Přežila bombardování nacisty. Nyní je budova ve Varšavě ve správě Čechů

Budova ze 70. let 19. století se nachází v prestižní obchodní čtvrti v okolí třídy Ujazdowskie. Ta je často označována jako „varšavský Mayfair“, tedy obdoba luxusní londýnské lokality v sousedství Hyde Parku. Na této prestižní adrese vedle královského parku sídlí mnohá velvyslanectví včetně ambasády USA či Francie, vládní instituce a velké množství restaurací, kaváren a špičkových hotelů. Díky svému statusu, který si oblíbili nejbohatší obyvatelé města i turisté, lokalita přitahuje rovněž prémiové značky jako Omega, Louis Vuitton či Audi.

Investika si klade za cíl doručovat svým investorům, kterých je již 63 tisíc, zhodnocení ve výši 4 až 6 % ročně, a to díky kombinaci hodnoty dnes již 48 nemovitostí různých typů a výnosu z dlouhodobých nájmů od bonitních společností z mnoha odvětví. Mezi nájemce RTO patří velvyslanectví Černé Hory, společnost soukromého kapitálu Montagu Private Equity nebo mezivládní instituce Community of Democracies.

Polský realitní trh skýtá více příležitosti k nákupu, v průměrů nižší ceny srovnatelných nemovitostí a podobné nebo dokonce vyšší nájmy než v Česku. Polská ekonomika se díky své velikosti – je již 23. největší na světě – a svému stabilnímu a rychlému růstu stala hospodářským tygrem Evropy. V letošním prvním čtvrtletí byla podle OECD dokonce nejrychleji expandující ekonomikou světa. Sever Polska, na který se Investika svými nákupy kancelářských i logistických nemovitostí také zaměřuje, se i díky přístupu k moři stává mezinárodním centrem byznysu. To vše působí ve prospěch stability budoucích výnosů.

z tamních nemovitostí, které INVESTIKA již zařadila nebo se chystá začlenit do svého portfolia. „Po pomalejším prvním pololetí vnímáme na polském realitním trhu postupné oživení,“ popsal vývoj a výhled polského trhu komerčních nemovitostí Václav Kovář. Úspěchy polské ekonomiky v posledních letech dokresluje také Varšava. Polské hlavní město je nejen nejrychleji se rozvíjejícím kancelářským trhem ve střední a východní Evropě, ale letošní žebříček kvality života poradenské společnosti Boston Consulting Group posunul Varšavu v rámci světových metropolí do 3 milionů obyvatel na 4. místo, a to hned za Kodaň, Vídeň a Amsterdam.

Objem majetku, který svěřily domácnosti, instituce a firmy fondům společnosti Investika, meziročně vzrostl ke konci června 2023 o 54 procent na 20,8 miliardy korun. Podle dat Asociace pro kapitálový trh je tak Investika již mezi třemi největšími českými nebankovními investičními společnostmi z pohledu objemu aktiv, která obhospodařují ve vlastních fondech. „Překročení milníku 20 miliard korun pod správou znamená, že naše vize srozumitelných investičních produktů pro každého našla v české populaci odezvu,“ řekl předseda představenstva společnosti Investika Petr Čížek.

„Jsme si vědomi, že jsme této mety dosáhli především díky našim partnerům a klientům. Ti nám svěřením svých prostředků projevují důvěru, které si mimořádně vážíme a kterou se cítíme být zavázáni. I proto pokračujeme v rozšiřování naší produktové nabídky a zvyšování komfortu pro investory, například další digitalizací našich služeb,“ dodal.