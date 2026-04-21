Nový šéf Applu to nebude mít jednoduché. Kdo je muž, který nahradí Tima Cooka

Ačkoliv prodeje iPhonů jako vlajkové lodě Applu zůstávají dlouhodobě silné, čím dál více expertů a investorů si klade otázku, s jakým dalším produktovým hitem firma přijde. Právě s tím by měl pomoci John Ternus, který v Applu dlouhodobě patří mezi vůbec nejrespektovanější manažery, píše The Wall Street Journal.
Ternus působí v Applu už více než pětadvacet let. Nastoupil v roce 2001 poté, co do té doby pracoval ve startupu zaměřeném na virtuální realitu. Kolegové ho popisují jako klidného a mimořádně schopného odborníka, který si umí získat loajalitu svého týmu.
Ternus měl během svého působení v Applu stát u několika důležitých produktů. Podílel se například na vývoji iPadů či sluchátek AirPods, které jsou po celém světě podobně jako iPhony velmi populární. V případě počítačů Mac měl mít významný podíl také na přechodu z procesorů Intel na vlastní čipy Apple Silicon.
Nového šéfa nečeká jednoduchý úkol
Kolegové mluví o Ternusovi jako o člověku, který se dokáže rychle rozhodovat. Nečeká ho ale jednoduchý úkol. Obrovskou výzvou je totiž nástup umělé inteligence, na který musí Apple zareagovat. Zatímco konkurence jako Microsoft či Google masivně investuje do AI, o Applu se často hovoří jako o opozdilci.
Právě Ternus tak bude muset brzy rozhodnout, jakým směrem se bude Apple posouvat dál. Zaměří se nejspíš i na hlasovou asistentku Siri, která by ještě letos měla projít výraznou modernizací. Otázkou ale zůstává, zda se Ternusovi v dalších měsících a letech podaří přijít na trh s podobným hitem, jakým jsou právě iPhony.
Kritici současného vedení Applu totiž často tvrdí, že technologickému gigantovi od odchodu Steva Jobse chybí jasná produktová vize a směr. Otázkou zůstává, zda se Ternus dokáže Jobsovi přiblížit, lidé z jeho okolí jej totiž vnímají spíše jako diplomata než jako hráče, který rád riskuje.
S Cookem počítá Apple i dál
O změně na pozici generálního ředitele se v Applu hovořilo už několik měsíců. Na rozdíl od řady dalších amerických firem ale vedení technologického giganta nejspíš nechtělo, aby předání moci provázel chaos.
Současný generální ředitel Tim Cook, který je dlouhodobým expertem především na logistiku, se na podzim přesune na pozici výkonného předsedy správní rady. Zaměřit se má hlavně na vztahy s vládami. Ve funkci šéfa Applu byl však Cook velmi úspěšný. Pod jeho vedením totiž hodnota Applu vzrostla o tisíc procent a roční tržby přesáhly hranici 416 miliard amerických dolarů.
Cookovi se také podařilo proměnit Apple z výrobce hardwaru v technologického giganta se silným segmentem služeb, jemuž se daří generovat významné příjmy také z Apple Pay či Apple Music.
Cook se během svého působení v Applu zároveň zasadil o ochranu soukromí uživatelů i environmentální odpovědnost. Applu se proti roku 2015 podařilo snížit uhlíkovou stopu o více než 60 procent. V současnosti Apple působí ve více než dvou stovkách zemí a regionech po celém světě. Pyšnit se může také sítí více než pěti stovek vlastních prodejen, uzavírá The Wall Street Journal.