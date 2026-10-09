Jen velcí dealeři přežijí, říká Ronan Chabot, šéf evropské sítě SAGA

Síť je součástí skupiny RCM, kterou zakládal v roce 1971 ve Francii Chabotův otec. Dlouho byla skupina v podstatě malým lokálním podnikem, v úvodu své expanze se pak soustředila pouze na Francii. Až v roce 2019 se skupina vydala do dalších zemí Evropy a od té doby její expanze zrychluje. „Dělám to pro naše děti. Jen silné skupiny přežijí,“ vysvětluje Ronan Chabot.
„V Evropě rosteme s Mercedesem,“ vysvětluje strategii, kdy se skupina při zahraniční expanzi spojila právě s německou automobilkou. V roce 2023 převzala pražská dealerství na Chodově a Stodůlkách, která do té doby provozovalo samotné české zastoupení automobilky Mercedes-Benz. Showroom na Chodově prochází modernizací, která je odrazem toho, jak SAGA chce auta prodávat. „Lidé by se u nás měli cítit příjemně, měli by tu být šťastní,“ říká hlava skupiny.
Co vás ke změnám vede?
Dělám to vlastně pro naše děti, pro nadcházející generaci. Chci firmu připravit na budoucnost a předat ji dejme tomu do deseti let následníkům. Mé nejstarší dceři je dnes 27 let, budujeme s ní novou generaci vedení firmy. Je to generace, která by měla snít, která bude fungovat v mnohém jinak než my, která bude mít nadšení pro práci a dovede si lépe představit budoucnost. Ale my na to musíme firmu připravit teď. Pokud bychom se nepřipravili, tak tu dříve nebo později nebudeme a nebudeme mít co předávat.
A k tomu je potřeba nadnárodní skupina?
Ano, abychom do budoucna přežili, potřebujeme dosahovat úspor z rozsahu. Provozování dealerství a servisů je do jisté míry opakující se činnost, takže čím víc dealerství máte, tím víc toho v pozadí zvládnete jednotně. My jsme v principu stále rodinná firma. A to i když má RCM Group v Evropě zhruba 4 000 zaměstnanců, 134 dealerství a 82 různých pracovních pozic.
Ronan Chabot
V rodinné firmě působí od mládí, intenzivně se ale také věnoval a věnuje sportu. Právě pod jeho vedením expandovala RCM Group a síť SAGA do celkem sedmi zemí v Evropě.
Kromě automobilů je jeho profesní život spojen i s jachtingem, v mládí se také věnoval intenzivně windsurfingu.
Známý je z prostředí dálkových rally, zejména Rally Paříž-Dakar. V té poprvé startoval v roce 2002, k jeho nejlepším výsledkům v celkovém pořadí kategorie automobilů patří jedno sedmé a dvě desátá místa.
Proč je takový růst dnes pro přežití firmy potřeba?
Je to proto, že stále platí, že rozhoduje zákazník. A ten dnes žije v digitálním světě, kde má nepřeberné možnosti získávání informací o autech a o nabídkách na jejich pořízení. Když si jde koupit auto, vše potřebné si většinou dovede zjistit online. Ale pak přichází fáze, kdy očekává vřelý a osobní přístup u dealera. Koupě auta by měla být pro zákazníka potěšením. Dealer musí být profesionální i přátelský, celý proces koupě auta by měl být maximálně jednoduchý a transparentní. K tomu potřebujete i efektivnější fungování sítě v pozadí, a proto potřebujete onu určitou velikost.
V čem musí dealer vynikat?
Dealer především zákazníkovi poskytuje službu. A tu musí poskytnou špičkově. Zákazník dnes očekává, že se dozví detaily, které bude online zjišťovat obtížně. Že si může auto vyzkoušet, že mu dealer například pomůže s jeho přizpůsobením nejen při konfiguraci, ale také při samotném nastavování funkcí auta při předání. Důležitá je také naše role při práci s ojetými auty. Ta od zákazníků vykupujeme a prodáváme je dále – což opět přináší určitý lidský rozměr a nejde úplně jednoduše dělat digitálně, bez ohledu na to, že některé dílčí kroky i zde samozřejmě digitalizací procházejí. Důležité je i setkávání se zákazníky, proto v našich dealerstvích pořádáme různé společenské akce.
Mění se nejen to, jak zákazníci auta kupují, ale i to, jaká kupují?
Trh se mění, ale my jsme tu proto, abychom uspokojili chutě zákazníků. Auto u řady zákazníků svým způsobem souzní s tím, v jaké fázi svého života se zákazník nachází. Rodina dnes potřebuje velké auto, proto jsou tak populární různá SUV. Samozřejmě je tu třeba trend elektrických aut. Tady se ukazuje, že je důležité nechat dělat automobilky jejich práci. Technika těchto aut se za poslední roky velmi rychle rozvinula a z elektromobilů se tak stala auta, která splní požadavky i velmi náročných zákazníků. Dnes už není potíží dojezd přes 700 kilometrů, takže i elektrické auto nabízí uživateli maximální svobodu. Ale rozhoduje zákazník, ten si vybírá podle svých potřeb. Nutit mu něco není správná cesta.
Další výzvou je nástup čínských značek. Jak ho vnímáte?
Čínské automobilky začaly na čistém listu papíru. Ukázaly nám novou cestu. Jsou velmi efektivní. Na druhou stranu nemají hustou síť pro kontakt se zákazníky a postrádají i určitý příběh. V tom je výhoda automobilky, jako je Mercedes-Benz. Je to nejstarší značka aut na světě, která rozhodně zítra nikam nezmizí. Má tradici, dlouhodobý vztah se zákazníky. Ale to neznamená, že se nemusí snažit. Naopak, řekl bych, že v určité rané fázi tradiční automobilky nástup těch nových, což se netýká jen čínských, ale třeba i Tesly, trochu podcenily. Teď se ale ukazuje, že je tato nová konkurence pořádnou výzvou. A to je dobře. Výsledkem je například i aktuální modelová ofenziva Mercedesu, který od letošního roku do roku 2028 plánuje uvést přes 40 nových modelů aut.
Jsou pro vás auta vášní?
Samozřejmě. Pro mě je vášeň i samotný prodej aut, ale samozřejmě mě baví auta jako taková. I proto jezdím Rally Paříž–Dakar. Je to taková moje dovolená. Jediný čas v roce, kdy nemyslím na práci. Vrátím se vždy absolutně unavený, ale hlava je odpočatá. Je to super věc.
Skupina RCM a SAGA
Základy RCM Group sahají do roku 1971, kdy Ronanův otec založil v oblasti Vendée ve Francii dealerství nákladních vozů Mercedes-Benz. Právě tehdy vznikla i značka SAGA.
S větší expanzí začala skupina až v novém tisíciletí, nejprve ve Francii, kde postupně převzala několik dealerství značky Mercedes-Benz a zároveň se stala partnerem i dalších značek, jako Toyota nebo Porsche. Expanze v Evropě je ale spojena právě se značkami SAGA a Mercedes-Benz.
V roce 2019 skupina vstoupila do Belgie a Švýcarska, v roce 2023 přišla důležitá expanze pražských dealerství. Firma také vlastní dealerství v Lichtenštejnsku, expandovala do Británie (zde prodává pouze nákladní a užitkové vozy Mercedes-Benz) a od letošního roku působí i v Polsku.