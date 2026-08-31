Ve své nové funkci bude Havránek pomáhat utvářet dlouhodobou strategii PBS Aerospace ve vztahu k americké vládě a obrannému sektoru, prohlubovat vztahy napříč americkou komunitou národní bezpečnosti a podporovat spolupráci společnosti s vládami spojeneckých zemí a institucemi NATO.
Bude rovněž podporovat strategické sladění rostoucích výrobních kapacit PBS Aerospace ve Spojených státech s požadavky amerických a spojeneckých obranných programů.
„Po desetiletí vyrábíme pohonné systémy pro NATO a jeho spojence a náš závazek se nyní promítá také do amerických továren a amerických programů,“ uvedl William Didden, majitel PBS Group. „Působil na obou stranách tohoto vztahu na nejvyšších úrovních a dobře rozumí tomu, co je potřeba k jeho dalšímu rozvoji a dlouhodobému posilování.“
„Rozšiřování našich aktivit ve Spojených státech je důležitou součástí dalšího rozvoje PBS a přirozeným krokem v našem mezinárodním působení,“ sdělil Petr Kádner, generální ředitel PBS GROUP. „Díky svým dlouholetým zkušenostem z oblasti obranné politiky a mezinárodní spolupráce velmi dobře rozumí tomu, jak vlády plánují, jak aliance definují své požadavky a jakou roli při jejich naplňování hraje průmysl. Tyto zkušenosti nám pomohou lépe propojit naše výrobní kapacity s americkou průmyslovou základnou a programy spojeneckých zemí.“
„Do PBS Aerospace přicházím s cílem pomoci společnosti udělat další krok v jejím růstu ve Spojených státech,“ dodal Havránek. „Chci propojit zkušenosti z obranné politiky a mezinárodní spolupráce se silnými výrobními a technologickými schopnostmi PBS a přispět k tomu, aby se společnost stala ještě významnějším partnerem pro americké i spojenecké obranné programy.“
Havránkovo jmenování přichází v době, kdy PBS Aerospace vstupuje do další fáze svého dlouhodobého růstu ve Spojených státech. Společnost působí na americkém trhu již více než deset let a v září 2025 výrazně rozšířila svou přítomnost v USA otevřením nového výrobního závodu v Roswellu ve státě Georgia. Závod, vybudovaný v rámci investice ve výši 20 milionů dolarů, rozšiřuje výrobní kapacity PBS Aerospace ve Spojených státech a umožňuje společnosti pokračovat v navyšování americké výroby přesných proudových motorů.