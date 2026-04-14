Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři

Autor: ,
  10:14
Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle kritiků čelí zvýšené konkurenci produktů od firem Anthropic a Google. Společnost, která stojí i za chatbotem ChatGPT, na konci března získala od investorů 122 miliard USD (2,5 bilionu korun).
foto: Reuters

V úterý o problematice informoval deník Financial Times, který se odvolává na nejmenované finanční podporovatele firmy. Jeden z raných investorů podle webu označil OpenAI za hluboce nekoncentrovanou firmu, jejíž kroky jsou pro trh nečitelné.

Zatímco ChatGPT vykazuje miliardu uživatelů a roční růst o padesát až sto procent, vedení firmy se podle kritiků začalo soustředit na vedlejší projekty, jako byla nedávná akvizice technologické talkshow TBPN za stovky milionů dolarů.

Podle části investorů jde o zbytečné rozptylování zdrojů v kritické fázi boje o tržní podíl. Napětí podle FT podtrhuje i fakt, že vedení společnosti v interní komunikaci vyzvalo zaměstnance, aby upustili od vedlejších úkolů a zaměřili se na klíčový byznys.

Firma také v poslední době některé z těchto vedlejších aktivit zrušila, šlo například o plány na erotického chatbota nebo aplikaci na generování videí Sora. Kvůli zrušení Sory padlo partnerství se společností Walt Disney.

Čekání na burzu

Firma kritické hlasy rozporuje. „Zvýšení kapitálu, které je největší v historii, bylo více než plně upsáno, dokončeno v rekordním čase a podpořeno širokou škálou globálních investorů, což odráží silnou důvěru jak v náš směr, tak v současnou dynamiku podnikání a dlouhodobou hodnotu,“ uvedla finanční ředitelka OpenAI Sarah Friarová.

Společnost plánuje letos vstoupit na burzu. Podle některých investorů by OpenAI musela být ve veřejné nabídce akcií ohodnocena alespoň na 1,2 bilionu dolarů, aby se současné vklady vyplatily, což je při rostoucí konkurenci a strategické nejistotě obtížně obhajitelné. Současně své akcie mohl upsat na burze i konkurenční Anthropic. Některé sekundární ukazatele poprvé ukazují, že by o jeho akcie mohl být větší zájem než o cenné papíry OpenAI, píše FT.

Hlavní část peněz v posledním kole financování přišla od tří velkých technologických společností. Amazon investuje 50 miliard dolarů, Nvidia a SoftBank po 30 miliardách. Z částky od Amazonu je 35 miliard podmíněno tím, že OpenAI buď vstoupí na burzu, anebo dosáhne takzvané obecné umělé inteligence (AGI).

Poprvé také OpenAI získala více než tři miliardy dolarů od individuálních investorů prostřednictvím bankovních kanálů. Firma navíc oznámila, že bude součástí několika burzovně obchodovaných fondů (ETF) spravovaných firmou Ark Invest, což umožní širší veřejnosti podílet se na růstu společnosti.

Mnoho dohod

OpenAI v březnu uvedla, že její tržby se nyní pohybují kolem dvou miliard dolarů měsíčně. Letos OpenAI zvýšila tržby i zavedením reklam v ChatGPT, což dříve generální ředitel Sam Altman označil za krajní řešení. Firma, která se dosud spoléhala hlavně na předplatné, nedávno uvedla, že tržby z reklamy v ChatGPT v USA za prvních šest týdnů testovacího provozu v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů.

OpenAI podepsala mnoho dohod s výrobci čipů a cloudovými společnostmi, které pomohly nastartovat globální růst akciových trhů. Investoři však od té doby začali mít obavy o schopnosti startupu dohody financovat, což vedlo k částečnému výprodeji souvisejících titulů. Šéf OpenAI Sam Altman uvedl, že závazky OpenAI plynoucí z těchto dohod činí 1,4 bilionu dolarů, což je více než stonásobek příjmů, které společnost plánovala vygenerovat v loňském roce.

Výrobce čipů Nvidia letos přehodnotil původně oznámenou investici do OpenAI ve výši 100 miliard dolarů na základě dohody, která by startupu poskytla hotovost a přístup k pokročilým čipům klíčovým pro udržení dominantního postavení ve stále konkurenčnějším prostředí. Místo toho ze účastnila aktuálního kola financování, v němž investovala výrazně nižší částku, a to zmíněných 30 miliard dolarů.

Vstoupit do diskuse

Šokující statistika: Víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

Děravá Trumpova blokáda. Hormuzským průlivem se prosmýkl čínský tanker

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026

Blokáda Hormuzského průlivu oznámená Spojenými státy není úplně nepropustná. Čínský tanker, na který USA v minulosti uvalily sankce, v úterý průlivem bez problémů proplul, ukazují údaje o lodní...

14. dubna 2026  10:57

Byrokracie v Česku je strašná, řekl Babiš. Vyzval podniky, ať navrhnou řešení

Premiér Andrej Babiš

České firmy a živnostníci čelí neustálému nárůstu regulací. Jen za loňský rok přibylo ve Sbírce zákonů skoro šest set nových legislativních norem a z Bruselu jich dorazilo přes dva a půl tisíce....

14. dubna 2026  10:44

Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři

Logo OpenAI

Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle...

14. dubna 2026  10:14

Česko líhní finančních technologií? Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Fintech & krypto – Může se Česko stát...

Česko má podle expertů našlápnuto stát se výrazným hráčem ve světě finančních technologií. Má kvalifikované lidi, kvalitní infrastrukturu i uživatele, kteří digitální služby přijímají rychleji než...

14. dubna 2026

Trend přirozené chůze sílí. Známá barefootová značka mění majitele

Společnost Premium Barefoot přebírá značku a e-shop naBOSo.cz. (10. dubna 2026)

Společnost Premium Barefoot přebírá značku a e-shop naBOSo.cz a posiluje svou pozici na trhu s barefoot obuví. Převzetí má posílit růst firmy v segmentu, který dlouhodobě těží z rostoucího trendu...

14. dubna 2026

Mýto v mobilu. Ministr dopravy chystá změnu pro kamiony, resort tlačí čas

Premium
ilustrační snímek

Žádný technologický pravěk jako před dvěma dekádami. Ministr dopravy Ivan Bednárik se rozhodl překopat projekt soutěže na nového poskytovatele kamionového mýta. Ten zjednodušeně řečeno pouze kopíruje...

14. dubna 2026

Do svého cíle míří poslední dodávky ropy z Blízkého východu z předválečného období

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Poslední ropné tankery, které opustily Hormuzský průliv před vypuknutím války mezi USA a Íránem, se chystají dorazit do cíle. Tankery Ocean Thunder a Yuan Ju Wan, které přepravují ropu z Iráku,...

13. dubna 2026  20:14,  aktualizováno  20:35

Žijeme v nejisté době. Již dvojnásobné ceny nafty ohrožují australské truckies

Nákladní souprava jedoucí po venkovské silnici v západní Austrálii. Řidiči...

Austrálie čelí palivové krizi. Země i přes intervenci vlády zažívá jeden z největších nárůstů cen benzinu a nafty ve své historii a mezi nejvíce zasažené odvětví patří nákladní doprava. Místo abych...

13. dubna 2026

McDonald’s v USA mění nabídku. Do menu přidá energetické nápoje a míchané limonády

Světelný nápis McDonald’s nad jednou z provozoven řetězce v Las Vegas v Nevadě...

Fastfoodová siť McDonald’s ve Spojených státech rozšiřuje nabídku nápojů. Do menu přidá energetické nápoje a míchané limonády, chce tak oslovit zákazníky hledající nové chutě. Novinky mají postupně...

13. dubna 2026

Letadlo Smartwings v Madeiře škrtlo ocasem o plochu. Pokračovalo do Prahy

Boeing 737-900 na ranveji madeirského letiště v neděli 12. dubna 2026

Letadlo společnosti Smartwings typu Boeing 737-900 při nedělním odletu z Madeiry při vzletu ocasem zavadilo o ranvej. Po incidentu, který je označovaný jako tailstrike, pokračoval letoun bez kontroly...

13. dubna 2026  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Praha koupí zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech, rozhodli radní

Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)

Marně se stát snažil prodat v aukcích veleslavínský zámek za téměř 600 milionů korun. Podobně se mu dlouhodobě nedařilo najít kupce na ikonický objekt na východní straně náměstí Míru, novorenesanční...

13. dubna 2026  12:38,  aktualizováno  14:33

Ceny paliv dál klesají. Nafta zlevní o více než korunu, rozhodlo ministerstvo

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici ORLEN Tišnov. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí dál snižuje čerpadlářům maximální marže na pohonné hmoty. Pro úterý stanovilo maximální cenu benzinu na 41,67 koruny za litr. Je to méně než o víkendu a v pondělí, kdy byla 41,95...

13. dubna 2026  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.