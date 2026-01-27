Sportovní řetězec Hervis mění majitele. Před lety působil v Česku

Autor:
  9:46
Maloobchodní síť se sportovním vybavením Hervis, která před pár lety působila i v České republice, mění majitele. Novými vlastníky se místo rakouské skupiny Spar stali Sven Voth jako zakladatel oblíbené streetwearové značky Snipes a Udo Schloemer, který v minulosti založil platformu Factory Berlin. Součástí transakce je převzetí všech 134 kamenných prodejen v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Bavorsku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

K uzavření transakce došlo před několika dny a kupní cena zatím není známa. Noví majitelé se budou muset vypořádat hlavně s obrovskými finančními ztrátami. V letech 2023 a 2024 skončilo hospodaření společnosti Hervis v souhrnné ztrátě přesahující hranici 100 milionů eur (asi 2,5 miliard korun), píše rakouský portál Kurier.

Zástupci skupiny Spar jako bývalého vlastníka značky Hervis dali v posledních měsících opakovaně najevo, že odprodej se nejspíš jeví jako nevyhnutelný. V prosinci loňského roku o něm naposledy hovořil generální ředitel Hans Reisch. Společnosti Spar se kromě rostoucích ztrát nepodařilo zvrátit ani pokles tržeb, které se v roce 2024 propadly z 261 na 253 milionů eur.

Hervis neustál pandemii a v Česku končí. Prodejny převezme konkurence

Značka Hervis byla součástí rakouské skupiny Spar dlouhých 50 let. Díky prodeji se společnost Spar chce zaměřit na jiné cíle, které souvisí zejména s prodejem potravin. Noví vlastníci společnosti Hervis naopak budou muset změnit celkovou strategii a nastartovat opětovný zájem o značku se sportovním vybavením.

Sven Voith a Udo Schloemer již naznačili, že značka Hervis by do budoucna mohla být více spojována s dlouhověkostí, respektive se snahou o prodloužení života v jeho délce i kvalitě. Hervis se tedy v dalších letech může více zaměřovat na udržování fyzického i duševního zdraví, vitality či aktivity až do vysokého věku.

„Nastavíme nový obchodní model. Cílem je přizpůsobit současnou nabídku novým potřebám našich zákazníků a vrátit značku Hervis opět na výsluní,“ uvedl pro rakouský server Kurier nový spolumajitel Sven Voith s tím, že úkolem bude také analýza možné výraznější digitalizace či změn v nabízeném sortimentu.

Hervis opustil český trh v roce 2022

Zákazníci však minimálně v dalších měsících nepocítí, že značka Hervis má nové majitele. Všech několik desítek prodejen v Evropě totiž pokračují bez omezení. Společnost Hervis nadále bude nabízet také servisní služby a v provozu bude stále i e-shop. V platnosti jsou také již zakoupené dárkové poukazy.

Intersport míří vysoko. V Česku plánuje provozovat více než 50 prodejen

Sportovní řetězec Hervis Sport působil dlouhých 20 let i na českém trhu, kde měl rovněž několik desítek poboček. V roce 2022 ale značka tuzemsko opustila a část prodejen převzal německý Intersport. Společnost Hervis se z Česka stáhla i kvůli koronavirové pandemii. Jen v roce 2020 se tržby Hervisu v Česku propadly až na 450 milionů korun a ztráta překročila hranici 100 milionů korun.

Vstoupit do diskuse
Témata: Hervis, Spar, Kurier

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...

Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...

Strnad, nejbohatší zbrojař světa. Vstup CSG na burzu zdvojnásobil jeho jmění

Michal Strnad udeřením do gongu zahájil obchodování akcií své firmy, Amsterdam,...

Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard...

Sportovní řetězec Hervis mění majitele. Před lety působil v Česku

Prodejna Hervis

Maloobchodní síť se sportovním vybavením Hervis, která před pár lety působila i v České republice, mění majitele. Novými vlastníky se místo rakouské skupiny Spar stali Sven Voth jako zakladatel...

27. ledna 2026  9:46

Trh s dvěma miliardami lidí a emancipace od USA. Indie a EU mají historickou dohodu

Indie a EU dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu

Indie a Evropská unie dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu, oznámil v úterý indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou...

27. ledna 2026  7:31,  aktualizováno  7:52

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:43

Trump zvýšil cla na zboží z Jižní Koreje. Akcie tamních automobilek i won poté klesly

Americký prezident Donald Trump obdržel od jihokorejského prezidenta I...

Americký prezident Donald Trump navýšil v noci na úterý dovozní cla z Jižní Koreje na 25 procent, mimo jiné na automobily, dřevo a léčiva. Zdůvodnil to tím, že jihokorejský parlament dosud neschválil...

27. ledna 2026  7:05

Schodek ve výši 310 miliard je v rozporu se zákonem, varují ekonomové

Ministryně financí Alena Schillerová přichází na zasedání vlády, která mimo...

Rozpočet pro letošní rok se schodkem ve výši 310 miliard korun, který schválila v pondělí vláda, se podle ekonomů dostává do rozporu s aktuálně platným zákonem. Ten požaduje pro aktuální rok výrazně...

27. ledna 2026

Milion hektarů luk a pastvin je příliš. Ministerské plány počítají s produkcí

Premium
ilustrační snímek

Důraz na produkci zemědělských podniků a na zpracování potravin jsou hlavními směry, které se bude snažit v následujících letech prosadit ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Milion...

27. ledna 2026

Prahu a střední Čechy ovládli EY Podnikatelé roku Dušan Šenkypl a Michal Urbánek

Cenu pro EY Podnikatele roku 2025 Středočeského kraje převzal za nepřítomného...

Prvními regionálními vítězi nového ročníku soutěže EY Podnikatel roku se stali Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE a Michal Urbánek, generální ředitel rodinné...

26. ledna 2026  19:27

Další francouzské hodnocení: gastronomie v Česku roste, ale super unikát ještě nemá

V Česku v roce 2025 poprvé vyšel gastronomický průvodce Gault&Millen. (28....

Mezinárodní gastronomický průvodce Gault&Millau podruhé hodnotil restaurace v Česku. Stejně jako Michelin využívá anonymní inspektory a systém ocenění v tomto případě symbolů kuchařské...

26. ledna 2026  18:14

New York přivítá milion fanoušků fotbalu. Došlápl si na skryté hotelové poplatky

Budova je vysoká zhruba 190 metrů a má 47 podlaží. (17. července 2025)

Spojené státy se připravují na fotbalové mistrovství světa, které začne již v polovině června. Mezi dějiště se bude řadit také město New York, který očekává nápor příchozích fanoušků. Ve střehu jsou...

26. ledna 2026

Cena zlata poprvé překročila hranici pěti tisíc dolarů, na rekordu je i stříbro

ilustrační snímek

Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překročila hranici 5 000 dolarů, tedy asi 102 tisíc korun, za troyskou unci (31,1 gramu). Na novém rekordu je i cena stříbra, tento kov se prodává za 109,44...

26. ledna 2026  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanadský premiér Mark Carney odmítl, že by Ottawa usilovala o uzavření dohody o volném obchodu s Čínou. Reagoval tak na ostré varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil uvalením...

26. ledna 2026  12:19

INDUSTRIAL: Ve středu sklidí, v pátek dodá na pulty. Moravský skleník chrlí miliony bylinek

Milan Sedlák, ředitel firmy Bylinky s. r. o. (12. ledna 2026)

Když klesnou teploty pod bod mrazu, ředitel firmy Bylinky Milan Sedlák musí vytopit skleník o velikosti tří fotbalových hřišť. Linkami kolosu na Znojemsku projde ročně až šest milionů květináčů odkud...

26. ledna 2026  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.