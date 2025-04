Řetězec restaurací Hooters vyhlásil v USA bankrot. Značku zachrání franšízanti

Řetězec v oficiálním prohlášení uvedl, že v poslední době bojuje s rostoucími mzdovými náklady a výraznější konkurencí ze strany levnějších fastfoodových řetězců i celkovým poklesem návštěvnosti. V posledních letech se společnost navíc potýká s obrovskými dluhy, které souvisejí také s propadem zájmu ze strany zákazníků, píše agentura Bloomberg.

Společnost během pondělí požádala u soudu v Texasu o bankrotovou ochranu. Je to standardní postup pro všechny podniky, které mají v úmyslu vyřešit své finanční problémy reorganizací.

Firma uvedla, že restrukturalizace pod soudním dohledem by jí měla pomoci vypořádat se s dluhem 376 milionů dolarů (8,7 miliardy Kč). Prodá tak všechny restaurace, které má ve svém vlastnictví.

Během nadcházejícího konkurzního řízení má společnost Hooters v plánu prodat všech svých 100 restaurací dvěma skupinám franšízantů, které provozují pobočky v Chicagu a v oblasti Tampy na Floridě. Podle agentury Bloomberg mají tyto subjekty momentálně provozovat až třetinu všech franšízových poboček v USA.

Jakmile bude tento proces dokončen, budou všechny americké pobočky Hooters ve vlastnictví franšízových skupin Nord Bay Capital a TriArtisan Capital Advisors. Ty koupily své první pobočky Hooters už v roce 2019. Některé pobočky by ale během konkurzního řízení mohly také uzavřít.

Plánuje se i změna image

Agentura Bloomberg zároveň uvedla, že v plánu je také zásadní změna image. V plánu je značku přizpůsobit širší cílové skupině, a to včetně rodin s dětmi, informoval nedávno generální ředitel společnost HMC Hospitality Group Neil Kiefer, která patří zakladatelům řetězce Hooters.

Hooters v současné době přímo vlastní a provozuje restaurace ve 151 lokalitách, dalších 154 restaurací provozují franšízanti, zejména ve Spojených státech.

První restauraci se v rámci sítě Hooters povedlo otevřít už v roce 1983 na Floridě ve městě Clearwater. V roce 2010 dorazila první pobočka také do Česka do ulice Vodičkova v Praze. Dnes je stále v provozu franšízová restaurace v Havelské, té by se bankrot týkat neměl.

V posledních měsících nejde o jediný podobný řetězec, který se kvůli finančním problémům rozhodl na americkém trhu skončit. Podobný scénář je patrný u společnosti Red Lobster, která se zaměřovala na nabídku mořských plodů. Mnoho zákazníků vyhledávalo tento podnik mimo jiné proto, že nabízel speciální akci v podobě neomezené konzumace krevet za zvýhodněnou cenu, uzavírá agentura Bloomberg.