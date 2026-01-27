Sportovní řetězec Hervis mění majitele. Před lety působil v Česku

K uzavření transakce došlo před několika dny a kupní cena zatím není známa. Noví majitelé se budou muset vypořádat hlavně s obrovskými finančními ztrátami. V letech 2023 a 2024 skončilo hospodaření společnosti Hervis v souhrnné ztrátě přesahující hranici 100 milionů eur (asi 2,5 miliard korun), píše rakouský portál Kurier.
Zástupci skupiny Spar jako bývalého vlastníka značky Hervis dali v posledních měsících opakovaně najevo, že odprodej se nejspíš jeví jako nevyhnutelný. V prosinci loňského roku o něm naposledy hovořil generální ředitel Hans Reisch. Společnosti Spar se kromě rostoucích ztrát nepodařilo zvrátit ani pokles tržeb, které se v roce 2024 propadly z 261 na 253 milionů eur.
Značka Hervis byla součástí rakouské skupiny Spar dlouhých 50 let. Díky prodeji se společnost Spar chce zaměřit na jiné cíle, které souvisí zejména s prodejem potravin. Noví vlastníci společnosti Hervis naopak budou muset změnit celkovou strategii a nastartovat opětovný zájem o značku se sportovním vybavením.
Sven Voith a Udo Schloemer již naznačili, že značka Hervis by do budoucna mohla být více spojována s dlouhověkostí, respektive se snahou o prodloužení života v jeho délce i kvalitě. Hervis se tedy v dalších letech může více zaměřovat na udržování fyzického i duševního zdraví, vitality či aktivity až do vysokého věku.
„Nastavíme nový obchodní model. Cílem je přizpůsobit současnou nabídku novým potřebám našich zákazníků a vrátit značku Hervis opět na výsluní,“ uvedl pro rakouský server Kurier nový spolumajitel Sven Voith s tím, že úkolem bude také analýza možné výraznější digitalizace či změn v nabízeném sortimentu.
Hervis opustil český trh v roce 2022
Zákazníci však minimálně v dalších měsících nepocítí, že značka Hervis má nové majitele. Všech několik desítek prodejen v Evropě totiž pokračují bez omezení. Společnost Hervis nadále bude nabízet také servisní služby a v provozu bude stále i e-shop. V platnosti jsou také již zakoupené dárkové poukazy.
Sportovní řetězec Hervis Sport působil dlouhých 20 let i na českém trhu, kde měl rovněž několik desítek poboček. V roce 2022 ale značka tuzemsko opustila a část prodejen převzal německý Intersport. Společnost Hervis se z Česka stáhla i kvůli koronavirové pandemii. Jen v roce 2020 se tržby Hervisu v Česku propadly až na 450 milionů korun a ztráta překročila hranici 100 milionů korun.