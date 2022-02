Čím dřív, tím líp. Firmy se digitalizaci a cloudu nevyhnou, říká expertka

„Každý den může vzniknout myšlenka, zhmotnit se ve startupu, a ohrozit postavení velké, stabilní firmy na trhu,“ říká v rozhovoru Anna Bartošová, která působí ve společnosti IBM Česká republika, mimo jiné jako ředitelka zákaznických transformací.

Čemu se aktuálně věnujete?

Momentálně se věnuji projektům ve státní správě. Jako příklad můžu uvést projekt na online poradenský program na Ministerstvu práce a sociálních věcí, který běží v pilotním režimu. Jde o e-learningový kurz pro nezaměstnané, který je doplněný konzultacemi s poradcem. Uchazeči o zaměstnání se v jeho rámci učí, jak efektivněji hledat práci, jak vystupovat při přijímacích pohovorech a zacházet s osobními financemi. Také si rozšiřují znalosti v oblasti pracovního práva.

Když už jste začala státní správou, mezi vaše dřívější klienty patří ministerstvo školství nebo úřad vlády. Můžete říct, jaké projekty jste realizovala pro ně?

Na ministerstvu školství jsem řešila projekt, kde jsme se během workshopů zaměřili na oblasti vzdělávaní a seberozvoje učitelů a ředitelů škol v České republice. Úřad vlády se naproti tomu už delší dobu zaobírá cloudifikací.

Jak byste zhodnotila fungování státní správy v digitální době?

Je asi obecně známo, že covid na to měl pozitivní dopad. Stále jsou v některých oblastech velké mezery, ale tak je to i v komerčních firmách. Důležité je, že se instituce začaly zamýšlet nad tím, jak být přístupný ke klientovi, co občan vlastně potřebuje.

Dobrým příkladem je zlepšovaní služeb na portálu občana, využití bankovní identity, digitalizace daňového portálu – systém Moje daně a podobně. Takže určité zlepšení, i když z donucení, tam vidím. Myslím, že česká státní správa i komerční oblast dělá krůčky za digitalizací pomaličku. Je to ale někdy lepší než velikost některých projektů podcenit.

Jak vlastně chápat pojmy jako je digitalizace a cloudifikace?

Digitalizace je jednoduše řečeno převod dokumentů z analogové formy do digitální pomocí počítače. To nejdůležitější na tom je, že z veškerých vstupů se díky tomu stávají výstupy dalších procesů. Vzniká možnost s daty dále pracovat. Potom je tu pojem digitální transformace. To je dlouhodobý proces zaměřený nejen na samotnou technologii, ale i na firmu, na kulturu podniku a obchodní modely.

A pojem cloudifikace?

Aniž bychom si to uvědomovali, s cloudem se střetáváme denně v rámci pracovního nebo osobního života. Využívají ho e-shopy pro své databáze, vývoj a plynulé používaní své obchodní platformy, banky pro komunikaci s klienty či sociální sítě. Cloud je vlastně poskytování služeb či programů uložených na serverech poskytovatele, k nimž uživatel přistupuje na dálku a v zásadě odkudkoliv. Cloud patří mezi základní stavební kameny, na kterých celá digitální transformace stojí.

Lepší je nezahálet a přejít do cloudu čím dřív tím líp, protože tím si na trhu získáváte konkurenceschopnost. Nicméně každý ze subjektů může začít nějak jinak. Někteří se zaměřují na takzvané quick wins (anglicky lehká vítězství).

Co to je?

To jsou věci, které se dají lehce uchopit a implementovat, například samotná digitalizace, to že firma si těsně před pandemií udělá e-shop.

Ještě k té cloudifikaci, mám ji chápat tak, že třeba jako banka přesunu všechny své systémy a data někam „do oblaku“?

Laicky řečeno, ano. Přechod do online fungování ale nemusí mít hned podobu přesunu celé infrastruktury, takže to nemusíme chápat jako přesun všeho najednou. Komplexní firemní cloud může být budován po malých krůčcích.

To je to hezké na consultingu – pokud člověk chce, rozvíjí sám sebe, nejenom klienta. Anna Bartošová IBM

Velký projekt v Londýně

Pracovala jste na velkém projektu banky Lloyds Banking Group tři roky ve Spojeném království...

Jen pro představu. Lloyds Banking Group je největší retailová banka, která se stará o finance třiceti milionům zákazníků a má kolem 65 000 zaměstnanců. V roce 2015 oslavila 250. výročí založení. V této době bylo na trhu už několik menších digitálních bank, které zaznamenávaly dynamický nárůst jak klientů, tak objemů vykonaných služeb, na což musela Lloyds Banking Group rychle zareagovat. Z tohoto důvodů se rozhodla právě pro digitální transformaci.

Dalším důvodem byla změna přístupu k zákazníkovi, a to z konzervativnějšího přístupu na přístup individuální, který právě zahrnuje poskytování produktů na míru, rychlejší vývoj a implementace nových produktů a služeb a zkvalitnění podpory online bankovnictví. V letech 2016–2017 se pustili do cloudové transformace společně s IBM.

A to probíhalo jak?

Nejdříve bylo třeba analyzovat dosud využívané systémy a následně se na ně aplikovala potřebná cloudová strategie. Zatímco většina organizací je na zvládnutí změny dobře připravena z hlediska potřebných technologií, mnohé narážejí na problémy, jakmile dojde na zajeté procesy, které je třeba adaptovat. No a v neposlední řadě, tím, že jde o banku, tak je potřeba zajištění souladu cloudifikace se zákony a vnitřními předpisy.

Anna Bartošová Studovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obory zabývající se managementem, byznysem a marketingem. Doktorát má z oboru bankovnictví a korporátních financí.

V roce 2015 nastoupila do IBM jako byznysový konzultant.

Od roku 2019 je zpátky v Praze a zastává roli „Garage Lead“ pro střední a východní Evropu, což zjednodušeně řečeno znamená, že vede oddělení tvorby produktů na míru pro klienty.

Je součástí IBM Women Board , tedy Rady žen, která si klade za cíl pomáhat zaměstnankyním v oboru IT, co se týče například vzdělávání, rovnoprávnosti, karierního vývoje či sladění osobního života s pracovním.

, tedy Rady žen, která si klade za cíl pomáhat zaměstnankyním v oboru IT, co se týče například vzdělávání, rovnoprávnosti, karierního vývoje či sladění osobního života s pracovním. Kromě Lloyds Banking Group pracovala na projektech například pro automobilku Škoda Auto, banky Santander, Erste Bank a ČSOB nebo pro telekomunikační společnost Slovak Telekom.

Na začátku jste říkala, že digitální transformace se týká i kultury podniku. Co si pod tím mám představit?

Transformace není jen o technologiích. Například právě Lloyds se během toho také soustředila na zaměstnance tím, že jim dovolila přicházet s vlastními nápady. Vytvořili pro ně jednoduché kreativní prostředí, kam mohl kdokoliv přijít s nápadem, založit skupinu a na vymyšleném projektu pracovat.

Zároveň se banka snažila, aby její zaměstnanci interně chápali, co se vůbec děje. Takže vytvořila cloudová kompetenční centra, kde byla možnost vzdělávání a školení. Tím, že během transformace došlo k zanikání některých pozic, a naopak ke vzniku jiných míst, tak kompetenční centrum bylo na to, aby zaměstnancům transformaci ulehčilo.

Postupně, ale co nejdřív

Jak velké jsou náklady na digitální transformaci?

To si nedovolím odhadovat, každá firma si totiž může navolit jen to, co potřebuje a za to taky platí. Ale jelikož jde o značný zásah do organizace společnosti tak investice může být velmi vysoká. Ale musí se to vnímat jako investice do budoucnosti která s sebou přináší konkurenceschopnost a také úsporu provozních nákladů.

Dalo by se tedy říct, že investice do transformace je hned zpátky?

Skutečný přínos se ukáže nejvíce, až když se to aplikuje celostně na všechno, ale určitě je tam vidět snižování nákladů při používání cloudových služeb. Nicméně hodně výzkumů říká, že i když tam snížení nákladů je, ze začátku není tak pociťované, až teprve s postupem času.

Takže by i firma měla přistupovat k vlastní transformaci postupně? Chápu to správně, že by se neměla do toho hrnout po hlavě?

To jsou dvě různé otázky. Na základě mých zkušeností bych řekla, že postupné zavádění inovací a nových technologií je potřeba. Na druhou stranu, kdo se do toho nevrhne, ztratí konkurenceschopnost. Právě proto obrovské společnosti jako Lloyds jdou do cloudových služeb, aby dokázaly rychleji reagovat na změny, které se dějí. Každý den může vzniknout myšlenka, zhmotnit se ve startupu, a ohrozit postavení velké, stabilní firmy na trhu.

Bavíme se o státní i komerční sféře. Jaký je mezi nimi vztah? Mají firmy volnou cestu na cestě za transformací nebo jim stát klade překážky třeba formou nutnosti velkého papírování?

Problém je u papírování, které se týká zaměstnanců. Tam ty služby ze strany státu ještě nejsou úplně digitalizované. Nemyslím si ale, že by stát stál v cestě jakémukoliv vzniku startupů nebo i jiných společností.

Vy osobně máte vzdělání v oblasti ekonomie, korporátních financích, bankovnictví, marketingu a managementu. Jak jste získala technické know-how?

K technickým znalostem mi pomohla jednak práce na projektech, kde jsem se s danou problematikou neustále seznamovala. Ale především mi pomohl propracovaný vzdělávací systém IBM, který mi pomocí různých kvalifikovaných certifikačních programu umožnil dosáhnout technické úrovně, kterou můžu aplikovat u svých klientu. Člověk se ale učí neustále, protože musí sledovat trendy a vědět, co je nejlepší na trhu. To je to hezké na consultingu – pokud člověk chce, rozvíjí sám sebe, nejenom klienta.

Navíc, musím říct, že mi můj široký background ze vzdělání velmi pomáhá. Člověk je pak k firmám, kde digitální transformace probíhá, empatičtější.