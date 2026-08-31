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PBS Group jmenuje Jana Havránka ředitelem pro vztahy s vládními institucemi a strategii

Autor:
  11:59

Jan Havránek | foto: PBS Group

Vedení PBS Group jmenovalo bývalého náměstka ministra obrany Jana Havránka do funkce Chief Government and Strategy Officer. Havránek bude z Washingtonu řídit vztahy společnosti PBS Aerospace s vládou USA, Kongresem, NATO a vládami spojeneckých zemí v době, kdy společnost výrazně rozšiřuje své výrobní kapacity ve Spojených státech.

Ve své nové funkci bude Havránek pomáhat utvářet dlouhodobou strategii PBS Aerospace ve vztahu k americké vládě a obrannému sektoru, prohlubovat vztahy napříč americkou komunitou národní bezpečnosti a podporovat spolupráci společnosti s vládami spojeneckých zemí a institucemi NATO.

Bude rovněž podporovat strategické sladění rostoucích výrobních kapacit PBS Aerospace ve Spojených státech s požadavky amerických a spojeneckých obranných programů.

„Po desetiletí vyrábíme pohonné systémy pro NATO a jeho spojence a náš závazek se nyní promítá také do amerických továren a amerických programů,“ uvedl William Didden, majitel PBS Group. „Působil na obou stranách tohoto vztahu na nejvyšších úrovních a dobře rozumí tomu, co je potřeba k jeho dalšímu rozvoji a dlouhodobému posilování.“

„Rozšiřování našich aktivit ve Spojených státech je důležitou součástí dalšího rozvoje PBS a přirozeným krokem v našem mezinárodním působení,“ sdělil Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP. „Díky svým dlouholetým zkušenostem z oblasti obranné politiky a mezinárodní spolupráce velmi dobře rozumí tomu, jak vlády plánují, jak aliance definují své požadavky a jakou roli při jejich naplňování hraje průmysl. Tyto zkušenosti nám pomohou lépe propojit naše výrobní kapacity s americkou průmyslovou základnou a programy spojeneckých zemí.“

„Do PBS Aerospace přicházím s cílem pomoci společnosti udělat další krok v jejím růstu ve Spojených státech,“ dodal Havránek. „Chci propojit zkušenosti z obranné politiky a mezinárodní spolupráce se silnými výrobními a technologickými schopnostmi PBS a přispět k tomu, aby se společnost stala ještě významnějším partnerem pro americké i spojenecké obranné programy.“

Havránkovo jmenování přichází v době, kdy PBS Aerospace vstupuje do další fáze svého dlouhodobého růstu ve Spojených státech. Společnost působí na americkém trhu již více než deset let a v září 2025 výrazně rozšířila svou přítomnost v USA otevřením nového výrobního závodu v Roswellu ve státě Georgia. Závod, vybudovaný v rámci investice ve výši 20 milionů dolarů, rozšiřuje výrobní kapacity PBS Aerospace ve Spojených státech a umožňuje společnosti pokračovat v navyšování americké výroby přesných proudových motorů.

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