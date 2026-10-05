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Jak chutná steak z 3D tiskárny. Regály v USA dobývá další výrobce rostlinného masa

Jan Dvořák
  20:00
Izraelská společnost Steakholder Foods, světový lídr v oblasti technologie 3D tisku pro výrobu rostlinného masa, nedávno uvedla do maloobchodních prodejen v severovýchodní části Spojených států své prémiové rostlinné maso. Průkopníci v tomto odvětví odvětví, jako je například společnost Beyond Meat, však na tomto trhu čelí dlouhodobým finančním potížím.

Produktová řada jménem Perfecta Premium Plant-Based Meat má co nejvěrněji napodobovat smyslové vjemy spojené s konzumací konvenčního masa, píše web Asia Food Market.

O rostlinné placičky Beyond Meat zákazníci stojí méně, než se na začátku čekalo.
V červnu 2024 oznámila americká síť restaurací McDonalds, že zkušební prodeje rostlinných burgerů McPlant se neosvědčily.
Zájmu o burgery od Beyond Meat nepomohla ani reklamní kampaň.
V červnu 2024 oznámila americká síť restaurací McDonalds, že zkušební prodeje rostlinných burgerů McPlant se neosvědčily.
10 fotografií

První fáze uvedení na trh zahrnovala výběr prémiových produktů, mezi které patří rostlinný mramorovaný steak, rostlinný filet mignon, rostlinná kuřecí prsa, rostlinné lososové placičky a rostlinné placičky z bílé ryby. Tyto produkty se podle výrobce vyznačují jemnou, vláknitou strukturou a mramorovitým vzhledem, které umocňují chuť a šťavnatost a zároveň spotřebitelům nabízejí uspokojivou rostlinnou alternativu.

Výrobce rostlinných burgerů Beyond Meat strádá. Nikdo je nechce moc jíst

„Vstupem na trh v severovýchodní části Spojených států se Perfecta poprvé dostává k zákazníkům na regálech obchodů,“ uvedl Arik Kaufman, generální ředitel společnosti Steakholder Foods. „Věříme, že kategorie rostlinných produktů je připravena na novou generaci výrobků, které splňují očekávání v oblasti chuti a kulinářského zážitku.“

Perfecta se profiluje jako platforma nové generace zaměřená na rostlinné bílkoviny. Portfolio značky zahrnuje jak produkty z celých kusů, tak tradiční formáty, které mají co nejlépe napodobovat chuť, konzistenci a vzhled běžných masných a mořských produktů.

Těžká cesta k zákazníkovi

Společnost se však snaží prosadit na trhu, který se potýká s mnoha problémy. Rostlinné náhražky masa a mořských plodů stále tvoří méně než jedno procento celkového prodeje masa v USA a v roce 2025 klesly prodeje o deset procent, přičemž se dostaly pouze do jedné z deseti domácností. U filetů, steaků a kotlet – jako jsou ty, které prodává Perfecta – došlo dokonce k poklesu o patnáct procent.

Je to důsledkem rostoucích obav z vysoce zpracovaných potravin (UPF), jimž se Američané vyhýbají navzdory své zdánlivě neukojitelné chuti na bílkoviny, a také kvůli nespokojenosti s chutí a konzistencí běžných bezmasých výrobků.

Právě proto čelí průkopníci tohoto odvětví, jako je společnost Beyond Meat, dlouhodobým finančním potížím. Cena akcií a tržby firmy dosáhly v roce 2025 historického minima a ani letos se situace příliš nezlepšila – čisté tržby v prvních šesti měsících roku 2026 poklesly o 11,6 procenta. To společnost donutilo k přeorientování se na segment proteinových nápojů prostřednictvím produktu Beyond Immerse, i když je ještě příliš brzy na to, aby bylo možné posoudit jeho důsledky.

Nemaso mělo zachránit svět. Místo toho se setkává s malým zájmem zákazníků

Celé kusy masa se často označují za jakýsi „svatý grál“ rostlinného masa. Loňský rozsáhlý průzkum mezi americkými spotřebiteli odhalil, že firmy mohou přilákat oslovit více spotřebitelů, když u těchto výrobků omezí jejich nežádoucí příchuť a pachuť, kašovitou konzistenci, suchost a tuhost. Právě na tuto mezeru na trhu cílí Steakholder Foods s produktem Perfecta.

„Vzhledem k tomu, že společnost Perfecta právě vstoupila na americký trh, tento kapitál posiluje naši schopnost budovat značku, rozšiřovat distribuční síť a přinášet naše produkty většímu počtu spotřebitelů po celých Spojených státech,“ uvedl Kaufman. Jeho firma strávila roky vývojem technologie a produktů. „Nyní jde o realizaci, expanzi a růst,“ uzavřel majitel společnosti podle webu GreenQuueen.

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