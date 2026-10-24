Proti Noelovi Tatovi se však postavila většina představenstva. V září totiž schválila pokračování Natarajdžana Čandrasekarana ve vedení společnosti. Proti hlasoval právě pouze Noel Tata, jehož nadace vlastní 66 procent holdingu. Rozhodnutí následně označil za nezákonné, protože podle něj porušilo jeho právo veta, píše The New York Times.
Ještě v srpnu přitom vše nasvědčovalo tomu, že Čandrasekaran ve vedení společnosti skončí. Tehdy oznámil, že se nebude ucházet o další pětileté funkční období, protože nemá jednomyslnou podporu představenstva.
O měsíc později však své rozhodnutí změnil. Ve funkci by tak měl pokračovat i po vypršení současného mandátu v únoru 2027. Platnost zářijového hlasování ovšem Noel Tata nadále zpochybňuje.
Sport může ovlivnit i další podnikatelské rodiny
Za celým konfliktem stojí především rozdílné představy o fungování skupiny, jejíž historie sahá až do roku 1868. Noel Tata zastává názor, že charitativní nadace jako většinový vlastník mají mít rozhodující slovo při zásadních rozhodnutích.
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Příznivci Čandrasekarana naopak tvrdí, že řízení jednotlivých společností by mělo zůstat v rukou profesionálních manažerů, kteří za jejich výsledky nesou odpovědnost.
„Mohou být vlastníky, ale nemají právo řídit jednotlivé společnosti,“ uvedl pro The New York Times bývalý člen představenstva Vidžej Singh, který stojí na straně současného vedení.
Podle investičního poradce Amita Tandona může mít spor vliv i na další indické podnikatelské rodiny, které své firmy svěřují profesionálním manažerům. „Vlastnictví samo o sobě nezaručuje kontrolu,“ upozornil pro The New York Times. Přitom právě rodinné firmy jsou pro celkovou indickou ekonomiku více než důležité.
Do sporu se vkládá i indická centrální banka
Význam celého konfliktu podtrhuje také velikost samotné skupiny Tata. Zaměstnává více než milion lidí po celém světě a její roční tržby dosahují přibližně 180 miliard dolarů. V Indii působí prakticky ve všech důležitých odvětvích. Vlastní například aerolinky Air India, vyrábí automobily, prodává čaj či šperky a provozuje hotely. Podílí se rovněž na výrobě telefonů iPhone. Prostřednictvím charitativních nadací navíc dlouhodobě podporuje nemocnice, vědecký výzkum a vzdělávání.
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Do sporu výrazně promlouvá také indická centrální banka, která prosazuje vstup Tata Sons na burzu. Důvodem je především velikost společnosti a její propojení s finančním systémem.
Regulátor se obává, že případné hospodářské problémy holdingu by mohly ohrozit také indické banky. Veřejné obchodování s akciemi by podle něj přineslo větší transparentnost a přísnější kontrolu hospodaření.
Takový krok by však znamenal zásadní změnu vlastnické struktury. Tata Sons by totiž musela nabídnout veřejným investorům přibližně 25 procent svých akcií, čímž by se oslabil vliv dosavadních vlastníků.
Noel Tata proto požaduje zachování soukromého charakteru společnosti. Vedení holdingu se naopak v září přiklonilo ke vstupu na burzu. Ještě v roce 2024 přitom firma splatila veškeré dluhy právě v naději, že se této povinnosti vyhne.
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Situaci dále komplikuje postup úřadů v indickém státě Maháráštra. Tamní úřad dohlížející na charitativní organizace se zabývá stížnostmi některých správců nadací a od května brání svolání jednání jedné z nich. Noel Tata tak nemůže jednoduše prosadit hlasování akcionářů, které by mohlo vést k odvolání současného předsedy.
Čandrasekaran se přitom může opřít o dosavadní hospodářské výsledky. Tržní hodnota veřejně obchodovaných společností skupiny se během jeho působení více než zdvojnásobila. Další vývoj ale nyní závisí především na rozhodnutí příslušných úřadů a případných soudních řízeních, uzavírá The New York Times.