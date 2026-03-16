Průmyslovou připravenost nelze vytvořit přes noc, varuje šéf zbrojovky

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  11:30
Okamžité vyzbrojení a dovybavení armády a bezpečnostních složek se v současném nestabilním světě jeví bez vlastního silného obranného průmyslu takřka jako nemožné. Chybějí výrobní kapacity a extrémní poptávka po veškerém vojenském materiálu ceny doslova násobí. Česko by mohlo hledat inspiraci v Kanadě. Jak je tamní model propojení státu a domácího obranného průmyslu výhodný pro obě strany, popisuje v rozhovoru šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon.
Šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon (11. března 2026) | foto: Colt CZ Group

Kanadská vláda pořizuje díky speciálnímu programu už 70. let minulého století munici včetně raket nebo leteckých pum, střeliva, ručních palných zbraní a souvisejícího vybavení pro ministerstvo obrany, kanadské ozbrojené síly a federální bezpečnostní složky prakticky výhradně od pěti předem určených strategických domácích firem.

Jednou z nich je Colt Canada, patřící do českého holdingu CZ Colt Group. Firma je výhradním dodavatelem ručních planých zbraní pro kanadskou armádu a federální bezpečnostní složky a zajišťuje také kompletní servis a podporu po celou dobu „životního cyklu“. Její produkty ale přitom na běžném trhu nenajdete, vyrábí jen pro národní potřeby a podobně pro další státy.

V čem je takový model výhodný pro firmu, když se vlastně „vzdává“ soukromého komerčního trhu?
Nejde tak o „vzdání se“ komerčních trhů, jako spíše o plnění národního mandátu podporovaného dlouhodobým partnerstvím s vládou. Společnost Colt Canada (původně Diemaco) vznikla speciálně za účelem poskytování služeb kanadským ozbrojeným silám a federálním bezpečnostním agenturám. Naše poslání bylo vždy v souladu s požadavky národní obrany, nikoli s komerčními spotřebitelskými trhy.

Programy, jako je kanadský program dodávek munice (MSP – Munitions Supply Program), vytvářejí dlouhodobou předvídatelnost, která umožňuje průmyslu s důvěrou investovat do zařízení, rozvoje pracovních sil a technologií. A tato stabilita v konečném důsledku prospívá jak ozbrojeným silám, tak kanadskému průmyslu, protože zajišťuje zachování a neustálou modernizaci suverénních schopností.

Z poučení ze světových válek vyplývá, že právě v době, kdy jsou nejvíce potřebné ruční zbraně, je zároveň nejobtížnější – a také nejdražší – je získat na volném trhu.

Lze říci, o jaký počet ručních zbraní pro kanadské ozbrojené síly a federální bezpečnostní složky se Colt Canada vlastně výhradně stará?
Colt Canada podporuje kanadské ozbrojené síly a federální agentury již desítky let v oblasti několika generací služebních zbraní včetně pušek, kulometů a souvisejícího vybavení. Naše role přesahuje výrobu a zahrnuje také zajištění životního cyklu, modernizaci, technickou podporu a výzkum a vývoj, včetně testovacích a hodnotících služeb. Tento dlouhodobý vztah umožňuje Kanadě udržet si domácí kritické odborné znalosti v oblasti ručních palných zbraní.

Takový dlouhodobý kontrakt a jistota vám tedy umožňuje rozvíjet technologie a udržet si kvalifikované zaměstnance? Je to win-win pro obě strany?
Ano, dlouhodobé rámcové smlouvy o veřejných zakázkách jsou nezbytné pro udržení výrobních kapacit a kvalifikovaných pracovních míst v obranném průmyslu. Předvídatelná poptávka umožňuje trvalé investice do pokročilých výrobních zařízení, inženýrských a výzkumných a vývojových kapacit, školení a udržení pracovní síly a také digitalizace výrobních systémů.

Tím se vytváří pozitivní cyklus, ve kterém ozbrojené síly těží z neustále se zlepšující průmyslové základny a průmysl může zodpovědně investovat do inovací. Stát tak vlastně každoročně poskytuje stabilní množství práce a prostředků k udržení jedinečných a specifických kvalifikovaných pracovníků v oblasti zbrojních technologií a produktové podpory. Je to model výhodný pro všechny strany.

Šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon (11. března 2026)
Precizní výroba ve společnosti Colt Canada (11. března 2026)
Produkce společnosti Colt Canada (11. března 2026)
Puška GV M/25 dánských ozbrojených sil z produkce Colt Canada (11. března 2026)
A jaké jsou výhody pro stát?
Pro stát je hlavní výhodou bezpečnost dodávek a operační připravenost. Země si udržuje domácí průmyslovou kapacitu, která může v případě nouze upřednostnit národní požadavky. Programy jako MSP zajišťují, že má země schopnosti, technické znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu ještě předtím, než dojde k nějaké krizi.

Průmyslová připravenost se totiž nedá vytvořit přes noc; musí být udržována průběžně prostřednictvím stabilní spolupráce mezi vládou a průmyslem. Z poučení ze světových válek vyplývá, že právě v době, kdy jsou nejvíce potřebné ruční zbraně, je zároveň nejobtížnější – a také nejdražší – je získat na volném trhu. Ani na nejdůvěryhodnější spojence v tu chvíli nemusí být spolehnutí kvůli jejich vlastním domácím bezpečnostním závazkům. To je jedna z klíčových lekcí, kterou potvrzují i nedávné globální události.

Předpokládám, že tedy existuje detailní plán, kolik zbraní musíte v daném období bezpodmínečně vyrobit a dodat, kolik materiálu musíte mít v zásobě pro případ nějaké nenadále krize či konfliktu?
Úroveň zásob a provozní skladové zásoby stanoví kanadská vláda na základě požadavků obranného plánování. Naší odpovědností je udržovat schopnost a připravenost vyrábět a podporovat vybavení v případě potřeby.

Takový model je tedy schopen eliminovat naléhání na skokové navyšování výroby, jak vidíme například v Evropě v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.
Ano, MSP pomáhá zajistit, že Kanada bude mít neustále základní výrobní kapacitu, kterou lze v případě potřeby rozšířit. Tím se snižuje riziko závislosti na zahraničních dodavatelských řetězcích během krizí. Připravenost je jednou z hlavních výhod zachování domácí výrobní kapacity.

Jak složitý je v tomto ohledu dodavatelský řetězec? Myslím, že řada lidí velmi rychle zapomněla, jak pandemie covid-19 zamíchala s trhem a přitom to není tak dávno.
Colt Canada vyrábí většinu klíčových komponentů zbraní přímo v Kanadě s využitím kanadských zařízení, zaměstnanců a dodavatelů. To výrazně snižuje rizika v rámci dodavatelského řetězce ve srovnání s globálně fragmentovanými výrobními modely. Pandemie jasně ukázala, jak rychle mohou být mezinárodní dodavatelské řetězce narušeny. Obranná připravenost vyžaduje odolnost a odolnost často začíná u domácích kapacit.

Nedávno jste uzavřeli významný kontrakt s Dánskem, dodáváte nizozemským ozbrojeným silám nebo Británii. Jak dlouhodobá jistota a zároveň závazek to je?
Jsme na to hrdí. Jsou to vynikající reference. Víceleté mezinárodní programy odrážejí silnou důvěru spojeneckých vlád v naše produkty a výrobní kapacity a posilují interoperabilitu mezi partnery NATO. A samozřejmě zajišťují kontinuitu výroby.

Bude to vyžadovat nějakou expanzi či zvyšování vašich výrobních kapacit?
Průběžně vyhodnocujeme požadavky na kapacitu, pracovní síly i infrastrukturu. Právě dlouhodobé smlouvy nám poskytují potřebnou předvídatelnost, která umožňuje zodpovědně investovat. Musíme být flexibilní, je to klíčová součást celého kanadského programu.

Průmyslovou připravenost nelze vytvořit přes noc, varuje šéf zbrojovky

Šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon (11. března 2026)

Okamžité vyzbrojení a dovybavení armády a bezpečnostních složek se v současném nestabilním světě jeví bez vlastního silného obranného průmyslu takřka jako nemožné. Chybějí výrobní kapacity a extrémní...

16. března 2026  11:30

