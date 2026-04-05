Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Jan Dvořák
  15:00
Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z podniku do ruských hutí od invaze na Ukrajinu prudce vzrostly, zjistilo vyšetřování deníku The Guardian.

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od roku 2006 je ve vlastnictví ruské hliníkové skupiny Rusal. (25. března 2026) | foto: https://rusal.ru

Z údajů vyplývá, že irský výrobce kovů Aughinish Alumina, jehož provoz se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska a od roku 2006 je ve vlastnictví ruské hliníkové skupiny Rusal, od invaze na Ukrajinu v roce 2022 prudce vzrostly.

Podle webové stránky Observatory of Economic Complexity (OEC) zabývající se analýzou dat vyvezlo Irsko v roce 2022 do Ruska oxid hlinitý v hodnotě 243 milionů dolarů (4,8 miliardy Kč), přičemž v roce 2024 tento objem vzrostl o 55 procent na 376 milionů dolarů. Aughinish je jediným irským výrobcem oxidu hlinitého a největším výrobcem hlavní suroviny pro výrobu hliníku v Evropě, jak uvádí zpráva účetní skupiny KPMG z roku 2021 podle britského webu.

Čemu EU zabrání?

Rostoucí obchod s Ruskem zřejmě neporušuje sankční předpisy a lze jej ověřit na základě veřejně dostupných údajů o přepravě. Analýza dalších údajů, které unikly na ruský investigativní web iStories, však vyvolává nové otázky ohledně schopnosti EU zabránit ruským výrobcům zbraní ve využívání surovin z tohoto obchodního bloku.

Tyto záznamy se navíc zdají být v rozporu s dřívějšími ujištěními irské vlády. V roce 2022 tehdejší irský státní tajemník pro veřejné výdaje Patrick O’Donovan v parlamentu prohlásil, že tento závod není v žádném případě nijak spojen s válečným průmyslem.

„Dodavatelské řetězce v obranném průmyslu jsou ze své podstaty víceúrovňové a přesahují hranice, což vede ke vzniku strukturálních mezer, kvůli nimž nemusí být systém sankcí plně vhodný pro daný účel.“ Uvedl ke kauze Aristides Matopoulos z Cranfieldské univerzity.

Když sledujete dodavatelský řetězec – od bauxitového dolu přes rafinerii oxidu hlinitého a hutě až po obchodní zprostředkovatele a nakonec k výrobci zbraní –, je podle něj zřejmé, že každý článek řetězce může na první pohled vypadat, že plně dodržuje předpisy, a přesto umožňovat, aby se strategické materiály dostaly k sankcionovaným konečným uživatelům. „Důvodem je to, že sledování konečného použití komodit, jako je oxid hlinitý, v neprůhledných dodavatelských řetězcích je sice technicky možné, v praxi však zůstává velmi náročné,“ dodal odborník.

Mluvčí společnosti Aughinish však počínání podniku ospravedlňuje. „Působíme v přísném souladu se všemi platnými právními předpisy EU, včetně sankcí, opatření na kontrolu vývozu a obchodních předpisů. Důrazně se hlásíme k zákonným a odpovědným obchodním praktikám a neustále sledujeme vývoj v oblasti regulace, abychom zajistili dodržování nejvyšších standardů,“ uvedl. Společnost podle něj zavedla robustní rámec pro dodržování sankcí a hloubkovou prověrku pokrývající celý její dodavatelský řetězec.

Pod ruským vedením

Za vznikem hliníkárny Aughinish v 70. letech minulého století stál hliníkový gigant Alcan v době, kdy se Irsko připravovalo na vstup do tehdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS). Zařízení později odkoupila komoditní společnost Glencore, která se poté v roce 2006 spojila s ruskými hliníkovými koncerny Rusal a SUAL a vytvořila tak největšího světového výrobce hliníku.

Tento závod patří k největším zaměstnavatelům na západě Irska. Podle zprávy společnosti KPMG dává práci přibližně 900 pracovníkům a dodává asi 30 procent oxidu hlinitého pro potřeby EU, který se využívá v nejrůznějších oblastech od zdravotnických prostředků až po mobilní telefony.

Závod společnosti Rusal v Aughinishu získává oxid hlinitý – známý také jako alumina – ze sedimentární horniny zvané bauxit. Alumina se poté přepravuje do několika ruských sesterských společností v rámci širší skupiny Rusal, včetně obrovské hutě v Krasnojarsku, druhém největším městě Sibiře, kde se zpracovává na hliník.

Zbrojaři jako zákazníci

Analýza veřejně dostupných údajů naznačuje, že v roce 2024 se z Irska do Krasnojarsku vyvezlo téměř 500 000 tun oxidu hlinitého v hodnotě přibližně 200 milionů dolarů, což představovalo zhruba dvě třetiny oxidu hlinitého dovezeného do Ruska touto hutí společnosti Rusal v daném roce. Zdá se, že množství vyvezeného irského oxidu hlinitého pokrývá přibližně 25 procent roční produkce hliníku v sibiřském závodě, která činí 1 milion tun.

Podle uniklých dokumentů se pak hliník vyrobený v Krasnojarsku v tomto období prodával prostřednictvím vlastní obchodní společnosti OK Rusal TD, externí obchodní společnosti s názvem Aluminium Sales Company (ASK). Data rovněž poukazují na zjevné vazby mezi společnostmi ASK a Rusal, včetně překrývání v oblasti nemovitostí a financování: společnost ASK sdílí adresy s pobočkami společnosti Rusal v ruských městech, jako jsou Moskva, Volgograd a Bratsk, a zdá se, že od tohoto hliníkového koncernu také obdržela úvěry.

Mezi zákazníky společnosti ASK patří desítky zbrojních firem, na které se vztahují sankce a které vyráběly rakety, výbušniny a dálkové bombardéry použité při útocích na Ukrajinu. Například v roce 2024 byl největším odběratelem společnosti ASK závod Sverdlov v ruském městě Dzeržinsk, asi 300 kilometrů východně od Moskvy, který vyrábí pláště raket a výbušniny a který byl podle ukrajinských sil v říjnu terčem jejich útoků.

Podle ukrajinského zpravodajského úředníka a Rady Evropské unie, která na tuto společnost v roce 2023 uvalila sankce, je závod ve Sverdlovsku jediným významným ruským výrobcem vysoce výbušných látek RDX a HMX.

Podle uniklých dokumentů zaplatily společnosti vyrábějící zbraně firmě ASK za hliník v rámci ruských státních obranných zakázek v období od února 2022 do dubna 2025 celkem 337 milionů dolarů.

Jak fungují sankce

„Zvláště zdůrazňujeme skutečnost, že jak oxid hlinitý, tak hliník jsou mezinárodně uznávanými základními komoditami, jejichž povaha spočívá v tom, že slouží širokým všeobecným společenským potřebám a jsou nezbytné pro nespočet civilních odvětví,“ reagoval na uniklé informace mluvčí společnosti Rusal v Aughinish.

Mluvčí irského ministerstva pro podnikání, cestovní ruch a zaměstnanost uvedl, že obecnou zásadou sankcí EU vůči Rusku je, že jejich uvalení nemá na žádný členský stát EU větší dopad než na samotné Rusko.

Závod v Aughinish není předmětem sankcí ze strany EU a EU ani nenavrhla jeho zařazení na sankční seznam. Hliník také nepatří mezi sankcionované zboží, a proto není jeho vývoz do jiných zemí, včetně Ruska, nijak omezen. Irské úřady se zavázaly zajistit, že budou všechny sankce dodržovány.

„Irsko i nadále jednoznačně podporuje Ukrajinu v souvislosti s neoprávněnou ruskou invazí,“ uzavřel mluvčí ministerstva podle britského webu.

