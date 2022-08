Do Česka vstupuje další módní značka. Francouzský Jott sází na bundy

Do České republiky vstupuje nová módní značka JOTT, původem z francouzské Marseille. V loňském roce do původně rodinné firmy vstoupil fond L Catterton spadající pod LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SA). Součástí nové strategie je expanze do dalších evropských zemí. Zastoupení pro Českou republiku získala společnost Urban Brands, která v příštích dnech otevírá první kamenný obchod na pražském Chodově.