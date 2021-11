Konec lockdownů přinesl záchvat hubnutí, ukázala česká kalorická aplikace

Tato česká aplikace, ostatně jako celá řada jiných online projektů, zaznamenala i díky covidu úspěšný rok. Funguje už v šesti zemích. Denně v ní kolem stovky tisíc lidí průměrně zapíše i více než milion potravin. „Špičkové dny v době covidu jsme se blížili stoprocentnímu meziročnímu nárůstu. Běžný nárůst, který máme i teď, činí meziročně 20 až 30 procent,“ říká její šéf Tomáš Pětivoký.

A používanost vždy významně vzrostla zhruba tři týdny před koncem lockdownu. „Je to dáno asi tím, že se lidé začali těšit do práce a chtěli také dobře vypadat,“ uvažuje. Firma letos expandovala do Polska a Maďarska. Kromě toho působí také na Slovensku, v Rusku a na Ukrajině.

Konkurence je v zahraničí sice velká, v Česku si Kalorické Tabulky pozici na špičce drží. V databázi přibude každý den dvě stě až tři sta potravin, z českého trhu i těch sousedních.

Firma spolupracuje s výrobci a obchodními řetězci, avšak největší roli v rozšiřování databáze mají uživatelé, kteří do aplikace chybějící potraviny nahrávají.

Přitom Pětivoký na začátku vůbec nezamýšlel, že by se stránky, kde si lidé mohli spočítat kolik za den snědli a také kolik kalorií při sportu nebo běžných aktivitách spálili, rozvinuly v podnikatelský projekt.

Tabulky začal sestavovat kvůli svému zdraví. Na přelomu tisíciletí na pozici finančního ředitele přibral a vážil sto kilo. Nerozuměl tomu, proč přibírá na váze, když skoro nic nejí. Nastudoval si proto, jak zákon o zachování energie funguje v podmínkách lidského organismu, poctivě si začal počítat, co snědl a kolik spálil.

K jeho nemilému překvapení zjistil, že jen během samotných večerů snědl klidně i více, než spálil za celý den. Zjištění mu pomohlo upravit návyky a napadlo ho, že by jeho pomůcku využili i jiní. Proto ji umístil na web.

„Bral jsem to tak, že mám práci a podnikání, které je úplně jiné a tady to je legrační projekt, který nemůže mít ambici generovat zisk,“ vypráví. Na stránky jen umístil měřící kód, aby věděl, kolik lidí je navštíví. „Pak jsem po pár letech zjistil, že se snažím vytvářet podnikatelské záměry úplně v jiných oblastech, kde bojuji o každé procento meziročního růstu a tabulky rostly o stovky procent meziročně bez mého významnějšího přičinění,“ dodává. Dnes se tak věnuje naplno tomuto projektu.

Lidé konzumují více ryb

Postupně ke kalorickým hodnotám v tabulkách přibyly informace o tom, kolik jednotlivé potraviny obsahují základních živin a minerálů, a zda obsahují alergeny, vitamíny a přidatné látky, takzvaná éčka. A lze v nich najít dokonce i recepty.

Velký zlom nastal pro Kalorické Tabulky s rozšířením mobilních aplikací, které online zapisování potravin výrazně usnadnilo. Samo hubnutí je také věda, proto často s pomůckou pracují odborníci na výživu. „Chtěl bych upozornit, že pokud je člověk nemocen, měl by vyhledat odborníka či nutričního terapeuta, ideálně s vysokoškolským vzděláním,“ říká Pětivoký s tím, že nemají ambici nahradit odborníky, jen jim práci usnadnit.

Mění se i potřeby lidí. Zdaleka ne každý uživatel už chce jen hubnout, třicet procent jich chce nabrat svaly nebo se udržet fit. A přihlašuje se čím dál více lidí, kterým je více než 40 let.

Lidé nejčastěji zapíšou vodu, banány nebo třeba mléko, vajíčka či brambory. „Dlouhodobě se zvětšuje u našich uživatelů poměr konzumace ryb,“ přibližuje Pětivoký.

Z aktivit je nejoblíbenější chůze. Sportovní aktivity se navíc umí propsat do aplikace z chytrých hodinek nebo mobilu. Z toho je patrné, že dříve frčel běh, poslední dobou jde do popředí kolo.

Vypadá to, že lidé jsou také čím dál náročnější. Doporučení při hubnutí jako je „zkuste zmenšit porce“ už dávno nestačí. Důležitý je poměr sacharidů, bílkovin, vlákniny a tuků a zdravý pohyb. Nastavit si poměry člověk může v aplikaci individuálně nebo to nechat na ni. Aplikace umí uživatele i pokárat a upozornit ho, že jí moc cukru nebo si příliš dopřává alkoholu. Ale dokáže je i pochválit třeba za dostatek vlákniny.