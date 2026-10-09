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Havlíček: Do Střední Asie vyvážíme zboží, ne lidská práva. Teď míříme na Ukrajinu

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Ekonomická diplomacie je tvrdý byznys, v němž rozhodují kvalitní výrobky, financování a kontakty s politickými špičkami. Ministr průmyslu Karel Havlíček to zdůraznil v debatě iDNES Lounge, která se uskutečnila v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Spolu s ním debatovali také šéf EGAP David Havlíček a prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Také na Ukrajině podle nich české firmy čeká ostrá soutěž a vděčnost jim zakázky nezajistí.

Lounge – pořad iDNES.tv

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Hosté pořadu

Karel Havlíček
ministr průmyslu a obchodu

Karel Havlíček je ekonom, vysokoškolský pedagog a politik se zkušenostmi z podnikání i řízení hospodářských resortů. Vystudoval ČVUT, manažerské vzdělání získal na PIBS při Manchester Metropolitan University a doktorské studium i habilitaci absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vedl podnikatelskou skupinu SINDAT a předsedal Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Působil jako místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy. Je hlavním autorem vládní inovační strategie Czech Republic: The Country For The Future a autorem odborných publikací o podnikání a managementu.

David Havlíček
EGAP

David Havlíček stojí od března 2023 v čele představenstva Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP, která pomáhá českým firmám při vývozu do zahraničí. Vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal také doktorát, a je držitelem mezinárodní profesní kvalifikace CFA. Na Úřadu vlády ČR vedl ekonomické analýzy, v EGAP následně zastával strategické a finanční pozice. Věnuje se také odborné publikační činnosti a je spoluautorem knihy Investor 21. století.

Zdeněk Zajíček
Hospodářská komora

Zdeněk Zajíček je prezidentem Hospodářské komory ČR, do jejíhož čela byl poprvé zvolen v roce 2023. Vystudovaný právník má zkušenosti z politiky, státní správy i podnikatelského prostředí. Působil jako poslanec, ředitel pražského magistrátu a náměstek na ministerstvech vnitra, spravedlnosti a financí. Podílel se na vzniku klíčových projektů digitalizace veřejné správy, včetně datových schránek, základních registrů a Czech POINTu. Dlouhodobě se věnuje podpoře podnikání, digitalizaci a vzdělávání; stál také u zrodu Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Při obchodování se státy Střední Asie musí podle Karla Havlíčka česká ekonomická diplomacie vycházet z toho, jak tamní prostředí funguje. Vedle konkurenceschopné nabídky potřebují podniky také podporu státu a přístup k lidem, kteří o zakázkách rozhodují.

„Pokud chceme exportovat třeba do Střední Asie, nemůžeme tam vyvážet – v uvozovkách hodnoty – musíme tam vyvážet naše produkty,“ řekl ministr na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Odmítl přitom hodnotit, kdo je více či méně demokratický. V řadě zemí podle něj mají nejvyšší státní představitelé zásadní vliv na obchod, zvláště u veřejných zakázek.

Debata iDNES LOUNGE s ministrem obchodu a průmyslu Karlem Havlíčkem na stánku České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hosty jsou (zleva) moderátor Vladimír Vokál, David Havlíček CEO EGAP, ministr Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. (8. října 2026)
Debata iDNES LOUNGE s ministrem obchodu a průmyslu Karlem Havlíčkem na stánku České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hosty jsou moderátor Vladimír Vokál, David Havlíček CEO EGAP, ministr Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. (8. října 2026)
Debata iDNES LOUNGE s ministrem obchodu a průmyslu Karlem Havlíčkem na stánku České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hosty jsou (zleva) moderátor Vladimír Vokál, David Havlíček CEO EGAP, ministr Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. (8. října 2026)
Debata iDNES LOUNGE s ministrem obchodu a průmyslu Karlem Havlíčkem na stánku České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hosty jsou (zleva) moderátor Vladimír Vokál, David Havlíček CEO EGAP, ministr Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. (8. října 2026)
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„Musí tam existovat osobní kontakt s nejvyšším představitelem,“ uvedl. Při jednáních podle něj ale nejde pouze o osobní chemii. „Možná to ani není tolik chemie, ale je to vzájemný respekt.“

Šéf státní exportní pojišťovny EGAP David Havlíček upozornil na to, že o úspěchu české nabídky rozhoduje také její finanční zázemí. Pojištění může pomoci zajistit zákazníkovi dlouhodobější financování, a zvýšit tak šanci českého dodavatele na získání zakázky.

Na otázku, zda důraz na obchod odsouvá lidskoprávní agendu, odpověděl ministr Havlíček odkazem na svou odpovědnost za hospodářství a výsledky podnikatelských misí. „To není o tom, že něco podceňujeme. Já jsem odpovědný za to, že když připravujeme nějakou misi, budeme úspěšní.“

Na Ukrajině rozhodne nabídka

Stejně pragmaticky podle ministra musí české firmy přistupovat k obnově Ukrajiny. Na připravovanou cestu má vyrazit dosud nejpočetnější česká podnikatelská delegace do této země. Zastoupeny mají být energetika, stavebnictví, těžařství, zemědělská technika, zdravotnické dodávky i obranný průmysl.

Havlíček však varoval před představou, že ukrajinské zakázky budou odměnou za dosavadní pomoc. „Budou rozhodovat striktně podle kvality, ceny a finančního zajištění,“ zdůraznil. Stát proto posiluje pojištění vývozu prostřednictvím EGAP a připravuje záruční nástroje pro investory. „Když to nenabídneme, nemáme šanci, jdeme z kola ven.“

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Zajíček dodal, že české podniky budou potřebovat také zahraniční partnery. „S největší pravděpodobností sami zakázku nebo příležitost na Ukrajině nezískáme. Budeme muset čím dál častěji vytvářet evropská konsorcia a spojovat síly,“ řekl.

Pokud firmy společné nabídky nepřipraví včas, riskují podle něj, že zakázky získají zavedená západoevropská konsorcia a české podniky se k navazujícím dodávkám vůbec nedostanou.

Boxeři proti bojovníkům MMA

Nerovné podmínky na světových trzích přirovnal prezident Hospodářské komory ke střetu dvou sportů. „My tam přijíždíme jako boxeři s rukavicemi a pocitem, že se neboxuje pod pás. Naši exportéři ale vyjíždějí na trhy, kde se bojuje ve stylu MMA,“ uvedl Zajíček. Evropské regulace a byrokracie podle něj podnikům ještě přidávají zátěž.

Konkurenti navíc často nabízejí celé projekty včetně infrastruktury a financování. Samotný kvalitní výrobek pak nemusí stačit. „Pokud nedodáte rovnou i koleje, tak vlaky nedodáte,“ přiblížil Zajíček soutěž s čínskými dodavateli. Právě proto podle něj dává smysl propojit síly evropských firem a finančních institucí.

Souhlasí s ním i David Havlíček. „Firmy soutěží nejen svou kvalitní produkcí a doprovodnými službami, ale i tím, jaké nabídnou financování,“ vysvětlil šéf státní exportní pojišťovny EGAP.

Ukrajinští odběratelé zaplatili

Rozsah obnovy Ukrajiny odhadl David Havlíček v debatě na přibližně 600 miliard dolarů. České firmy však podle něj nemusí čekat na konec války. EGAP už jejich dodávky pojišťuje prostřednictvím zvláštního fondu, jehož maximální expozice podle něj vzrostla na miliardu korun.

Krátkodobé obchody se postupně uzavírají a pojistná kapacita se znovu uvolňuje. Souhrnná hodnota podpořených dodávek tak může být vyšší než tento limit.

Debata iDNES LOUNGE s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem na stánku České národní expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hosty jsou (zleva) moderátor Vladimír Vokál, David Havlíček CEO EGAP, Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. (8. října 2026)

„Máme dnes přes sto obchodních případů – takto pojištěných – za více než 2,2 miliardy korun,“ uvedl David Havlíček. Přidal také údaj o dosavadním průběhu obchodů: „Ze všech 111 obchodních případů máme nula pojistných událostí. Všechno zaplatili ukrajinští odběratelé a ten program je dnes ziskový.“

Pro získání dalších kontraktů ale budou muset firmy i stát odvést hodně práce. Podle Karla Havlíčka se zahraniční mise připravují týdny a řešení překážek pokračuje i po návratu. „Ekonomická diplomacie je prostě těžké řemeslo,“ shrnul ministr.

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