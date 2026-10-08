Společnosti dohromady ovládají více než 90 procent japonského trhu s pivem. Komise je podezřívá, že spolu několik let koordinovaly ceny. Vyšetřování se konkrétně zaměřuje na to, zda společnosti vytvořily kartel při zvyšování cen v dubnu loňského roku a v říjnu 2022. Tehdy se odvolávaly mimo jiné na rostoucí náklady na suroviny, uvedlo veřejnoprávní médium NHK.
„Bylo zahájeno vyšetřování,“ informoval generální tajemník komise Hiroo Iwanari. Odmítl však sdělit podrobnosti. Společnosti uvedly, že budou s úřady spolupracovat.
Akcie Asahi ve středu kolem 8:00 SELČ klesaly o 1,4 procenta, cenné papíry společnosti Kirin oslabovaly téměř o dvě procenta a akcie společnosti Sapporo odepisovaly přibližně 2,2 procenta. Společnost Suntory není kótovaná na burze.
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Japonsko čelí nedostatku piva. Kybernetický útok paralyzoval největšího výrobce
Zástupci českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provedli v uplynulých týdnech v Plzeňském Prazdroji neohlášené šetření. Prověřují možné zneužití dominantního postavení při prodeji piva v restauracích.
Antimonopolní úřad v úterý uvedl, že kvůli podezření na zneužití dominance provedl šetření u jednoho z výrobců piva, název firmy ale nezveřejnil. Prazdroj na dotaz ČTK potvrdil, že šetření proběhlo u něj. Firma má však pochybnosti o zákonnosti postupu ÚOHS a chce se bránit.
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Plzeňský Prazdroj má nového šéfa. Předtím vedl pivovar v Rumunsku
Asahi českou skupinu vlastní od roku 2017. Plzeňský Prazdroj je největší pivovarnickou skupinou v České republice, vyváží do více než 50 zemí a má zhruba 45procentní podíl na českém trhu. Čepované pivo tvoří přibližně třetinu celkového objemu. V Česku firma provozuje pivovary v Plzni (značky Pilsner Urquell, Gambrinus), Nošovicích (Radegast) a Velkých Popovicích (Velkopopovický Kozel).