.

Nářadí pro kutily Parkside

Podobný krok už řetězec vyzkoušel v minulosti. Značku Parkside nabízí od roku 2023 a podle firmy se její produkty těší vysokému zájmu zákazníků napříč trhy. Jde o privátní značku zaměřenou na nářadí a vybavení pro dům a zahradu, kterou zákazníci dlouhodobě spojují především s diskontním řetězcem Lidl.

Značka cílí hlavně na kutily a domácnosti. Nabízí široký sortiment od ručního a elektrického nářadí po zahradní techniku. Důraz staví na kombinaci ceny a výkonu, což je hlavní důvod její popularity.

Podle vedení firmy prochází nepotravinářský segment rychlými změnami. Značky se rozšiřují napříč trhem a roste konkurence. Obchodníci proto více sázejí na silné a zavedené názvy.

Změna se dotkne všech zemí, kde Kaufland působí včetně Česka. „Můžeme potvrdit, že tyto produkty postupně zařazujeme do našeho sortimentu. Nyní máme akční nabídku produktů privátní značky SilverCrest,“ uvedla mluvčí českého Kauflandu Renata Maierl.

Akční letáky
