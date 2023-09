Uchazeči o Dukovany hrají hry, přijdou všechny tři nabídky, věří šéf firmy ZAT

Její výkonný ředitel Ivo Tichý v rozhovoru pro MF DNES mluví o tom, že český jaderný průmysl byl historicky neodmyslitelně spjat s tím ruským. Přeorientovat se na „západní“ technologie podle něj sice není jednoduché, avšak problém netkví v technické stránce věci. „Technicky to složité není, legislativně to také umíme. Jde jenom o to vybudovat si nové vztahy, tedy přesvědčit firmy, že máme kompetence a zkušenosti,“ vysvětluje Tichý.

Jak hodnotíte situaci, v níž se nyní tendr na jaderný blok v Dukovanech nachází?

Úplně pragmaticky. ČEZ vypsal tendr, v něm je kritérium flexi…

Pardon, co to je kritérium flexi?

Znamená to, že se ČEZ může vyjadřovat k subdodavatelům v jednotlivých nabídkách. Čili máme hlavní uchazeče, kteří ale budou spolupracovat s dalšími firmami, předpokládáme i se společností ZAT. Flexi znamená, že ČEZ má právo uchazečům doporučit či nedoporučit, koho zapojí do svého dodavatelského řetězce.