Umělá inteligence je pro nás člen týmu, říká šéf Unicornu Jan Jaroš

Unicorn letos slaví 34 let od svého založení. Vy ve firmě působíte takřka od začátku. Co považujete za největší milníky?

Milník je v podstatě každý rok, protože o kousek povyrosteme, dodáme klientům víc řešení i služeb, jsme větší a lidé u nás dostanou nové příležitosti. Radka Vláčilová, asistentka Vladimíra Kováře (zakladatel softwarové firmy Unicorn – pozn. red.), se kdysi ptala: „Blíží se Vánoce, kam se zase budeme stěhovat?“ Tehdejší prostory nám byly malé každý druhý třetí rok. Teď máme třiadvacet poboček, které postupně rozšiřujeme. Jde nám o dlouhodobou strategii, ne o krátkodobý úspěch.

Jak moc jsou pro Unicorn důležité pobočky?

Velmi důležité. Začali jsme jako česká firma v Praze. Pak jsme přidali Slovensko a Bratislavu, poté Ukrajinu. V rámci strategie postupně budujeme vývojová centra a pro nás je důležité, že našich 2 300 lidí nesedí na jednom místě. První pobočku mimo Prahu jsme měli v Hradci Králové. Dnes tam pracuje přes dvě stě lidí. Bez diverzifikace míst, ve kterých nabíráte lidi, bychom nemohli růst tak, jak rosteme.

Jan Jaroš Je generálním ředitelem a předsedou představenstva Unicorn Systems, a.s., zodpovědným za řízení podniku, definování strategie, dlouhodobý rozvoj a plnění cílů.

V letech 2002–2015 se věnoval jako obchodní ředitel a člen představenstva péči o klíčové klienty a růst Unicornu v ČR i v zahraničí.

Dlouhodobě se podílí na realizaci klíčových projektů Unicornu a jejich implementaci v bankovnictví, energetice, obchodu a průmyslu.

Své zkušenosti z praxe v oblasti informačních technologií, vývoje a managementu již téměř deset let předává studentům vysoké školy Unicorn University.

Do Unicornu nastoupil v roce 1994 jako programátor. Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

V každé lokalitě můžete nabrat jen určitý počet lidí. Potřebujeme především ty s technickým vzděláním, proto spolupracujeme s vysokými i středními školami v regionech, kde působíme. Zároveň tam vozíme práci na velmi zajímavých projektech pro zákazníky z Evropy a na produktech pro klienty z celého světa.

A programátorů není nikdy dost, že?

Řekl bych to trochu jinak. Lidí, kteří se podílejí na vývoji softwaru, není dost. Vývoj softwaru není zdaleka jen o programování. Potřebujete spoustu znalostí a hlavně lidí s různými dovednostmi.

Neobejde se to bez analytiků, specialistů na uživatelské rozhraní, projektových manažerů, produktových specialistů nebo marketérů. A ti musí spolupracovat v týmech, protože vývoj softwaru je týmová práce. K tomu přidejte nezbytnou znalost byznysu, pro který software vyvíjíte. Je to spousta zajímavé práce, náročné, ale krásné, protože je tvůrčí.

Zmínil jste Ukrajinu. Jak se spolupracuje s vývojovým týmem v zemi, která je ve válce?

Stejně jako s lidmi v Česku nebo na Slovensku. Používají hybridní model práce jako my. Zvláštní je, když vedete skype call s programátorem, který se ukrývá před ohlášeným náletem raket v metru a vedle něj se tísní maminka s dítětem. Největší komplikace je, že někdy v pracovní době musí přeběhnout do metra nebo krytu. Počátkem konfliktu jsme se postarali o rodiny našich spolupracovníků, kteří se rozhodli Ukrajinu opustit. Zásadní však je, že pro nás mohou a chtějí pracovat a mají tak zabezpečený příjem, a tudíž i živobytí, byť ve velmi složitých podmínkách. Jsou neuvěřitelně stateční!

Když se vrátím k začátkům Unicornu, IT svět se za posledních třicet let proměnil asi nejvíce ze všech průmyslových oblastí. Co vnímáte jako největší výzvy?

Klíčové je mít dostatek lidí s know-how a příslušným vzděláním. Technologie v IT se vyvíjí velice rychle a nároky na to, abyste odvětví zvládali, stále rostou. Pracovník v IT toho dnes musí znát mnohem víc než před deseti nebo patnácti lety. Microsoft před časem zveřejnil statistiku, že když se v IT rok a půl nevzděláváte, ztratíte přehled, co se v oboru děje. Přestanete být in. V jiných oborech to bylo tři až pět let. Potom jsou zde fenomény posledního roku či dvou, jako je umělá inteligence, která mění nejen IT, ale i práci v ostatních oborech. Proto se s ní budeme muset skamarádit všichni.

Hraje AI roli v produktech, které nabízíte svým klientům?

Co se produktů pro klienty týče, spustili jsme službu BusinessChat pro efektivnější práci s obrovským množstvím textových dokumentů ve firemních databázích. Není to tak, že bychom vymysleli převratný jazykový model, jen jsme využili Chat GPT nasazený v Microsoft Azure a rozšířili ho, aby uměl nejen vyhledávat dokumenty, ale i vyhodnotil, jestli je daný člověk oprávněný do vybraných dokumentů nahlížet. Jsem přesvědčen o tom, že kdo dnes nepoužívá třeba ChatGPT například k tomu, aby tvořil prezentace nebo marketingový obsah, zaostává za ostatními.

Jak umělou inteligenci používají vývojáři softwaru IT?

AI je pro nás pomocník při vytváření a testování aplikací nebo detekci bezpečnostních útoků. Zefektivňuje práci. Ve firmě AI používáme i v obchodu nebo při práci s lidmi. Vezměte si třeba žádosti o vyřízení příspěvků. Těch informací je dnes hodně a AI vám umí rychle poradit. My se na ni díváme jako na dalšího člena týmu.

...neživého člena týmu.

Zdánlivě. Také ho musíte naučit, co má dělat. Musíte kontrolovat, zda poskytuje správné výstupy a odpovědi. I AI někdy tak trošku kecá – když jí to dovolíte (smích). No a taky ji musíte být schopni zaplatit. Když AI používáte hodně, něco to stojí.

Zníte optimisticky. Nebojíte se chaosu?

Nemyslím, že je k tomu důvod. Jako u všech předchozích technologií jde o to, jak se s ní vypořádáme a jak ji budeme mít pod kontrolou, ač z etického hlediska to bude asi složitější. Beru to ale tak, že v historii byly vždy nějaké trable, a kdybychom se dopředu báli, že je nezvládneme, nemohli bychom dělat nic. Zůstali bychom v jeskyních, protože se bojíme ohně.

Co plánuje Unicorn letos?

Zobchodovat a zrealizovat projekty, které už máme rozjeté, plus získat nové projekty, na kterých budeme aplikovat naše produkty vytvořené v The Architecture (firemní systém – pozn. red.). Máme klienty z bankovního sektoru, pojišťovnictví nebo v průmyslových podnicích, kteří potřebují digitalizovat řadu agend a vytvořit si digitální dvojčata toho, co dělají. To je obrovský prostor pro naše řešení postavená na Business Territory, ve kterém si firmy spravují svá data.

Co děláte v energetice?

Pomáháme v oblasti tří D – dekarbonizace, decentralizace a digitalizace. Tyhle úlohy bez IT nejdou vyřešit. Máme klienty od Irska až po Řecko, od Finska až po Kypr. To je obor, kde soutěžíme s firmami jako General Electric nebo Siemens. Jsou větší, než jsme my, ale nám se i tak daří tendry vyhrávat.

Dost jste se obuli do elektromobility. Máte projekty v Oslu nebo Göteborgu. Na co jsou zaměřené?

Vloni v srpnu jsme elektromobilitu vyčlenili do samostatné skupiny ChargeUp, která poskytuje a vytváří infrastrukturu pro nabíjení aut. To znamená: vlastní řídicí systém pro dobíjení, jeho flexibilitu i efektivitu. Je na Slovensku, v Německu i ve Skandinávii. Cílem není investovat do výstavby dobíjecích stanic. Firmám, které je stavějí, nabízíme software, který dobíjecí infrastrukturu řídí. Vidíme tak, kdo a kde dobíjí, kde je možné dobíjet a kolik za to řidič zaplatil.

Mění se způsob, jak pracujete s velkými klienty?

Mění se hodně. Kdysi dávno, tedy patnáct let není tak dávno, jsme pro klienta vyvinuli systém na zakázku – zadal nám požadavky a my je splnili. Dneska je to jinak. Řešení skládáme z našich produktů a případně je rozšiřujeme o produkty partnerských firem jako Microsoft nebo SAP.

Má to výhody?

Je to pro klienty rychlejší a obvykle i levnější, protože řešení skládáte z existujících produktů. Obrovská výhoda pro nás je v tom, že použijete jeden produkt klidně i tisíckrát, což je zpravidla mnohem efektivnější než ho vyvíjet znovu a znovu a znovu.

Praxi zhodnocujete asi i ve vaší Unicorn University.

Ano. Získáváme další studenty pro softwarové inženýrství nebo business management. Rozšiřujeme vzdělávání z akademického na komerční. Ukazuje se, že spousta lidí dnes nechce mít závazek studovat tři nebo pět let vysokou školu. Chtějí se vzdělávat po menších částech. Nechtějí chodit do školy, chtějí se vzdělávat online. Nepotřebují titul, chtějí informace, dovednosti.

To platí jak pro mladé, tak pro ty, kteří už nějakou dobu pracují a chtějí se naučit něco nového. Mluvili jsme již o tom – čím rychleji se mění technologie v IT, tím častěji se musíte učit nové věci. Když se bavím s mými dětmi, říkám jim, že se sice teď něco učí ve škole, ale to nestačí, protože oni se budou muset učit celý život. Říká se, že člověk tři- až pětkrát do života mění profesi. Budou se tedy muset naučit něco zcela jiného, než co se učí teď.

Hraje online vzdělávání ve vašem oboru stále větší roli?

Nejde to bez něj, ale nevyřeší vše. Na některé věci je lepší udělat seminář. Musí na něj ale přijít částečně připravení lidé. To předtím někdo ověří. I tady se dobíráme k větší efektivitě. Ale mluvím o technických oborech. Medicínu takhle asi moc studovat nejde. Umět se učit online nicméně potřebují všichni. A je třeba začít od základní školy. Proto jsme vytvořili sadu online kurzů Red Monster pro děti na základní školy. Čeština, matematika, fyzika, přírodověda, vlastivěda, angličtina. Všechno, co se učí na základní škole. Čím dřív se naučí učit pomocí digitálních technologií, tím lépe pro budoucnost nás všech.

Loni byla značka Unicorn nejvíce zmiňována ve spojitosti s kauzou zmizelých mobilů z e-shopu Mamut.cz, které provozuje firma Mammoth. Jaký je kolem ní vývoj?

Já tuto kauzu za Unicorn komentovat nechci. Mammoth není součástí skupiny Unicorn. Unicorn si nikdy žádné telefony nepronajímal a ani se o tom s námi nikdo nebavil.