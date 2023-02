Protein v názvu? Může ho být stejně jako ve výrobku za polovinu, říká expert

Rozsáhlá a neustále aktualizovaná databáze pokrývá prakticky veškerý sortiment potravin v supermarketech a převážnou část hotových běžných jídel z restaurací i fastfoodů, ihned tedy víte, kolik je v čem kalorií, sacharidů, tuků, vlákniny, soli, jednotlivých živin. Spočítá i to, zda máte nadváhu, či jeden ze tří stupňů obezity, a podle toho, zda chcete zhubnout, nabrat svaly, nebo „jen“ být fit, doporučuje a hlídá váš jídelníček. To vše zdarma.

Do aplikace si mohou lidé jednoduše zadat svůj jídelníček a ona jim spočítá, kolik živin jejich strava obsahuje. Při pravidelném používání také doporučí, co omezit nebo kde naopak přidat. Překvapuje vás ten zájem lidí?

Začali jsme jako služba, jež vycházela z excelovské tabulky, zveřejněné na webu. Určitě jsem si nemyslel, že to bude pro lidi tak zajímavé. Ale mám obrovskou radost z toho, když vidím, že jsou stovky tisíc lidí, jimž denně reálně pomáháme se zlepšovat. Mohou žít lepší životy a třeba se díky aplikaci a svému úsilí dožijí i vyššího věku. Ale překvapilo mě, že zájem o Kalorické Tabulky pořád roste. Z toho je jasné, že čím dál více Čechů se zajímá o zdravý životní styl. Největší zájem je mezi lednem a dubnem (v lednu, kdy si spousta lidí dává předsevzetí zhubnout, se vždy počet aktivních uživatelů zvýší proti prosinci téměř na dvojnásobek, pozn. red.).