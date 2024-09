Nápoj Capri-Sun chce zpět plastová brčka. Výrobce shání milion podpisů

Roland Weening jako generální ředitel společnosti Capri-Sun Group usiluje o získání výjimky od Evropské unie, která se před časem rozhodla zakázat plastová brčka na jedno použití. Šéf nápojářské značky tvrdí, že papírová brčka zákazníky obtěžují. Odborníci ale příliš nevěří, že by značka mohla se svou peticí uspět, píše německý portál Stern.

„K pozitivní změně potřebujeme vaši pomoc. Víme, že přechod na papírová brčka nebyl pro mnohé z vás ideální. Věříme, že existuje lepší způsob. Potřebujeme 1 milion podpisů, abychom Evropské komisi ukázali, proč nám na tom záleží. Přidejte se k nám a petici podepište ještě dnes,“ stojí ve výzvě společnosti. Do čtvrteční 15. hodiny petici za návrat plastových brček prozatím na portálu Change.org podpořilo více než 9 700 lidí.

Brčka doplatila na směrnici EU

Značka Capri-Sun se musela vzdát plastových brček v návaznosti na unijní směrnici týkající se omezení plastového dopadu v mořích, oceánech a k podpoře cirkulární ekonomiky. V České republice byla tato směrnice do vnitrostátního právního řádu implementována v roce 2021, a to jako součást zákona, která zakazuje jednorázové plasty. Účinnosti nabyla v říjnu roku 2022. Kromě jednorázových plastových brček se regulace dotkla třeba i tyček k balonkům, plastových příborů, vatových tyčinek nebo plastových příborů.

Odborníci ale firmě nedávají velké naděje. „Nevěřím, že by někomu mohla být udělena výjimka,“ tvrdí Adriana Neliganová, odbornice na oběhové hospodářství z kolínského Institutu pro ekonomický výzkum. Její názor potvrzuje mimo jiné i analytik Andreas Hermann. Ten říká, že úkolem a účelem unijní směrnice je ochrana životní prostředí a ta žádná výjimky nestanovuje ani neumožňuje.

Ekologové jsou proti

I ekologové návrh nápojářské značky silně kritizují. Domnívají se, že v roce 2024 by šlo o zásadní krok zpět. „Už samotný produkt je katastrofa. Nehodí se do dnešní doby, ve které se politici i lidé po celém světě zasazují o udržitelnou budoucnost,“ komentuje situaci experta na problematiku životního prostředí Viola Wohlgemuthová.

Společnost vyrábí své produkty v německém Eppelheimu u Heidelbergu. Plastová brčka nepoužívá od roku 2021. Šéf podniku Roland Weening ale říká, že papírová brčka zákazníkům vadí. Hůře se zasouvají, měknou a mnoho zákazníků je názoru, že kvůli současným brčkům má nápoj při pití papírovou příchuť.

Zákaz plastových brček se mimo jiné netýká Švýcarska. Právě ve švýcarském Zugu má společnosti své sídlo. I proto uvažuje nad tím, že v případě neúspěchu u Evropské komise by se pokusila o výrobu nápojů s plastovými brčky právě ve Švýcarsku.

Podle mluvčí se společnost zaobírá možností, že by spotřebitelé v budoucnu mohli vyhodit sáček na pití i brčko do jednoho kontejneru, a to plastového. Aktuálně totiž platí, že sáček obsahuje i hliník, a proto do plastu nepatří. Pokud by se však podařilo vrátit zpět plastová brčka, zaměřila by se společnost na změny. Sáček by se společně s brčkem mohl nově vyrábět z polypropylenu, což je recyklovatelný plast, uzavírá německý Stern.