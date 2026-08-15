Zemědělce drtí extrémy počasí a výkyvy cen, říká výkonný ředitel Agrofertu Mráz

„Nám stačí neveřejná ohlašovací povinnost, abychom se dozvěděli, že půda, kterou máme propachtovanou a na které hospodaříme, mění majitele,“ upozorňuje Mráz.
Jaké budou letos v Česku žně?
Velmi odlišné region od regionu, obecně podprůměrné. Rostlinná prvovýroba je třetím rokem pod tlakem sucha a cenových výkyvů. Zažili jsme extrémně horké dny, na ty někde navázaly silné srážky. Extrémy nejsou žádoucí a rostlinám ani zvířatům neprospívají. My se snažíme reagovat investicemi do moderního vybavení stájí, kde mají zvířata, ale i zaměstnanci příznivější klima. Investujeme do mechanizace, která lépe zvládne práci na polích ve složitějších podmínkách, pokud je to možné, tak i do lepšího hospodaření s vodou, a někde také měníme skladbu plodin.
Ekonomicky to stále dává smysl?
Ekonomická logika by říkala, že nižší úroda znamená vyšší ceny, ale není to tak jednoduché. Celosvětově může být úroda velká, máme globální přebytek, takže ceny jsou a budou nízké, a my v Česku s tím nic neuděláme. Současně se do cen promítají globální rizika, jako je uzavírání a otvíraní Hormuzského průlivu a i ničení rusko-ukrajinské infrastruktury obilných tras. Kdo obviňuje české zemědělce nebo Agrofert z vysokých cen komodit, nechápe, že ceny určují světové burzy. Pro obilí je to pařížský MATIF. Ani sebevětší zemědělec s tím nic neudělá. Ceny máme dané, drahé vstupy, jako jsou pohonné hmoty, platit musíme, traktory a kombajny potřebují naftu, zaměstnance musíme férově odměnit. A každoročně musíme investovat do techniky, technologií a lidí, abychom byli efektivní a konkurenceschopní. Efektivita je jediné místo, kde má zemědělec prostor rozhodovat o své ekonomice.
Josef Mráz
Vizitka
Mráz je výkonným ředitelem Agrofertu. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V minulosti působil na manažerských pozicích ve společnostech Sindat, Benzina a Aliachem. V Agrofertu pracuje od února 2007, v pozici výkonného ředitele od roku 2011 a místopředsedou představenstva je od roku 2014. Ve firmě odpovídá za zemědělství, lesnictví, technologické firmy a centrálu.
Jaké výsledky Agrofertu v zemědělství tedy letos očekáváte?
V segmentu zemědělství letos očekáváme pokles výkonnosti, kde se ve výsledcích mohou negativně projevit relativně nízké tržní ceny rostlinných komodit, a zejména klesající cena mléka.
Co se děje s cenami mléka?
Situace na trhu mléka způsobená jeho globální nadprodukcí je velmi náročná. Jsme v reálné mléčné krizi. Trvale klesají výkupní ceny mléka a ceny finálních mléčných produktů jsou nesmyslně nízko. Spotřebitelé mohou mít radost, když krabice mléka stojí 7 Kč nebo kostka másla 250 g je za 25 Kč, ale i kdyby nevěřili zemědělcům jejich výrobní náklady, tak ať si od této ceny odečtou DPH, marži prodejce, náklady na obal a dopravu a zamyslí se, jestli je možné za takovou cenu máslo nebo mléko vyrobit. Dlouhodobě to bude znamenat jediné, konec produkce stávajících výrobců v Česku a následně dovoz za mnohem vyšší ceny.
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Máslo je nejlevnější od roku 2010, mléko na historickém minimu. Proč ceny prudce klesly?
Co další komodity?
U obilnin předpovídá organizace Copa Cogeca, zastupující zemědělce v Bruselu, pokles úrody o 7 %. Zákonitě musí ceny potravin začít na podzim růst. Vedle toho se zemědělcům v Česku zvedly náklady. U pohonných hmot až o 5 korun na litr. A vstupů je víc. Nároky od regulátorů EU také rostou, naopak pomoc jde pomalu. Klíčové pro zemědělství bude období 2026 až 2027, konkrétně jak se podaří vyjednat finanční rámec a podmínky Společné zemědělské politiky na nové sedmileté období 2028+. Věřím, že to neovládne demagogie jako v uplynulém období u předchozí vlády, kdy se zemědělci nesmyslně rozdělovali na malé a velké a výsledkem bylo to, že se podporovali ti, co neprodukují.
Nárokové dotace nestačí?
Dotace nedostáváme proto, abychom byli ziskoví nebo nám kompenzovaly nepříznivou situaci na trhu, ale jsou vypláceny zemědělcům, aby plnili veřejný zájem. Tím je určitý způsob hospodaření, ať už chovu zvířat, nebo pěstování plodin, přístup k půdě, krajině a spousta dalších administrativních požadavků. To vše musí zemědělec plnit a za to dostává dotace.
Takže ekonomicky jde spíše o subvenční instrument?
Dotace jsou zejména finanční pobídky na plnění požadavků, které jsou nastaveny jako rámcová pravidla ze strany EU směrem k zemědělcům, aby dosahovali požadovaných cílů, jako jsou vyšší standardy ochrany životního prostředí, welfare zvířat a podobně. Dotace jsou vypláceny jako pobídka pro rychlejší dosažení cílů vytyčených na základě společně dohodnutých pravidel, tedy obecně jsou směrovány nikoliv na podporu všech výrobních sektorů zemědělství, ale zejména do oblastí, které je nutné zpět navrátit do zájmu zemědělců. Mezi ně patří pěstování chmele, brambor, cukrovky nebo třeba chov vybraných hospodářských zvířat v určitých podmínkách. Například dochází k velkému poklesu živočišné výroby v Česku, Agrofert naopak živočišnou výrobu podporuje a tím přispívá k potravinové bezpečnosti Česka.
Ale bez dotací by se zemědělcům u nás hospodařilo více než těžce…
My jsme si je nevymysleli. Zemědělské dotace v EU mají původ v 60. letech minulého století a už tehdy byly zacíleny na plnění požadavků, na kterých se dohodly členské země. Osobně dotacím nefandím, ale nejsme tu od toho, abychom je hodnotili. My se musíme řídit zákony a pravidly ČR a EU, a to děláme. Pokud tedy čerpáme dotace, znamená to, že se našim zemědělským společnostem daří plnit často náročné požadavky. Tvrzení, že produkční zemědělec, který dodává na trh potraviny a komodity jako my, podniká kvůli dotacím, je absurdní. Dotace tvořily v loňském roce přibližně 0,8 % příjmů Agrofertu.
V souhrnu se nicméně bavíme ročně o jedné až dvou miliardách, které jdou jedné firmě. Nemůže taková částka běžného člověka dráždit?
Rozumím tomu, že jde na první pohled o velké číslo, ale musím vás opravit. Nejsou to dotace pro jednu firmu. Jedná se dohromady o vyšší desítky firem. Dotace dostávají jednotlivé zemědělské podniky z titulu své činnosti, nikoli Agrofert. Pokud by ty podniky vlastnil kdokoli jiný, budou dostávat dotace stejně.
Je pro vaše firmy výhodné mít jednu velkou matku?
Z hlediska čerpání dotací ani ne, tak maximálně v rámci koncernu zvládneme jejich jednodušší administraci. Ta není jednoduchá a obdivuji každého malého zemědělce, který to musí zvládat sám. Z hlediska objemu čerpaných dotací by samostatně některé podniky možná čerpaly i více. Ale společnosti koncernu Agrofert čerpají dotace podle stejných pravidel společné zemědělské politiky EU jako kterýkoli jiný podnik v Unii.
Od současných opozičních politiků ale slyšíme něco jiného. Údajně hrozí, že Brusel odmítne dotace proplatit kvůli střetu zájmů…
A přitom EU proplatila Česku dotace vyplacené Agrofertu za květen. Toto strašení veřejnosti nemá racionální opodstatnění.
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Brusel proplatil květnové dotace firmám z Agrofertu
Stejně jako tvrzení, že Agrofert měl vrátit sedm miliard, které přijal na dotacích v uplynulých letech?
To je opakovaná lež, se kterou šel do poslední voleb bývalý ministr zemědělství Marek Výborný, a trvale ty nesmysly šíří lidé kolem Pirátské strany. Proč minulá vláda těch tvrzených sedm miliard nevymáhala? No, protože žádný takový nárok neexistuje! Žádný soud nerozhodl o tom, že by měl Agrofert jakékoli dotace vracet. Ne vždy jsme s různými úřady měli stejný názor na to, na jaké dotace máme nárok. Ale dosavadní spory se týkaly nevyplacených dotací. Pokud soudy rozhodly v náš neprospěch, vždy jsme to respektovali. A nejabsurdnější na všem je, že dotace, které tito politici zpochybňují a jsou nyní bez problémů propláceny, byly schvalovány vládou, ve které seděli. Je to jen politické divadlo, do něhož jsme bohužel nedobrovolně zataženi.
Evropský žalobce ale zahájil ve věci dotací Agrofertu šetření.
Jistě, zahájil ho na základě podnětu, kterým se musel zabývat stejně jako některé další instituce EU. My chápeme, že se musí zabývat podněty, byť se nezakládají na pravdě a jsou motivovány čistě politickými zájmy předkladatelů. Jak jsem už zmínil, jejich předkladatelé byli ve vládě za období, za které jsou stávající dotace bez problému propláceny. Jde o politickou hru a jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem.
Před několika dny i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přistoupil k soudnímu vymáhání podpory u 28 společností z koncernu Agrofert. To je motivováno politicky?
Souvisí to s tím. Ale zároveň vidíte, že Agrofert nikdo nezvýhodňuje, a pokud je PGRLF přesvědčený, že mají společnosti koncernu dotace vracet, žalobu podal. My tento názor nesdílíme a budeme se u soudu bránit. Rozhodnutí soudu budeme respektovat. Stále jsme ale přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
Agrofert je největším zemědělcem v Česku. Někteří politici tvrdí, že chystaný zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu je šitý na míru vám a dalším velkým zemědělcům. Co vy na to?
To je nesmysl. Zákon ochrání malé zemědělce, kteří se v tom tak neorientují. Nám stačí neveřejná ohlašovací povinnost, abychom se dozvěděli, že půda, kterou máme propachtovanou a na které hospodaříme, mění majitele. To dnes zákon nevyžaduje, a ne vždy se to tak hospodařící zemědělec dozví. I když běžně máme s pronajímateli dobré vztahy, a pokud chtějí prodat, sami nás osloví, protože vidí, že na půdě dobře hospodaříme. A regulace ohledně předkupního práva na zemědělskou půdu je v okolních státech, ale třeba i ve Francii mnohem tvrdší. Nic takového ale nepožadujeme.
Jak významné je vlastně zemědělství v rámci byznysu Agrofertu?
Jedná se o odvětví, které je s Agrofertem historicky spojeno a máme k němu velmi blízký vztah. Řečí čísel tvoří přibližně pětinu našich tržeb, v tom je zahrnuto Česko, Slovensko, Maďarsko a některé země jihovýchodní Evropy.
A jak významná je Česká republika z pohledu byznysu pro Agrofert?
Stále se považujeme za českou firmu, i když příjmy koncernu již téměř ze dvou třetin pocházejí ze zahraničí. To ukazuje, jak útoky některých politiků na nás jsou malicherné. Pořád jsme ale největším českým privátním zaměstnavatelem a na daních a odvodech jsme přispěli loni v Česku do veřejných financí více než čtyřmi miliardami korun.