Nálada firem se lepší. Obavy z cen energií a vývoje ekonomiky ale zůstávají

„Nálada mírně stoupá u malých firem, u větších stagnuje,“ doplnil k výsledkům průzkumu šéf firemního bankovnictví v ČSOB Pavel Prokop.

Důvěra v ekonomiku se ale od roku 2019 příliš nezlepšila. Nespokojenost vyjadřují tři pětiny podnikatelů. „Od covidu je ale trajektorie spíše rostoucí. Od posledního výsledku Indexu ale ne,“ doplnil Prokop s tím, že velmi spokojená jsou jen tři procenta podnikatelů. „Ohrožení se podnikatelé cítí hlavně kvůli nejistotě kolem nich. V tom je zahrnutá ekonomická situace, ceny energií nebo změny legislativy. Naopak pozitivně na podnikání působí nové technologie či rozvoj umělé inteligence,“ shrnul Prokop. Dodal, že skoro každá druhá firma nějakým způsobem inovuje produkt či zlepšuje výrobní proces.

Hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka očekává, že tuzemská ekonomika se vrátí k silnějšímu růstu už příští rok. „Oživí se totiž poptávka domácností. Pokračuje růst reálných mezd a počítáme s tím, že porostou dál. Tempo růstu ale zrychlovat nebude, což by nebylo asi ani udržitelné, protože naše produktivita neroste tak rychle, abychom mzdy mohli zvyšovat vyšším tempem,“ vysvětlil.

„Ekonomiku táhnou hlavně domácnosti. Nejde ale žít pouze ze spotřeby, je potřeba také investovat,“ dodal Pavel Prokop.

Obavy z voleb v USA

Investovat více nebo neměnit objem investic má v plánu 54 procent oslovených firem, 57 procent očekává růst poptávky nebo případně alespoň stejnou poptávku jako dosud a dvacet procent oslovených firem chce své podnikání rozšířit.

Zneklidňující je z makroekonomického pohledu podle ekonoma Kupky geopolitická situace. „Výsledek voleb ve Spojených státech dává podnět k přemýšlení, jaké důsledky budou mít na ekonomiku Evropy,“ doplnil Kupka.

Firmám také komplikuje život napjatý trh práce, kdy je stále nízká nezaměstnanost. Více kvalitních zaměstnanců by uvítaly zejména větší firmy. Jako příležitost pro byznys je označilo 70 procent z nich. „Na trhu práce máme po dlouhé době vyšší počet nezaměstnaných než počet volných míst, takže napětí na trhu práce klesá. Pořád je ale počet volných míst vyšší než historický průměr a počet nezaměstnaných naopak nižší. Situace se tedy normalizuje, což je dobré pro ty, kdo hledají zaměstnance. Ale není to takový šok, aby to ohrožovalo růst,“ dodal ekonom Kupka.

V průzkumu Index očekávání firem ČSOB jsou dotazované čtyři stovky malých a středních podniků či podnikatelů.