Bigboard koupil Hypermedia. Získá i slevový portál a bazar, který měl problémy

„Vstup do online médií jsme plánovali dlouho,“ uvedl Richard Fuxa, předseda představenstva Bigboardu. „Nyní se nám podařilo vstoupit do společnosti, kde vidíme výrazný růstový potenciál,“ dodal. Bigboard doteď podnikal hlavně v pronájmu velkých venkovních reklamních nosičů.

Akvizicí Hypermedií chce firma rozšířit své působení i do online reklamy. Ráda by ji v budoucnu propojila s již fungujícími reklamami na billboardech. Bigboard by se tak podle vlastních slov měl stát první firmou, která bude zákazníkům takovou kombinaci nabízet.

HyperMedia si od vstupu Bigboardu slibují finanční stabilizaci. „Spojení s největším poskytovatelem venkovní reklamy pro nás také znamená marketingovou výhodu, kterou nemá žádný jiný konkurent a my ji hodláme plně využít,“ řekl zakladatel Hypermedií Petr Beneš.

Bigboard akvizicí vstoupil i do byznysu slevových portálů. Portál Hyperslevy.cz se však v posledních měsících potýkal s komplikacemi díky vysoké investici do nového projektu bazaru Hyperodvoz. Ten je již pozastavený.

MF DNES na konci loňského roku informovala, že někteří obchodní partneři slevového portálu nedostali včas zaplaceno za prodané vouchery. Hypermedia situaci partnerům vysvětlovala v dopise nezvládnutím ambiciózního projektu svého bazaru (více čtěte zde).

„Tento projekt byl pro nás něco úplně nového, zahrnoval logistiku a další věci, které jsme nikdy předtím nedělali a musíme si přiznat, že jsme ho nezvládli. Ačkoliv Hyperodvoz rychle rostl na popularitě a lidé byli s jeho službami spokojeni, nepodařilo se nám ho dostat do zisku a i když se ztráta průběžně snižovala, tak nás finančně i personálně vyčerpával,“ uvedla firma, která loni na konci roku kvůli vzniklé situaci propouštěla a hledala investora.

„Likvidační to není, ale bude to bolet, protože to není jen v řádech desetitisíců,“ vylíčil v listopadu MF DNES jeden z adresátů dopisu, který nedostal včas zaplaceno za prodané vouchery. Opožděné platby jsou však podle něj u slevových portálů běžné. Věřil, že se firma z potíží časem dostane, což se teď pravděpodobně díky financím od Bigboardu stane.

Beneš loni upozorňoval, že problémy s nesplácením závazků se týkají minimálního množství klientů, s nimiž firma komunikuje. A nyní potvrzuje, že slevový portál pokračuje dál. „Daná situace se dotkla minimum klientů a vše bylo vyřešeno před několika týdny. S tímto projektem chceme dlouhodobě pokračovat,“ řekl.

Díky spojení se silným hráčem na trhu venkovní reklamy Bigboard budou pod skupinu Hypermedia nově spadat portály Flowee.cz a Kucharky.cz.

HyperMedia nejsou jediným nákupem, který Bigboard v poslední době plánoval. V lednu podle informací MF DNES vyjednával o spojení s JCDecaux, svým největším konkurentem. Nakonec však z dohody sešlo, a to pravděpodobně hlavně kvůli tomu, že dceřinou společnost JCDecaux Rencar vyšetřuje policie (více v článku Reklamní fúze roku je prozatím u ledu. Dlouhodobí rivalové se nedohodli).

Za blíže neurčených podmínek získal Bigboard ve společnosti Hypermedia 80procentní podíl. Zbylých dvacet procent vlastní Petr Beneš, který firmu dál povede z pozice výkonného ředitele.