Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jen velcí dealeři přežijí, říká Ronan Chabot, šéf evropské sítě SAGA

Autor:

Ronan Chabot, majitel a šéf evropské sítě SAGA | foto: SAGA

Automobilový svět prochází řadou změn. Vedle nástupu čínské konkurence, elektromobility a řady regulací se mění i samotní zákazníci. Dealeři se tomu musí přizpůsobovat. Ronan Chabot, majitel a šéf evropské sítě SAGA, která nabízí vozy Mercedes-Benz, v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak.

Síť je součástí skupiny RCM, kterou zakládal v roce 1971 ve Francii Chabotův otec. Dlouho byla skupina v podstatě malým lokálním podnikem, v úvodu své expanze se pak soustředila pouze na Francii. Až v roce 2019 se skupina vydala do dalších zemí Evropy a od té doby její expanze zrychluje. „Dělám to pro naše děti. Jen silné skupiny přežijí,“ vysvětluje Ronan Chabot.

„V Evropě rosteme s Mercedesem,“ vysvětluje strategii, kdy se skupina při zahraniční expanzi spojila právě s německou automobilkou. V roce 2023 převzala pražská dealerství na Chodově a Stodůlkách, která do té doby provozovalo samotné české zastoupení automobilky Mercedes-Benz. Showroom na Chodově prochází modernizací, která je odrazem toho, jak SAGA chce auta prodávat. „Lidé by se u nás měli cítit příjemně, měli by tu být šťastní,“ říká hlava skupiny.

Co vás ke změnám vede?
Dělám to vlastně pro naše děti, pro nadcházející generaci. Chci firmu připravit na budoucnost a předat ji dejme tomu do deseti let následníkům. Mé nejstarší dceři je dnes 27 let, budujeme s ní novou generaci vedení firmy. Je to generace, která by měla snít, která bude fungovat v mnohém jinak než my, která bude mít nadšení pro práci a dovede si lépe představit budoucnost. Ale my na to musíme firmu připravit teď. Pokud bychom se nepřipravili, tak tu dříve nebo později nebudeme a nebudeme mít co předávat.

A k tomu je potřeba nadnárodní skupina?
Ano, abychom do budoucna přežili, potřebujeme dosahovat úspor z rozsahu. Provozování dealerství a servisů je do jisté míry opakující se činnost, takže čím víc dealerství máte, tím víc toho v pozadí zvládnete jednotně. My jsme v principu stále rodinná firma. A to i když má RCM Group v Evropě zhruba 4 000 zaměstnanců, 134 dealerství a 82 různých pracovních pozic.

Ronan Chabot

V rodinné firmě působí od mládí, intenzivně se ale také věnoval a věnuje sportu. Právě pod jeho vedením expandovala RCM Group a síť SAGA do celkem sedmi zemí v Evropě.

Kromě automobilů je jeho profesní život spojen i s jachtingem, v mládí se také věnoval intenzivně windsurfingu.

Známý je z prostředí dálkových rally, zejména Rally Paříž-Dakar. V té poprvé startoval v roce 2002, k jeho nejlepším výsledkům v celkovém pořadí kategorie automobilů patří jedno sedmé a dvě desátá místa.

Proč je takový růst dnes pro přežití firmy potřeba?
Je to proto, že stále platí, že rozhoduje zákazník. A ten dnes žije v digitálním světě, kde má nepřeberné možnosti získávání informací o autech a o nabídkách na jejich pořízení. Když si jde koupit auto, vše potřebné si většinou dovede zjistit online. Ale pak přichází fáze, kdy očekává vřelý a osobní přístup u dealera. Koupě auta by měla být pro zákazníka potěšením. Dealer musí být profesionální i přátelský, celý proces koupě auta by měl být maximálně jednoduchý a transparentní. K tomu potřebujete i efektivnější fungování sítě v pozadí, a proto potřebujete onu určitou velikost.

V čem musí dealer vynikat?
Dealer především zákazníkovi poskytuje službu. A tu musí poskytnou špičkově. Zákazník dnes očekává, že se dozví detaily, které bude online zjišťovat obtížně. Že si může auto vyzkoušet, že mu dealer například pomůže s jeho přizpůsobením nejen při konfiguraci, ale také při samotném nastavování funkcí auta při předání. Důležitá je také naše role při práci s ojetými auty. Ta od zákazníků vykupujeme a prodáváme je dále – což opět přináší určitý lidský rozměr a nejde úplně jednoduše dělat digitálně, bez ohledu na to, že některé dílčí kroky i zde samozřejmě digitalizací procházejí. Důležité je i setkávání se zákazníky, proto v našich dealerstvích pořádáme různé společenské akce.

Mění se nejen to, jak zákazníci auta kupují, ale i to, jaká kupují?
Trh se mění, ale my jsme tu proto, abychom uspokojili chutě zákazníků. Auto u řady zákazníků svým způsobem souzní s tím, v jaké fázi svého života se zákazník nachází. Rodina dnes potřebuje velké auto, proto jsou tak populární různá SUV. Samozřejmě je tu třeba trend elektrických aut. Tady se ukazuje, že je důležité nechat dělat automobilky jejich práci. Technika těchto aut se za poslední roky velmi rychle rozvinula a z elektromobilů se tak stala auta, která splní požadavky i velmi náročných zákazníků. Dnes už není potíží dojezd přes 700 kilometrů, takže i elektrické auto nabízí uživateli maximální svobodu. Ale rozhoduje zákazník, ten si vybírá podle svých potřeb. Nutit mu něco není správná cesta.

Další výzvou je nástup čínských značek. Jak ho vnímáte?
Čínské automobilky začaly na čistém listu papíru. Ukázaly nám novou cestu. Jsou velmi efektivní. Na druhou stranu nemají hustou síť pro kontakt se zákazníky a postrádají i určitý příběh. V tom je výhoda automobilky, jako je Mercedes-Benz. Je to nejstarší značka aut na světě, která rozhodně zítra nikam nezmizí. Má tradici, dlouhodobý vztah se zákazníky. Ale to neznamená, že se nemusí snažit. Naopak, řekl bych, že v určité rané fázi tradiční automobilky nástup těch nových, což se netýká jen čínských, ale třeba i Tesly, trochu podcenily. Teď se ale ukazuje, že je tato nová konkurence pořádnou výzvou. A to je dobře. Výsledkem je například i aktuální modelová ofenziva Mercedesu, který od letošního roku do roku 2028 plánuje uvést přes 40 nových modelů aut.

Jsou pro vás auta vášní?
Samozřejmě. Pro mě je vášeň i samotný prodej aut, ale samozřejmě mě baví auta jako taková. I proto jezdím Rally Paříž–Dakar. Je to taková moje dovolená. Jediný čas v roce, kdy nemyslím na práci. Vrátím se vždy absolutně unavený, ale hlava je odpočatá. Je to super věc.

Skupina RCM a SAGA

Základy RCM Group sahají do roku 1971, kdy Ronanův otec založil v oblasti Vendée ve Francii dealerství nákladních vozů Mercedes-Benz. Právě tehdy vznikla i značka SAGA.

S větší expanzí začala skupina až v novém tisíciletí, nejprve ve Francii, kde postupně převzala několik dealerství značky Mercedes-Benz a zároveň se stala partnerem i dalších značek, jako Toyota nebo Porsche. Expanze v Evropě je ale spojena právě se značkami SAGA a Mercedes-Benz.

V roce 2019 skupina vstoupila do Belgie a Švýcarska, v roce 2023 přišla důležitá expanze pražských dealerství. Firma také vlastní dealerství v Lichtenštejnsku, expandovala do Británie (zde prodává pouze nákladní a užitkové vozy Mercedes-Benz) a od letošního roku působí i v Polsku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh. Při zahájení mluvil premiér...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

Odkrývá svět a taktiky pojišťovacích šmejdů. Je to obchod se strachem, říká

Premium
Vlastimil Doucha

Jako pracovník pojišťovny a likvidátor škod Vlastimil Doucha roky pomáhal klientům v nouzi a počítal náhrady za vzniklé škody na jejich majetku. Později vyřizoval stížnosti a po zrušení útvaru...

Trump: Ceny benzinu nežene nahoru válka s Íránem, ale ukrajinské údery na rafinerie

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)

Americký prezident Donald Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na sociální síti Truth Social zároveň v pondělí napsal, že za růst cen už není...

Jak z koncentračního tábora. Zara čelí kritice za kostým, připomíná oděvy vězňů

Dětský kostým od značky Zara vyvolal vlnu kritiky, podle mnohých připomíná oděv...

Španělský módní prodejce Zara ze svých webových stránek ve středu odstranil dětský halloweenský kostým. Šedo-modrý pruhovaný komplet podle mnohých připomínal oděv vězňů nacistického koncentračního...

Jen velcí dealeři přežijí, říká Ronan Chabot, šéf evropské sítě SAGA

Ronan Chabot, majitel a šéf evropské sítě SAGA

Automobilový svět prochází řadou změn. Vedle nástupu čínské konkurence, elektromobility a řady regulací se mění i samotní zákazníci. Dealeři se tomu musí přizpůsobovat. Ronan Chabot, majitel a šéf...

9. října 2026

Kabinet osekal peníze na propagaci Česka. Podnikatelé se bojí úbytku turistů

Premium
ilustrační snímek

Omyl, nesystémový krok nebo další důkaz toho, že prakticky žádný kabinet v posledních letech neuznával cestovní ruch jako důležitou součást tuzemského hospodářství. Tak hodnotí většina lidí spojených...

9. října 2026

Jste skvělá firma, ale... Americká vláda Microsoftu nařídila najímat více Američanů

microsoft firma logo značka

Vláda Spojených států se rozhodla vyřadit americkou softwarovou společnost Microsoft a několik dalších velkých technologických podniků z programu, který umožňuje kvalifikovaným zahraničním...

8. října 2026  20:47

Íránská ropa dále proudí do Číny. Tankery udržují v provozu firmy z Malajsie

Malajsijský přístav Penang před podpisem dohody o clech mezi Malajsií a USA...

Íránská ropa navzdory americkým sankcím dál proudí na světový trh, a to především do Číny. K jejímu vývozu přispívá i síť firem v Malajsii, které tankerům dodávají palivo, zajišťují jejich opravy i...

8. října 2026

USA a Rusko jednají o návratu plynu přes Nord Stream. Ve hře je americký investor

(Zleva) Poradce ruského prezidenta Kirill Dmitriev, Jared Kushner a Steve...

Američtí a ruští představitelé včetně zvláštního zmocněnce prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera jednali o možnosti zapojení amerického investora do plynovodů Nord Stream, které před ruskou...

8. října 2026

Spolchemie rozjela novou výrobu, technologie vznikala roky a stála miliardy

Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí...

Společnost Spolchemie, která vyrábí chemické látky pro průmysl, stavebnictví nebo energetiku, rozjela v areálu nedaleko centra Ústí nad Labem novou výrobu. V jednotce Zebra vznikají takzvané...

8. října 2026  17:20

Wall Street láme rekordy. Rozdíl mezi technologickými giganty a zbytkem je enormní

Obrazovka ukazuje obchodování s indexem S&P 500 po závěrečném zvonění na...

Americké akcie se drží na historických maximech. Data ale ukazují, že za růstem hlavních indexů stojí především hrstka technologických firem těžících zejména ze současného rozmachu umělé inteligence....

8. října 2026  15:55

Videohovory v letadlech obtěžují ostatní cestující. Začíná se řešit jejich zákaz

Premium
United Airlines oznámila spolupráci se Starlinkem. (13. září 2024)

Rychlejší internet na palubách letadel, který postupně proniká i na menší linky, přináší nový problém. Cestující stále častěji vyřizují pracovní hovory nebo si přes video povídají s blízkými, čímž...

8. října 2026

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

ilustrační snímek

Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...

8. října 2026  14:25

Chytrý systém řídí hospodaření s energií ze solárů. Zkouší ho už první domácnosti

ilustrační snímek

Matematici z Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) se podílejí na vývoji chytrého řízení fotovoltaiky domácností. Systém automaticky rozpozná, kdy je dobré elektřinu z fotovoltaické elektrárny...

8. října 2026  13:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Speciální pluh u Dukovan pokládá tři kabely najednou. Ušetří týdny práce i peníze

Unikátní pluhovací souprava v akci. Stroj zaříznutý do hlíny pokládá pod zem...

Tři kabely vysokého napětí najednou dokáže uložit do země speciální pluh, který u Dukovan nasadila společnost EG.D ze skupiny E.ON. Distributor tak poprvé v Česku využívá takzvaný trojpotah....

8. října 2026  13:57

Soud odmítl žalobu Diama proti postupu ministerstva v případu heřmanické haldy

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo proti postupu ministerstva životního prostředí (MŽP) v případu budování oddělovací vzdušné stěny (OVS) na haldě Heřmanice v Ostravě. Stalo se...

8. října 2026  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×