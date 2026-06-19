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Je to 267 let starý úspěch, který přišel přes noc, říká manažerka Guinnessu

Jan Dvořák
  20:00
Zatímco celosvětový prodej piva upadá, pro značku Guinness toto pravidlo, zdá se, neplatí. Pivovar právě otevřel nový pivovar v irském hrabství Kildare a druhý závod je na cestě. Velkou zásluhu na úspěchu brandu má především 56letá Gráinne Waferová, globální ředitelka pro kategorii piva, vodky, likérů a nápojů pro každodenní spotřebu. Právě díky ní je značka Guinness chloubou mateřské společnosti Diageo, přestože i ona čelila čtyřem letům klesajících tržeb.
Gráinne Waferová, globální ředitelka pro kategorii piva, vodky, likérů a nápojů...

Gráinne Waferová, globální ředitelka pro kategorii piva, vodky, likérů a nápojů pro každodenní spotřebu společnosti Guinness (8. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

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Podle průzkumu Gallup Poll klesl podíl Američanů, kteří pijí alkohol, v letech 2022 až 2025 o 13 procentních bodů; ve třetím čtvrtletí, které skončilo 31. března, společnosti Diageo klesly tržby v Severní Americe o 9,4 procenta.

Guinness se tomuto trendu ovšem vzepřel. Od roku 2019, kdy se vedení značky ujala Waferová, se Guinness posunul od zaostávání za celkovými výsledky společnosti Diageo k dosažení dvouciferné průměrné roční míry růstu, a to počínaje 27procentním nárůstem ve druhé polovině roku 2021, píše agentura Bloomberg.

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Irsko a Velká Británie jsou pro značku stále největšími trhy. Guinness je dnes ale také nejprodávanějším čepovaným pivem například i v New Yorku nebo Bostonu. Díky láhvové variantě s vyšším obsahem alkoholu s názvem Foreign Extra Stout se Nigérie stala čtvrtým největším spotřebitelem Guinnessu na světě a Guinness 0.0 je nejprodávanějším nealkoholickým pivem ve Velké Británii. „Je to 267 let starý úspěch, který přišel přes noc,“ říká Waferová.

Pivo nebylo benefit

Aby společnost Diageo dokázala uspokojit prudce rostoucí poptávku po „tom černém“ (orig. The Black Stuff), jak se guinnessu říká, mimo jiné i po nealkoholické variantě Guinness 0.0, otevřela nedávno nový pivovar v Littleconnellu, rodném městě zakladatele značky Arthura Guinnesse, v irském hrabství Kildare. Druhý závod, jehož výstavba má být zahájena ještě letos na stejném místě, více než zdvojnásobí kapacitu tohoto areálu.

Gráinne Waferová pracuje ve společnosti Diageo již 29 let, ale její vztah ke značce Guinness sahá mnohem dál do minulosti. Její otec vlastnil hospodu, která stála hned u bran původního pivovaru v Dublinu a zaměstnanci Guinnessu ji po skončení směny často navštěvovali. Pivo zdarma však nebylo součástí zaměstnaneckých benefitů.

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„Společnost však svým zaměstnancům poskytovala ubytování, a tak si vysloužila pověst zaměstnavatele, který se o vás staral od kolébky až do hrobu,“ říká manažerka. Nikdy však neměla do podniku přístup. „Moc neschvaloval, aby ženy chodily do hospod,“ dodává.

Část irské duše

Dnes je Waferová na svou práci pyšná. „Je to velká součást irské duše a dědictví a tolik to pomohlo Dublinu i jeho obyvatelům.“ Její profesní kariéra však nebyla vždy procházka růžovým sadem. V době, kdy ji pověřili vedením značky Guinness, tedy rok před vypuknutím pandemie, se značka dostala do potíží. Ocitla se totiž ve škatulce, že ho pijí pouze starší muži v tradičním pubu v zimě.

Proto právě ona a její tým spustili kampaň s názvem A Lovely Day for a Guinness, která odkazovala na slavnou reklamu s tukanem z roku 1935. Cílila na mladší lidi popíjející pivo v teplejších měsících. Společnost také zdůraznila, že navzdory své tmavé barvě a krémovitosti má Guinness ve skutečnosti méně kalorií a nižší obsah alkoholu (4,2 procenta) než mnoho konkurenčních piv.

Guinness v té době také začal pivo více nabízet na akcích konaných za teplého počasí, včetně hudebních festivalů a sportovních utkání. „Guinness je teď v Irsku v létě stejně populární jako o Vánocích, což je fenomenální obrat,“ říká Waferová.

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Další nová vize toho, jak by mohl úspěch Guinnessu vypadat, přišla během pandemie covidu, kdy společnost seznámila více konzumentů s produktem v plechovkách, který byl sice již k dispozici, ale jeho spotřeba nebyla tak rozšířená.

Co všechno má Diageo

Společnost má pod svými křídly desítky značek whisky, rumu, tequily, ginu likérů i piva.

Vlajkovými loděmi Diagea jsou Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys, Tanqueray, Gordon’s, Captain Morgan a Don Julio.

Tyto značky tvoří významnou část tržeb a patří k nejsilnějším alkoholovým brandům na světě.

Vzhledem k tomu, že je tento nápoj obohacen dusíkem, liší se proces plnění do plechovek od postupu u běžného piva. Každá plechovka obsahuje speciální patronu, která vypadá jako malý pingpongový míček s drobnou dírkou. Ta se aktivuje až při otevření obalu a uvolňuje dusík, který vytvoří stejnou konzistenci nápoje jako při čepování.

0.0

Přibližně ve stejnou dobu, v říjnu 2020, uvedla společnost Guinness na trh svůj produkt 0.0. Většina nealkoholických piv se vyrábí buď odpařením alkoholu z běžně uvařeného piva nebo vařením piva bez alkoholu již od samého začátku. „Oba procesy mají tendenci ovlivňovat chuť,“ říká Waferová. Guinness k odstranění alkoholu ze stoutu využívá studenou filtraci, což má na chuť téměř nepostřehnutelný vliv.

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Nyní, když Waferová přinesla úspěch značce Guinness, společnost Diageo doufá, že se jí podaří vykouzlit stejný úspěch i u zbytku rozšířeného portfolia, které spadá do její působnosti od roku 2024: vodky, likéry, piva jiných značek než Guinness a produkty pro rychlé občerstvení, mezi něž patří i koktejly v plechovkách.

Její plány opět zahrnují využití trendů na sociálních sítích a zavedení jednotných a přísných standardů kvality. Zda se jí to podaří podobně jako s „tím černým“ ukáže jen čas, uzavírá Bloomberg.

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