Večerka v deset? Vláda se nepoučila, lidé se budou shlukovat, reaguje gastro

„Pravidla budeme dodržovat. Na druhou stranu říkáme, že se vláda vůbec nepoučila. Zavírání gastro provozů ve 22 hodin v minulém roce vedlo k tvoření hloučků před restauracemi, lidé si brali alkohol do kelímku s sebou a policie to nijak neřešila. Ta hodina je opravdu nešťastná, lidé jsou v nějaké zábavě, takže budou pokračovat venku,“ komentuje aktuální nařízení výkonná ředitelka asociace restaurací Apron Kateřina Holnová.

„Po ukončení lockdownu na konci května jsme žádali po všech složkách státu, aby byly nadefinované scénáře, co se má dít ve chvíli, kdy pandemie nabírá na síle. Vláda neudělala vůbec nic a teď vydává nařízení, které my nedoporučujeme, a které neodráží zkušenost z loňského roku,“ uvádí Holnová a zároveň připomíná, že doba po desáté hodině večerní je pro mnohé restauratéry klíčová.

„Máme statistiky od našich členů o tom, že se může jednat o dvacet až třicet procent z celkové tržby,“ říká restauratérka. Zároveň informuje o tom, že provozovatelům gastro zařízení už tržby reálně klesají, a to kvůli opatření ze začátku týdne, které zakazuje návštěvu restaurace neočkovaným.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza rovněž vyjadřuje zklamání nad tím, že se vláda nepoučila a nijak v nařízení neřeší shlukování osob po konci provozní doby. Zároveň ale dodává, že na nedomyšlená opatření si už restauratéři zvykli. Mnohem horší je podle něj to, že stát nařízení týkající se gastro provozů zatím příliš nevymáhal.

„Hygieny udělají průměrně dvacet kontrol za den v celé republice a nikdy nic nenajdou. Tváří se, že všichni všechno dodržují, přitom jsou na internetu veřejně dostupné seznamy hospod, které na všechna opatření kašlou a ještě ke všemu na tom vydělávají. To je podle mě možná větší průšvih,“ míní Prouza. Podle něj tak na opatření doplácí poctiví hospodští.

„Důrazně vyzýváme vládu, aby přijatá opatření skutečně vymáhala, neboť považujeme za nepřijatelné, že na opatření doplácí poctivě se chovající podnikatelé, zatímco černí pasažéři na ignorování pravidel vydělávají,“ zní stanovisko Gastronomické sekce Hospodářské komory.

Zákaz vánočních trhů

Dalším opatřením, které vláda ve čtvrtek ohlásila, je zákaz vánočních a adventních trhů. I nad tím představitelé podnikatelů lamentují.

„Co k tomu říct, jsme zoufalí. To, že zůstanou otevřené obchodní domy, ale trhy venku jsou zavřené, cítíme, že je špatně. Je to jistá likvidace našeho segmentu. Někteří prodejci si museli vzít úvěr na to, aby nakoupili zboží, které doufali, že budou prodávat,“ uvádí Hana Tietze, mluvčí společnosti TAIKO, která organizuje vánoční trhy v Praze.

„Platíme zaměstnance, trhy jsme již postavili, ale není to jenom o tom, že jsme je postavili. Je to celoroční práce, musíte skladovat stánky, prodejní domky, musíte je opravovat a připravovat se na to. Teď najednou z hodiny na hodinu to nepůjde. Ano, samozřejmě. Budeme chtít od státu kompenzace, protože za trhy je hodně lidí a hodně práce,“ dodává Tietze.