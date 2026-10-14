Nová kotelna představuje důležitou investici do bezpečnosti a dlouhodobého provozu elektrárny, uvedl ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín ve středeční zprávě.
„Bezpečnost a připravenost musí mít v jaderné energetice vždy několik úrovní zálohování,“ uvedl Havlín.
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V elektrárně budou osazené dva parní kotle s jednotkovým výkonem 16 tun páry za hodinu. Vybavené budou autonomním řídicím systémem umožňujícím automatickou regulaci a monitorování provozu. Pracovníci teď technologie instalují a dělají navazující stavební práce. Zařízení bude podle plánu zprovozněné na začátku roku 2027.
„Po uvedení do provozu projde nový zdroj páry garančním měřením. Ověříme při něm, že všechny parametry odpovídají projektu,“ uvedl Martin Binka, projektový manažer elektrárny.
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Letos v lednu firma ČEZ uvedla, že do obnovy zařízení dukovanské elektrárny letos investuje 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. Například v červenci informovala elektrárna o tom, že má nový záložní mobilní systém, který v případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku, a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu.
Čtyři dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.
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Loni dodala dukovanská elektrárna 14,68 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letoška vyrobila 11,299 TWh elektrického proudu.