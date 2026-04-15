Aprílový vtip ožil. IKEA skutečně nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Veronika Bělohlávková
  11:17
Aprílový žert se mění v reálný produkt. Nábytkářský gigant IKEA ve spolupráci se značkou Chupa Chups připravila limitovanou edici lízátek s příchutí masových kuliček. Zákazníci je ochutnají již v červnu přímo v prodejnách.

Z původně hravého oznámení se stává konkrétní produkt. Nábytkářský řetězec IKEA spojil síly s výrobcem cukrovinek Chupa Chups a společně připravily lízátko inspirované chutí švédských masových kuliček a brusinek.

Novinka se objeví v červnu ve stovkách prodejen po celém světě. Celkem vznikne jeden milion kusů. Firmy ale zdůrazňují, že lízátka nepůjdou do maloobchodního prodeje. Zákazníci je dostanou zdarma během návštěvy obchodů.

Lízátka s masovou příchutí i milion káv zdarma. Firmy lákají na nesmysly i nadsázku

„Prvního dubna jsme vyzvali lidi, aby si představili lízátko s chutí masových kuliček. Po nadšených reakcích jsme se rozhodli posunout nápad dál,“ uvedl obchodní manažer skupiny Ingka Javier Quiñones. Podle něj jde o způsob, jak ukázat, že i jednoduchý vtip se může proměnit v reálný produkt.

Nové chutě i experimenty

Na trhu se objevuje spojení sladkého a slaného, které cílí na zvědavost zákazníků. Chupa Chups při vývoji pracovala s chutí masových kuliček a jejich tradičního doplňku v podobě brusinek. Výsledkem má být netradiční kombinace, která připomíná nabídku jídla v obchodní nábytkářských domech

Firmy argumentují i změnou chování zákazníků. Podle interní studie podniku má téměř polovina lidí ráda sladké. Zároveň roste zájem o nové chutě i návrat k jídlům spojeným s dětstvím.

Vyprodáno, hlásí IKEA. Tržby jí zvedla nešťastná japonská opička

Téměř třetina lidí podle firmy ráda objevuje nové kuchyně. Čtyři z deseti pak vyhledávají jídla, která v nich vyvolávají nostalgii.

„Hledáme nové způsoby, jak lidi překvapit a potěšit. Tato limitovaná edice je hravou poctou chuti, kterou si lidé po celém světě spojují s IKEA,“ uvedl globální marketingový manažer Chupa Chups Martin Hofling.

Lízátka se neobjeví ve všech zemích, mimo jiné nebudou dostupná ve Švédsku nebo Japonsku. Ovšem podle sdělení českého zastoupení by se na tuzemských trzích objevit mělo.

„Během června ji tak zákazníci budou moci objevit pouze během vybraných speciálních akcí a aktivací ve stovkách obchodních domů IKEA včetně České republiky. Nejde o součást běžné nabídky, a proto nebude cukrovinka dostupná k prodeji v našich obchodních domech,“ uvedl Stuart Cowen, manažer IKEA pro Českou republiku.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

