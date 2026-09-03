Jak často se vám podaří spát doma?
Sice cestuju poměrně dost, ale ještě stále se mi daří většinu nocí strávit doma. V hotelích nocuju zhruba třetinu roku.
Přednostně ve svém, nebo u konkurence?
Jelikož rád hledám nové obchodní příležitosti a inspiraci, u konkurence nocuji velmi často.
Podle čeho si jako expert v branži vybíráte ubytování?
Pokud má hotel na webu Booking.com známku 9+, je to podnik, kde chci bydlet. To je ostatně i cíl všech našich hotelů, aby měly tuto známku. A musím se pochlubit, že se nám to celkem daří.
Český host je nejlepší host. Vrací se, doporučuje přátelům, dopřává si.