Pokud jde o outdoorové oblečení, jsou Češi výjimečný národ. Oblékáme ho nejen do hor, ale s malou nadsázkou třeba i na ples. „Sušice je v tomhle extrém – v našich bundách určených na Everest se tu chodí do masny, hospody nebo do trafiky,“ směje se Zikmund Schwarzkopf mladší, majitel šumavské značky High Point.

Na rozdíl od čínských výrobků je outdoorové oblečení vyrobené v Sušici „sociálně čisté“. Nešijí je děti, které mají sedět ve škole. Zaměstnanci dostávají mzdu a stát daně.