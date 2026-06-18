Nová funkce zároveň připomíná tradici, která sahá k počátkům firmy. Zakladatel Ingvar Kamprad totiž trpěl dyslexií a názvy produktů zavedl jako praktičtější alternativu k číselným kódům, které si hůř pamatoval. Postupně z toho vznikl typický systém pojmenovávání IKEA.
Názvy produktů nevznikají náhodně. Každý rok přibývají tisíce nových výrobků a úprav. O pojmenování se starají specialisté podle zavedených pravidel. Jednotlivé kategorie mají vlastní tematické okruhy.
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Po stopách lamp a židlí. Američan projel místa, podle nichž IKEA vybrala názvy
Pohovky a křesla se často jmenují podle míst ve Švédsku. Koupelnové produkty zase čerpají inspiraci z jezer a moří. Jiné názvy vycházejí z běžných švédských slov.
Billy, jeden z nejznámějších produktů IKEA, zřejmě dostal jméno po reklamním manažerovi Billym Liljedahlovi. Ten opakovaně upozorňoval, že v nabídce chybí „pořádná“ knihovna. Výsledkem se stal jeden z nejznámějších knihovnických systémů na světě.
Kolekce Omtänskam nese název podle švédského slova pro ohleduplnost. Vznikla ve spolupráci s ergonomickými specialisty, fyzioterapeuty a výzkumníky ve zdravotnictví.
Stolle jsou dekorace inspirované koněm Dala a švédskou lidovou kulturou. Ve švédštině slovo stolle označuje někoho trochu potrhlého nebo mile bláznivého. I to ukazuje, že názvy IKEA se neberou vždy úplně vážně.
Když se IKEA rozšířila do světa, cestovaly s ní i výrazně švédské názvy. Některé se samy staly ikonami. Třeba Blåhaj, oblíbený modrý žralok, který má fanoušky daleko za hranicemi Švédska.
Jak funkce vznikla
Zaměstnanci hledali jednoduchý způsob, jak řešit skutečný problém zákazníků. „Začalo to při práci na kolekci Nytillverkad. Několik lidí v našem týmu mělo opravdu velký problém ten název vyslovit,“ říká softwarový inženýr Filip Larsson.
Tehdy vznikl nápad přidat na produktové stránky v aplikaci tlačítko s výslovností. Díky softwarovým inženýrům Filipu Larssonovi a Valerymu Sokalauovi se funkce dostala do ostrého provozu.
Miliony zákazníků i zaměstnanců dnes názvy produktů IKEA vídají každý den a narážejí při tom na neznámá písmena, zvuky i přízvuky. IKEA proto přenesla výslovnost přímo do aplikace.
Funkce je od února 2026 dostupná ve všech jazykových verzích aplikace kromě švédštiny. Denně ji po celém světě využívá osm tisíc lidí.