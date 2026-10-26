Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Heineken končí s vařením piva ve Velkém Březně, výrobu Březňáka přesune jinam

Autor: ,
  20:03
Etikety piva značky Březňák s obličejem železničáře Victora Cibicha

Etikety piva značky Březňák s obličejem železničáře Victora Cibicha | foto: Martin AdamecMAFRA

Areál pivovaru ve Velkém Březně (19. března 2016)
Jedenáctku Březňák mohli mezi prvními ochutnat například návštěvníci restaurace...
Otevření distribučního centra v pivovaru ve Velkém Březně (19. září 2017)
Areál pivovaru ve Velkém Březně (19. března 2016)
8 fotografií
Pivovar ve Velkém Březně na Ústecku přestane vařit pivo, výrobu značky Březňák přesune Heineken do svých jiných provozů. Změna se dotkne přibližně 20 zaměstnanců. Informoval o tom v pondělí Ústecký deník, kterému to potvrdil ředitel vnějších vztahů společnosti Heineken Robert Kičina. Ještě koncem letošního března Heineken odmítal, že by pivovar zavíral.

Pivo Březňák se bude vyrábět nadále, ale v jiných pivovarech skupiny Heineken. Firma podle Kičiny chce zachovat původní recepturu, používané suroviny i klíčové prvky tradičního výrobního postupu. „K úpravě rozsahu výroby přistupujeme postupně v reakci na vývoj českého pivního trhu, zejména na pokračující pokles spotřeby piva a rostoucí náklady na energie,“ řekl Kičina Ústeckému deníku.

Pivovar ve Velkém Březně omezuje produkci, Heineken zde zastavil i exkurze

Heineken v březnu oznámil pouze částečné snížení objemu výroby ve Velkém Březně a uvedl, že změna nebude spojená s propouštěním. Mluvčí společnosti Dita Jacobson tehdy řekla, že v pivovaru pracovalo přibližně 25 lidí. Nyní firma počítá podle deníku s tím, že se změna dotkne zhruba 20 zaměstnanců.

Podle Kičiny firma aktivně hledá pro dotčené zaměstnance jiné pracovní příležitosti ve společnosti. „Naší prioritou je dopad na zaměstnance co nejvíce zmírnit,“ řekl deníku.

Divize Heineken Česká republika je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Kromě Velkého Března jí patří pivovary Starobrno a Královský pivovar Krušovice, v nichž zaměstnává přes 450 lidí.

V areálu pivovaru ve Velkém Březně zůstane distribuční a logistické centrum. Heineken plánuje také vytvořit prostor, který veřejnosti představí historii a odkaz značky Březňák. Exkurze do historické budovy pivovaru skončily na jaře.

Heineken propustí až šest tisíc zaměstnanců. Nizozemský výrobce piva věří v růst

V historickém pivovaru nedaleko Ústí nad Labem v roce 2014 skončil provoz lahvové stáčecí linky, zůstala výroba tankového a sudového piva. V roce 2017 Heineken otevřel v areálu distribuční centrum s cílem zásobovat odtud obchody a restaurace na severozápadě Čech.

V posledních desetiletích ukončilo výrobu více tradičních pivovarů, například ve Znojmě, v Lounech, v Krásném Březně či v Praze v Braníku a Holešovicích. Na jaře 2023 ukončil výrobu pivovar v Pardubicích, jeden z nejstarších pivovarů v zemi. Před lety získala v Pardubickém pivovaru většinu společnost Pivovary Staropramen. V roce 2021 skupina Pivovary Lobkowicz Group (PLG) oznámila uzavření pivovarů v Uherském Brodě, Klášteře, Hradišti nad Jizerou na Mladoboleslavsku a ve Vysokém Chlumci na Příbramsku. V roce 2022 ukončil velkovýrobu pivovar v Žatci, v jeho prostorách vznikl minipivovar. Počátkem tohoto měsíce oznámily Pivovary Staropramen, že ostravský pivovar příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Heineken končí s vařením piva ve Velkém Březně, výrobu Březňáka přesune jinam

Etikety piva značky Březňák s obličejem železničáře Victora Cibicha

Pivovar ve Velkém Březně na Ústecku přestane vařit pivo, výrobu značky Březňák přesune Heineken do svých jiných provozů. Změna se dotkne přibližně 20 zaměstnanců. Informoval o tom v pondělí Ústecký...

26. října 2026  20:03

Airbnb mění pravidla ubytované. Které starosti hostům odpadnou?

ilustrační snímek

Hosté Airbnb se dočkají změny, která jim může ušetřit práci před odjezdem z dovolené. Společnost totiž upravila pravidla pro majitele pronajímaných nemovitostí. Ti už po zákaznících nebudou moci...

26. října 2026  18:45

Microsoft nabídne dobrovolný odchod desetitisícům zaměstnanců. Vyplatí odstupné

ilustrační snímek

Microsoft nabídne dobrovolný odchod s odstupným zhruba 60 tisícům zaměstnanců, řekl mluvčí společnosti. Technologický gigant se snaží snížit náklady, zatímco výrazně investuje do umělé inteligence...

26. října 2026  17:39,  aktualizováno  17:53

Z hlavního nádraží začala na pražské letiště jezdit nová soukromá linka BusAir

ilustrační snímek

Mezi pražským hlavním nádražím a Letištěm Václava Havla začala v pondělí jezdit soukromá autobusová linka BusAir, za kterou stojí společnost UBUS. Ta má konkurovat Airport Expressu Dopravního podniku...

26. října 2026  16:55

Smutný pomník. Německý Bild se opřel do drahého obchvatu, kde staví i Metrostav

Stavba kilometr dlouhého mostu přes Rybný potok (14. listopadu 2023)

Jako stavební šílenství a pomník dopravních plánovačů označil německý deník Bild zhruba čtyřkilometrovou část obchvatu saské Pirny. Budovaný úsek je totiž nyní s cenou 288,4 milionu eur (v přepočtu...

26. října 2026  16:41

Debata o budoucnosti EU není jen pro politiky. Zapojit se mohou i Češi

Ve spolupráci
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

O budoucnosti Evropy můžete diskutovat i česky a z domova. Platforma Evropské komise umožňuje sdílet vlastní nápady, reagovat na návrhy ostatních nebo najít veřejnou debatu ve svém okolí. Podněty...

26. října 2026  16:30

Sendvič za 13 dolarů rozdělil Libanon. Ukázal propast mezi bohatými a chudými

Chicken taouk v restauraci The Glow Paradise v libanonském Bejrútu (16. října...

Prodej kuřecího sendviče za 13 dolarů (zhruba 280 korun) vyvolal v Libanonu rozsáhlou diskusi o rostoucích sociálních rozdílech. Restaurace v Bejrútu ho za pouhých 11 dní prodala více než 20 tisíc...

26. října 2026  15:30

Byl to obchod více než riskantní. Bernard si k výročí připíjí svou whisky

Premium
Stanislav Bernard si stále pamatuje, jak před 34 lety pivovar kupoval. „První...

Dnes je tomu přesně 35 let, kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal stvrdili nejriskantnější rozhodnutí svého života. Zároveň tím ale dali základ firmě, kterou brzy poznala celá...

26. října 2026  15:10

Anthropic podal žádost o vstup na burzu, může jít o dosud největší nabídku akcií

Logo společnosti Anthropic na Moscone Center v San Franciscu během summitu...

Americká společnost Anthropic podala žádost o vstup na burzu. Firma je jedním z předních hráčů v oblasti umělé inteligence a podle agentury AP může jít o největší primární veřejnou nabídku akcií v...

26. října 2026  14:45

Coca-Cola se do Penny zatím nevrátí. Řetězec s dohodou nepočítá

ilustrační snímek

Z regálů prodejen Penny Market od srpna zmizely nealkoholické nápoje Coca-Cola. Řetězec nyní uvedl, že s brzkým návratem značky nepočítá. Důvodem je podle něj celkové vyhodnocení spolupráce s...

26. října 2026  14:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Náplavka, most i bývalý pivovar. Nejlepší projekty v Česku

O Cenu Inženýrské komory 2025 se letos ucházelo 67 dokončených staveb a tři...

O Cenu Inženýrské komory se letos ucházelo 67 dokončených staveb a tři plánované projekty. Redakce iDNES.cz přináší fotky dvanácti vítězů, které z 32 finalistů vybrala odborná porota. Ta nehodnotila...

26. října 2026  13:52

„AI je efektivnější“. Nizozemci hodlají propustit až 25 tisíc státních zaměstnanců

ilustrační snímek

Nizozemská vláda ve snaze šetřit a zvyšovat efektivitu s využitím umělé inteligence (AI) hodlá zrušit asi 25 tisíc pracovních míst ve státní správě. Cílem je postupně dosáhnout ročních úspor až 3,5...

26. října 2026  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.