Jsme na tebe tolik pyšní. Romeo Beckham uvádí na trh vlastní oděvní značku

Jan Dvořák
  18:00
Třiadvacetiletý syn jednoho z nejsledovanějších párů světového šoubyznysu – Victorie a Davida Beckhamových – uvádí na trh vlastní značku oblečení. Jmenuje se Intra a zaměřuje na sportovní oblečení v retro stylu. Romeo Beckham, druhorozený syn páru, někdejší fotbalista a model, se chystá značku oficiálně představit 7. června. Kolekce čerpá inspiraci z retro sportovního oblečení včetně vzorů odkazujících na klasické fotbalové dresy zemí jako Anglie, Brazílie a Spojené státy.
Nejen fotbalista, ale také model. Romeo Beckham, syn Davida Beckhama, na Fashion Awards v Londýně. | foto: Reuters

Beckham ml. nedávno zveřejnil fotografie a novinky z uvedení kolekce na trh, včetně akce v Londýně, na které se objevili i slavní rodiče. Během propagační akce pózovali na rodinných fotografiích po jeho boku i jeho mladšího bratra Cruze, napsal web The News International.

Na společném rodinném focení byl jeho otec k vidění v jedné z bomber bund v anglickém stylu z této kolekce. Cruz a další hosté měli na sobě rovněž kousky z této řady. Pouze matka Victoria jako jediná zvolila formálnější styl a namísto sportovního oblečení měla na sobě bílou saténovou halenku bez rukávů a černé kalhoty.

Značka Intra je Beckhamům první samostatný podnikatelský projekt, ve kterém nevystupuje jen jako ambasador nebo model. Coby model účinkoval v kampaních, přehlídkách a stal se poměrně známou tváří v módním průmyslu, spolupracoval se značkami Puma, Saint Laurent, Balenciaga, Burberry anebo Versace. Svou kariéru zahájil jako fotbalista, hrál dokonce za B-tým londýnského Brentfordu FC. V roce 2024 ale fotbalovou kariéru ukončil a přešel do módního průmyslu.

Romeo Beckham se při svém vstupu do světa módy může opřít o podporu svých rodičů. Jeho matka již dříve uvedla, že si přeje, aby se její děti cítily naplněné, a podporuje je v tom, aby se věnovaly povoláním, která je skutečně baví, místo aby je nutila do určitých směrů. „Mám z tebe obrovskou radost jsem na tebe pyšná,“ zněl její vzkaz na Instagramu, kde sdílela fotografie z nedávné propagační akce a napsala mu.

První podnikatelské krůčky druhorozeného syna jsou plně v souladu se strategií Beckhamových zvyklých fungovat jako velmi semknutá, mediálně viditelná rodina. Právě to je kámen úrazu mezi nimi a jejich odcizeným nejstarším synem Brooklynem, s nímž přerušili veškeré vztahy. Právě rozdílný přístup k veřejnosti, značce „Beckham“ a rodinné loajalitě je jedním z klíčových problémů v současných narušených vztazích.

Značka Intra je stále ve velmi rané fázi rozvoje a ještě nemá klasický e-shop ani veřejně známou firemní strukturu. Podle zveřejněných ukázek půjde o retro fotbalovou estetiku, streetwear, oversized střihy a inspiraci národními fotbalovými dresy z 90. let. Podle dostupných informací značka zatím funguje hlavně přes sociální sítě a registraci zájemců. Ani několik týdnů po oznámení nebyly veřejně známé ceny ani plnohodnotný online obchod.

O značce Intra se v květnu 2026 začalo více mluvit poté, co v ní zapózoval brazilský fotbalista Neymar Jr. v rámci podpory Romeova nového byznysu. Fotky z této „kamarádské“ kampaně a ochutnávky produktů se objevily na instagramových profilech magazínu SoccerBible i samotného Romea, kde bundy vzbudily mezi fanoušky značný ohlas.

Odhadované jmění Romea Beckhama se pohybuje kolem pěti milionů dolarů.

31. května 2026

